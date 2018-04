Vydělejte na hotelovém pokoji v Londýně nebo i v Praze

Průkopníkem "vydělávání, když ostatní spí" byla společnost Guestinvest ve Velké Británii, která nabízí možnost investování do hotelových pokojů od roku 2004. V současné době vlastní 3 hotely v zajímavých lokalitách Londýna, kde nabízí investorům pokoje na 999letý pronájem za sumu kolem 270 000 liber (což určitě není málo). Investor tak dostane možnost participovat na výnosech hotelu (dostane polovinu z příjmu po odečtení všech nákladů) a může ve "svém" pokoji strávit 52 nocí zadarmo. V budoucnu chce společnost svou nabídku samozřejmě rozšířit i do dalších měst Velké Británie, případně i do zahraničí (New York, Amsterdam, Dillí).

O úspěchu a oblibě mezi investory svědčí fakt, že pokoje v prvním hotelu byly vyprodány v průběhu osmi týdnů a investoři, kteří po čase své pokoje prodali, dosáhli zisk 10 %. V současné době vydělávají investoři ročně kolem 7 %. Tento výnos se blíží k běžným výnosům z pronájmu, majitel pokoje je však oproštěn od všech starostí spojených s údržbou pokoje.

Společnost Prague Property zase sází na rostoucí cestovní ruch v našem hlavním městě, které je v poslední době zvláště oblíbenou destinací zahraničních turistů. V Praze nabízí ke koupi 33 pokojů v hotelu King Charles na Vyšehradě. Společnost slibuje čistý roční příjem 8 %, což se může zdát až příliš optimistické. Podle společnosti však poptávka po ubytování v hotelích ve střední a východní Evropě roste rychlým tempem ruku v ruce s rostoucím turistickým ruchem, a zmiňovaný výnos tak nemusí být nedosažitelný.

Společnost chce svou nabídku směrovat jak na soukromé investory, kteří hledají příležitostné ubytování a současně možnost zhodnotit peníze, tak i na korporátní investory, kteří kromě výnosů hledají úsporu při nákladech za hotelové ubytování svých zaměstnanců.

Kromě ceny za samotný pokoj musí investor počítat s ročními nálady 50 000 korun do fondu oprav, v hotelu pak může strávit 32 nocí ročně. Výnos pro investora samozřejmě závisí na vytíženosti hotelu a na tom, jak často svůj pokoj využívá. Tržby z pronájmu se dělí 50 na 50 mezi hotelem a investorem a výnosy lze inkasovat jednou za čtvrt roku.

Výhody a nevýhody investice do hotelového pokoje Výhody Rizika Zajímavý výnos Nízká likvidita Možnost strávit několik dnů v hotelu zadarmo Nízká vytíženost hotelu může omezit výnosy

Pozor na rizika

I když to všechno vypadá na první pohled velmi zajímavě, je nutno počítat s určitými riziky, které taková investice přináší. Jedním z problémů může být například likvidita, a tedy schopnost hotelový pokoj rychle zpeněžit, s nímž prakticky musí počítat každý, kdo investuje peníze do nemovitostí. A není možné opomenout ani fakt, že tento byznys je relativně mladý. Jeho úspěch tkví v tom, že trh s nemovitostmi v posledních letech dosahoval zajímavých růstů, podobně jako rozvoj turismu, což je vidět i na zmiňovaných výnosech.

Nemovitostní krize v USA však ukázala, že i nemovitosti, které jsou považovány za dlouhodobě výnosnou investici, mohou skýtat velká rizika. Ochlazení ekonomiky nebo rostoucí hrozby teroristických útoků mohou mít za následek snižování obsazenosti hotelů (minimálně tříčtvrtinová vytíženost hotelu je jednou ze základních podmínek pro dobré výnosy), což bude mít neblahé následky jak na roční příjmy, tak na cenu nemovitostí a rovněž samotných hotelových pokojů. Pak může nastat situace, že ze zajímavé investice "se může stát nejdražší hotelový pokoj na světě", jak k této investici říká Jason Butler ze společnosti Bloomberg Financial Planning.

Nejednoho člověka určitě napadne přirovnání k podobným nabídkám, tzv. timeshare, které byly rozšířené také u nás. Pod záminkou výhry zájezdu pak zájemci absolvovali "kurz", na kterém jim byly poskytnuty informace o všech výhodách sdílení (Jaké sdílení? Je třeba osvětlit.), při kterém můžete po zaplacení nemalých poplatků strávit několik týdnů ročně ve vybraných destinacích, samozřejmě za "výhodnou" cenu. Nezřídka byly tyto nabídky spojeny s psychologickým nátlakem a okamžitou platbou. Bohužel mnoho takových nabídek se ukázalo jako podvod, i když v zahraničí funguje tento byznys poměrně úspěšně několik let. Rozlišit mezi podvodníky a seriozními nabídkami je pro nezkušené lidi často velký problém, a mnozí tak přišli o nemalé peníze.

Na rozdíl od timeshare nabídek si při koupi (respektive dlouhodobém pronájmu) hotelového pokoje kupujete pouze jediný pokoj a o výnosy se dělíte pouze s hotelem, a ne dalšími několika investory. Můžete zde strávit určitý počet dní zadarmo, platí to však pouze pro vámi vybraný - jediný hotelový pokoj. Samozřejmě, nelze říct, že každá nabídka takové investice je seriózní a zaručeně výdělečná. Je už však na každém potenciálním zájemci, aby zvážil všechna rizika. Pokud se mu v nabídce společnosti cokoli nelíbí, své peníze jednoduše investuje jinam.

Mnoho lidí tomuto způsobu investování nepřijde na chuť. Nedostatek prostředků, případně negativní zkušenosti s domácími a zahraničními podvodníky, kteří nabízejí timeshare investice, určitě odradí mnohé. Ti pak mohou investovat do nemovitostí nepřímo, formou nákupu akcií developerských firem, případně nákupem podílových listů nemovitostních fondů, které začínají fungovat už i u nás.