Vydělejte na pornoprůmyslu desítky procent

V našich minulých článcích jsme se již několikrát zabývali možností investování do různých sektorů a odvětví, které mají před sebou období výrazných růstů a v budoucnu slibují investorům zajímavé zhodnocení. Dovolím si však tvrdit, že málokdo z čtenářů někdy pomýšlel na to, že zajímavé výnosy může přinést i tak podceňované odvětví, jako je porno průmysl.

V poslední době se můžeme často setkat s informacemi o tom, že odvětví průmyslu, zabývající se výrobou a distribucí zábavy pro dospělé je jedním z nejrychleji rostoucích a jeho příjmy a zisky rostou nebývalým tempem. Zájem o erotiku jednoduše roste ať se to někomu líbí nebo ne. V posledních pěti, deseti letech stoupl jen počet vyprodukovaných filmových a video titulů několikanásobně a prakticky neustále roste. Celkový obrat se pohybuje podle různých odhadů od 10-ti miliard až k sumě 60-ti miliard dolarů ročně.

Ve prospěch X-průmyslu hraje kromě velkého zájmu také fakt, že nahota, sex, homosexualita a podobná témata, která byla ještě relativně nedávno považována za velké tabu, jsou v současné době mnohém více akceptovatelná. To, co je považováno za etické a estetické, se zkrátka v čase mění a co bylo v minulosti zakázané, je v současnosti běžně dostupné. Další velkou výhodou jsou relativně nízké náklady spojené s produkcí filmů určených pro tento segment trhu. Výroba jednoho filmu se totiž pohybuje ne v řádech milionů dolarů, jako je tomu u běžné hollywoodské produkce, ale v řádech tisíců, nebo desetitisíců dolarů.

Na rozdíl třeba od hudebního, nebo klasického filmového průmyslu se porno průmysl dokázal lépe a efektivněji vyrovnat s příchodem tak silného média, jakým je v současnosti internet. V době, kdy se největší vydavatelé a producentské společnosti snaží všemožnými prostředky zamezit nelegálnímu stahování filmů a hudby (což se jim NIKDY nepodaří), a najímají si k tomu nákladné detektivy a právníky, stal se internet pro firmy zabývající se produkcí výrobků (a to nejenom filmů) s označením „adults only“ jedním z nejdůležitějších zdrojů příjmů. Vypadá to tak, že internetoví surfaři si mnohem radši zaplatí za erotiku, než za lístek do kina a hudební cédéčko.

I "čisté společnosti" vydělávají

Jakkoli se může mnoha lidem zdát porno byznys oplzlým, obscénním, neetickým nebo zkrátka podřadným způsobem podnikání, na jeho úspěchu se dokáží přiživit i některé seriózní firmy, které na první pohled nemají se sexem nic společného. Uvědomují si ale jeho sílu a potenciál a risk spojený se ztrátou dobrého jména jim za to stojí.

Jde například o společnosti provozující kabelovou a satelitní televizi, nabízející svým klientům programy pro dospělé, které samozřejmě nejsou zadarmo a zákazníci si za ně rádi zaplatí. Tyto společnosti mají nezřídka smlouvy se samotnými produkčními společnostmi, které filmy s erotickou tématikou vyrábějí.

Druhým typem společností jsou například hotely, pro které je pronajímání pokojů k účelům natáčení filmů pro dospělé také zdrojem zajímavých příjmů, které navíc nejsou limitovány žádnými dodatečnými náklady. Třetím typem společností jsou společnosti podnikající na internetu. Nejde pochopitelně o klasické stránky s lechtivým obsahem. Do nabízení služeb pro dospělé jsou totiž zainteresovány také některé vyhledávače, které otevřeně pornografii nabízely, či ještě pořád nabízejí.

To, že na téma dobrých výsledků byznysu pro dospělé píšeme v rubrice o investování, také není náhoda. Mnoho společností působících v tomto byznysu se totiž rozhodla vydat akcie a uvést emise na akciové burzy. Prostřednictvím brokerských společností, které zprostředkují investorům přístup na zahraniční burzy, se mohou i domácí investoři podílet na růstu hodnoty akcií společností zabývajícími se zábavou pro dospělé.

Dá se na tom vydělat?

Jednou z nejznámějších společností v tomto oboru je jednoznačně Playboy Enterprises, jejíž akcie je možné pořídit jak na největší světové burze v New Yorku (NYSE), tak i v Evropě, na trhu XETRA. Na Xetře jsou dostupné také akcie jednoho z největších obchodních řetězců v Evropě, Beate Uhse. Dalším velkým hráčem, jehož akcie jsou dostupné na trhu Nasdaq, je společnost Private Media, známá také domácím uživatelům kabelové televize.

Společnosti zabývající se výrobou a distribucí produktů s označením X-rated sice nikdy nebudou patřit k lídrům trhu, co se týče velikosti, to ale neznamená, že jsou z pohledu investičních možností nezajímavé. Například zmiňovaná společnost Private Media jen za poslední rok vydělala investorům bezmála 60 %, což určitě není zanedbatelná částka.

Lákají vás výdělky na poli erotiky? Myslíte si, že vám tyto firmy skutečně přinesou zisk? Napište nám své názory a připomínky.