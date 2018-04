Vydělejte na rostoucí inflaci!

Na americkém akciovém trhu se v dubnu naplno rozběhla výsledková sezóna a první týden vyzníval pro investory i společnosti velmi slibně. Výsledky společností za první čtvrtletí byly většinou optimistické a krátkodobý vzestup cen ropy ovlivnil trhy jen na krátkou chvilku. Zdálo se, že opětovný pokles ceny černého zlata přinese na trh společně s pozitivními výsledky kýžené upokojení a optimismus.

Z propadu se akcie nevzpamatovaly

Již druhý obchodní týden však přinesl vystřízlivění v podobě výrazných propadů. Ačkoli byly reportované výsledky vesměs nad očekáváními trhu, investory začaly znepokojovat zejména pesimistické dlouhodobější výhledy. Další obchodování se až do konce měsíce vyznačovalo výraznou volatilitou. Ta byla podporována na jedné straně dobrými výstupy firem a možným zmírněním tempa růstu úrokových sazeb, na druhé straně ale figuruje stále strašící cena ropy a nepříznivý vývoj inflace.

Evropské akciové trhy se pohybovaly v závislosti na vývoji v USA. Také Evropu výrazně zasáhla v druhém týdnu výprodejní vlna, ze které se i přes optimismus v druhé polovině měsíce nedokázala vzpamatovat.

ZAHRANIČNÍ AKCIOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING INVESTMENT MANAGEMENT Belgium USD 6,61 -7,91 CI PHARMA STOCK - REINV. CAP.INVEST (HVB GROUP) EUR 6,415 -2,647 AAF-PHARMA FUND ABN AMRO IF EUR 5,32 -3,59 Nejhorší výkonnost za měsíc EMIF TURKEY EMI USD -18,17 41,74 KBC EQUITY FUND CENTRAL EUROPE KBC AM EUR -17,40 35,54 KBC EQUITY F. EASTERN EUROPE KBC AM EUR -16,58 13,02 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok AAF-LATIN AMERICA EQUITY FUND ABN AMRO IF USD -0,58 44,73 AAF-BIOTECH FUND ABN AMRO IF EUR 4,48 -21,72 Průměrná výkonnost zahraničních akciových fondů -3,56 6,09

Zdroj: AKAT

Snad jediným sektorem, který zaznamenal v uplynulém měsíci výraznější růst, byl sektor farmaceutický, který společně s biotechnologiemi zcela ovládl také statistiku výkonnosti podílových fondů. Fondy orientované na tuto oblast obsadily všechny přední příčky.

ZAHRANIČNÍ DLUHOPISOVÉ FONDY Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc BOND EMERG.MARKET V KC ERSTE-SPARINVEST CZK 3,07 6,76 BOND EURO-RENT V KC ERSTE-SPARINVEST CZK 2,89 0,03 PORTFOLIO BOND V KC ERSTE-SPARINVEST CZK 2,83 -1,66 Nejhorší výkonnost za měsíc F HIGH YIELD (EURO) BX ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS EUR -4,47 5,57 F HIGH YIELD C ACC FRANKLIN TEMPLETON INVEST FUNDS USD -4,18 4,31 OP EXTRA PORTFOLIO OPPENHEIM KAPITAL.-SCHAFT MBH. EUR -4,06 5,97 Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok RAIFFEISEN "VIZE EVROPY" RAIFFEISEN KAG EUR -0,01 19,90 BOND DOLLAR A ERSTE-SPARINVEST EUR 1,87 -8,59 Průměrná výkonnost zahraničních dluhopisových fondů 0,42 5,46

Zdroj: AKAT

Mnohem lepší situace, než na trzích s akciemi, panovala v průběhu dubna na trzích dluhopisových. Ceny amerických dluhopisů rostly prakticky již od konce března, podporovány již zmiňovaným očekávaným zpomalením růstu úrokových sazeb, nejhorším výsledkem zahraničního obchodu v historii (za únor), nebo také nižším, než očekávaným růstem HDP. Jen krátkodobě zastavila růst cen nečekaně vysoká inflace. Dluhopisy v Evropě, podobně jako v USA rostly, kromě jiného jim pomohlo vystoupení šéfa ECB, podle kterého úrokové sazby v Evropě jen tak brzy neporostou a inflační očekávaní jsou stabilní.

ZAHRANIČNÍ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) Nejlepší výkonnost za měsíc ESPA CASH EURO-PLUS - REINV. ERSTE-SPARINVEST CZK 1,83 -3,81 CASH DOLLAR A EUR ERSTE-SPARINVEST EUR 0,79 -7,20 UNI-GLOBAL "MAX 3 ROKY" (EUR) UNIGESTION EUR 0,74 2,77 Nejhorší výkonnost za měsíc CESKY HYPOTECNI A ERSTE-SPARINVEST CZK -2,70 -1,15 CESKY KORPORATNI_A ERSTE-SPARINVEST CZK -1,69 0,12 CASH FORINT T ERSTE-SPARINVEST EUR -1,66 n/a Nejlepší a nejhorší výkonnost za rok JB £ STERLING CASH JULIUS BAER MULTICASH GBP 0,37 4,09 US DOLLAR RESERVE FUND - CL C2 MFS INTERNATIONAL LTD. USD 0,00 0,00 Průměrná výkonnost zahraničních fondů peněžního trhu 0,14 1,05

Zdroj: AKAT

Lze vydělat v dobách vysoké inflace?

Se zmiňovanou inflací velice úzce souvisí i náš dnešní investiční tip a tím jsou inflačně vázané dluhopisy (inflation - linked bonds). Mnoho investorů totiž nepočítá s tím, že kromě různých poplatků jejich výnosy „ořezává“ také inflace. Nominální výnos 10 % tedy ve skutečnosti může být pouze 9 %, nebo také 3 %. Totéž platí u klasických dluhopisů, které jsou inflací negativně ovlivňovány. Rostoucí inflace vytváří tlak na růst úrokových sazeb, se kterými rostou i výnosy dluhopisů, klesá však jejich cena.

Pro investory, kteří chtějí dosahovat zisků i v takových nepříznivých dobách, mohou

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE .

být východiskem právě inflačně vázané dluhopisy, které fungují opačně, než klasické dluhopisy. Vzhledem k jejich vázanosti na inflaci se nominální hodnota těchto dluhopisů zvyšuje úměrně se zvyšováním inflace. Nevýhodou těchto dluhopisů může být nepříznivý vývoj v době zpomalení inflace, nebo dokonce při deflaci, kdy dochází ke snižování jejich hodnoty. Také zde však existují dluhopisy obsahující tzv. deflační ochranu. Ta při deflaci ochraňuje dluhopisy před poklesem jejich hodnoty.

Inflačně vázané dluhopisy představují zajímavou alternativu pro investory, kteří preferují investování do dluhopisů a chtějí dosahovat zajímavých zisků za všech podmínek. Jelikož jejich korelace k běžným dluhopisům je velmi nízká a blíží se téměř k nule, jsou tyto dluhové cenné papíry vhodným nástrojem pro diverzifikaci dluhopisového portfolia.

Jak to vypadá u nás doma?

V České republice je možná investice do inflačně vázaných dluhopisů prostřednictvím čtyř fondů, které jsou určeny eurovým, nebo dolarovým investorům. V euru je možné investovat do fondů KBC Inflation – Linked Bond (nejdéle na trhu), Credit Suisse Bond Inflation Linked EUR a Parvest Euro Inflation Linked Bond. Do amerických inflačně vázaných dluhopisů pak investuje Credit Suisse Bond Inflation Linked USD.

Fondy investující do inflačně vázaných dluhopisů a jejich výkonnost Název fondu Správce Měna Změna VJ/PL za 1 měsíc (v %) Změna VJ/PL za 12 měsíců (v %) CS BF INFLATION LINKED (EURO) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT EUR 0,89 4,17 KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS KBC BONDS CONSEIL EUR 1,29 9,05 PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUR 1,28 7,50 CS BF INFLATION LINKED (US$) CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT USD 1,20 3,63

Zdroj: Fondshop

Vzhledem k budoucímu vývoji by se dalo říci, že v současnosti se více vyplatí investice do dolarového fondu. Předpokládané pravidelné zvyšování úrokových sazeb, související s rostoucí inflací, vytváří příznivé prostředí pro tento druh cenného papíru. Na druhé straně Atlantiku je zatím situace jiná, což dokazuje jak inflační vývoj, tak předpokládané stagnování úrokových sazeb ECB v nejbližší době. Pro eurové investory tedy tato možnost připadá v úvahu jen v delším investičním horizontu.

Je pro vás možnost vydělávat na trzích s rychle rostoucí inflací zajímavá? Podělte se s námi o své názory.