Vydělejte na pohybu měn

V současnosti je FOREX (FX) považován za největší trh na světě, s denním objemem obchodů kolem 1,5 až 2 bilionů dolarů. I když se o něm mluví jako o organizovaném trhu, na rozdíl od klasického pojetí burzy není tento trh zastřešen žádným sídlem, nebo organizací a je tvořen jenom vzájemně propojenými počítači, nebo telefony ve všech koutech zeměkoule.

Na rozdíl od klasické burzy navíc obchody probíhají 24 hodin denně, s krátkou víkendovou přestávkou. I proto jsou objemy obchodů na tomto trhu tak vysoké. Většina obchodů totiž tvoří krátkodobé, spekulativní operace, které netrvají déle než den, popřípadě pár hodin. Investoři reagují na všechny podněty a události, které se odehrávají v různých částech země a jelikož obchody nejsou ohraničeny otevíracími hodinami (jako je to v případě organizované burzy), mnoho obchodníků kvůli snižování rizika své pozice na noc uzavírá. Tento spekulativní kapitál v současnosti tvoří dokonce 95 % zobchodovaného objemu na forexovém trhu.

Neexistence „medvědích“ a „býčích“ trendů dovoluje bez omezení spekulovat na růst i pokles vybraných měn. Většina obchodů (kolem 85 %) na tomto trhu se realizuje s pěti nejznámějšími měnami: USD, EUR, JPY, GBP, CHF, popřípadě CAD, nebo AUD. Měny se vždy obchodují v párech, přičemž obchody probíhají při souběžném prodeji jedné měny a nákupu druhé.

Kdo obchoduje na forexu?

FX původně vznikl jenom pro velké hráče, jako jsou nadnárodní bankovní instituce, velké investiční společnosti, pojišťovny, nebo centrální banky. Rychlý rozvoj zejména v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky v nedávné době, a také vliv globalizace však pomalu zpřístupňuje tyto trhy stále většímu množství malých investorů, kteří tak mají možnost vydělávat na vývoji světových měn. Kromě velkých obchodníků se dnes na fungování tohoto trhu podílí množství makléřů, brokerských společností, dealerů, kteří tvoří nabídku a poptávku a vytvářejí tak nejlikvidnější a nejefektivnější trh na světě.

Nepřístupnost tohoto trhu malým investorům byla donedávna způsobena především

určením hodnoty jednohove výši 100 000 USD, který byl pro drobné investory prakticky nedostupný. Postupné rozšíření obchodníků však přineslo využívání marginového (zálohového) obchodování na principu. Jelikož většina investorů nedisponuje prostředky potřebnými k uzavření ani nejmenší možné transakce, obchodování s pákou umožňuje investovat pouze část prostředků jako zálohu a zbytek pak poskytne brokerská, nebo zprostředkovatelská společnost. Větší páku poskytují velké, zavedené společnosti, které si to samozřejmě mohou dovolit.

Finanční páka, kromě toho, že dovoluje investorům samotný přístup na trh, také umožňuje dosahovat nadprůměrných výnosů, což znamená, že i při minimálním pohybu měny správným směrem jsou výnosy velmi zajímavé. Tato skutečnost však platí i opačným směrem, takže riziko ztrát při nepříznivém vývoji je také extrémně vysoké. Zároveň platí, že čím větší páka, tím větší riziko pro investora.

Pozor na podvodníky

Bohužel, kromě rizika nepříznivého vývoje na trhu s měnami si musí dát investor pozor na pochybné firmy (ať už se sídlem v ČR, nebo v tzv. daňových rájích), které nabízejí na internetu služby spojené s obchodováním na devizových trzích, popřípadě s měnovými deriváty. I když se v poslední době počet takových firem rapidně snížil, zejména zásluhou zpřísněného dohledu Komise pro cenné papíry a ČNB, pořád jich na našem trhu několik existuje. Představují reálné riziko především pro nezkušené investory, kteří se nejednou vrhají na trh s vidinou nadprůměrných zisků a nejsou dostatečně opatrní při výběru zprostředkovatele, nebo brokera.

Na stránkách KCP najdeme seznam osob, které nabízejí, nebo poskytují služby spojené s obchodováním na kapitálových trzích a nemají k tomu povolení. A jelikož pochybné služby neposkytují pouze domácí společnosti, na této stránce zase

najdeme zahraniční společnosti, na které obdržela KCP upozornění od regulátorů v zahraničí. Dobrou pomůckou je také, kterým byla udělená devizová licence k provádění obchodů s devizami, nacházející se na stránkách ČNB. Ještě před tím, než se pustíte do vydělávání na devizových trzích, měli byste si tyto seznamy prohlédnout. Můžete tak předejít mnoha zbytečným nepříjemnostem.

Neplaťte zbytečně moc

Dalším neduhem neseriozních společností na trhu je účtování si vysokých poplatků za prováděné obchody. V minulosti byla tato praxe běžná, v současnosti si již renomované, zavedené společnosti poplatky navíc neúčtují. Poplatky většinou vyžadují zprostředkovatelské společnosti, které jejich výši omlouvají softwarovou podporou, kvalitním servisem, nebo různými analýzami zdarma. Všechny tyto služby jsou však ve skutečnosti běžně dostupné na internetových stránkách seriózních brokerů, kteří dokonce poskytují mnohem více kvalitních informací. Existuje navíc velké množství dobrých serverů, které se specializují na vypracování různých analýz, hodnotících zpráv apod.

Renomované společnosti vydělávají na spreadu, neboli rozpětí mezi nákupní a prodejnou cenou. Funguje to na podobném principu, jako ve směnárnách, kde se také liší nákupní a prodejní cena za valuty. Pro různé páry měn se určuje různý spread, což závisí především na likviditě měny a její kombinaci s jinou měnou. Nejmenší spread, kolem tří bodů (někdy se jim říká pips), mají páry USD/EUR, nebo JPY/USD, protože zájem o jejich obchodování je veliký. Čím nižší spread společnost na určité páry poskytuje, tím je to pro investory výhodnější a zpravidla to také svědčí o serióznosti brokera. Zprostředkovatelské společnosti, které chtějí vydělat a neúčtují si poplatky, budou mít spready samozřejmě vyšší.

Jestli jste tedy pevně rozhodnuti obchodovat na devizových trzích, máte na výběr množství společností u nás i v zahraničí. Nejjednodušší je využít služeb některé zavedené nadnárodní makléřské společnosti (například Saxobank, Refco, Oanda, MG), vyznačující se kvalitním servisem a službami a samozřejmě seriózním přístupem ke klientovi. V rámci zkvalitňování služeb a rozšiřování působnosti si tyto společnosti dokonce platí licencované agenty, kteří pak mohou obsluhovat klienty po celém světě v jejich mateřském jazyce. Kromě tradice je u těchto zahraničních firem plusem také fakt, že na rozdíl od českých firem, fungujících v roli zprostředkovatelů, mohou klientům nabídnout nejlepší možné podmínky.

Zajímavé odkazy na internetu:

http://www.fxstreet.com - údaje, data, statistiky, analýzy, trendy, hodnocení a odkazy na FX společnosti

http://forexsites.com/links.asp - údaje, data, statistiky, analýzy, trendy, hodnocení a odkazy na FX společnosti

http://www.goforex.net/forex-broker-list.htm - informace o společnostech na FX trhu

Uvažovali jste někdy o investování do měny na devizovém trhu? Jsou podle vás dosahované výnosy v porovnání s rizikem adekvátní? Napište nám své názory, budeme se těšit.