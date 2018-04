Vydělejte na zahraničních nemovitostech: stačí vybírat z podceněných regionů

Je-li v případě koupě nemovitosti k bydlení či rekreaci hlavním parametrem lokalita, pak v případě investice je jím výnos. Nejvyššího výnosu dosáhneme:

1. v méně rozvinutých a podceněných regionech,

2. v lokalitách s celoročním využitím nemovitosti,

3. nemovitost se dá snadno pronajmout,

4. návratnost investice by neměla překročit 10 let,

5. rozložit riziko minimálně mezi dvě nemovitosti v různých regionech.

Optimální kombinací je dosáhnout všech pěti požadavků najednou. Takovými regiony a zeměmi jsou v Evropě například kanárský ostrov Fuerteventura, španělské podpyrenejí (pobřeží Costa Brava, kde se v létě můžete koupat v moři a v zimě lyžovat v nedalekých Pyrenejích) a středomořská část Afriky – Egypt, Maroko a Tunis. Hodně se tomuto požadavku přibližuje i Kréta, jejíž poloha, přibližně 80 km od Afriky umožňuje celoroční pobyt na ostrově. Krétě může v tomto směru směle konkurovat i Turecko. Disponujete-li částku okolo 200 000 Eur, naskýtá se jako další možnost koupit dva byty v Bulharsku, jeden u moře a druhý na horách.

Většina českých investorů zaměřených na nemovitosti disponuje částkou mezi 200 až 300 tisíc Eur, takže se naše následující vytipované příklady budou pohybovat v tomto cenovém intervalu. Vybírat budeme především z bytů, protože se nacházejí většinou v kondominiu (společenství vlastníků) a jejich správa je jednodušší a správní poplatky nižší, než u samostatně stojících vil a rodinných domů.

1) Fuerteventura

Fuerterteventura je posledním kanárským ostrovem, kde se ještě naplno nerozvinul turistický ruch. To je i důvodem, proč zde lze ještě relativně levně koupit nemovitost. Výše uvedený byt se nachází v turistickém komplexu Park Holandes, má rozlohu 43 m2, v tom plně nábytkem vybavenou ložnici, pokoj a zařízenou kuchyň. K bytu patří terasa s výhledem na oceán a společný bazén. Cena: 66 000 Eur. Do bytu se zde vyplatí investovat do 100 000 Eur. Nájemné činí minimálně pro jednu 30 Eur na den. Pro dvě osoby 45 – 55 Eur/den.

2) Egypt

V Egyptě bych se jako investor rozhodoval mezi dvěma lokalitami, a to mezi ryze evropským Sharm El Sheikh a nově budovaným střediskem převážně pro Evropany El Gouda. Nabídku nemovitostí v Sharm El Sheikh a Hurghádě lze najít na adrese: http://www.red-sea-guide.com/real-estate/index.htm Velice zajímavé projekty nabízí zmíněná El Gouda.

V El Goudě se staví několik bytových projektů spojených s golfem a přístavem pro jachty. Cena plně vybavené garsoniéry o ploše 60 m2 se pohybuje okolo 60 000 Eur a bytu 2 + 1 o ploše 90 -100 m2 od 90 000 Eur výše. Cena nájmu: od 45 Eur/osoba a den, pro rodinu od 55 Eur/den výše.

3) Bulharsko

V Bulharsku se vyplatí kombinovaná koupě v podobě letního a horské bytu. Letní byt je vhodný koupit v lopatách od Burgasu níže. Horské byty buď v Bansku, nebo v Borovci. Češi a Slováci, díky dostupným cenám znovu objevili Bulharské pláže i hory, takže pronájem bytu je velice jednoduchý a snadný.

Velice zajímavá nabídka letních bytů se nachází například v městě Kiten, které je u moře i v blízkosti hor. Cena bytu 2 + 1 o ploše 67 m2 činí okolo 50 – 55 000 Eur. Horský byt v Borovci (obrázek vpravo) 2 + 1, o velikosti 68 m2, stojí 102 000 Eur.Výše nájmu: 25 Eur na osobu a noc, 35 Eur pro tříčlennou rodinu a noc.