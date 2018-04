Vydělejte na závislosti kuřáků

Na světě jsou stovky milionů kuřáků, kteří denně dohromady vykouří miliardy kusů cigaret. I když tabákový průmysl v poslední době prochází nelehkým obdobím, stále představuje pro investory zajímavou možnost zhodnocení peněžních prostředků.

Velkým plusem většiny akcií firem podnikajících v tabákovém průmyslu je častý a relativně vysoký dividendový výnos. Pozitivní zprávou pro vývoj cen na burze může být také zvyšující se zájem investorů v současné nejisté době, kdy se velká část investorů uchyluje k defenzivním titulům s velkou dividendou, mezi které právě tabákové firmy patří. Podobný vývoj můžeme vidět také na příkladu domácího zástupce, akcií společnosti Philips Morris.

Nic není bez rizika

Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na rizika investice do akcií tabákových firem. V posledních letech se největším strašákem, představujícím vysoké dodatečné náklady společností a hrozícím existenčními problémy, staly mnohé žaloby nemocných kuřáků, kteří se od producentů cigaret snaží vymoct neskutečně vysoké odškodné v řádech miliard dolarů ročně. Tyto nesmyslné soudní procesy, kdy se „pár“ zaostalých jedinců snaží, jsou sice doménou především amerických soudů (kde jinde). Mají však velký vliv na tabákový průmysl v globálním měřítku, zejména ve vyspělých zemích.

Velkou radost však investorům udělal nejvyšší soud ve státě Florida, když zrušil rozhodnutí, podle něhož muselo pět největších producentů cigaret (Altria jako majitel společnosti Philips Morris, R.J. Reynolds, Lorillard, Brown & Williamson a Ligget) vyplatit odškodné ve výši 145 mld. dolarů několika stotisícům floridských kuřáků, kteří se připojili k žalobě. Skupinová žaloba prý nebyla oprávněná, jednotlivě však mohou „poškození“ společnosti klidně žalovat. Že je to správa pro investory skutečně velmi optimistická, potvrdilo několikaprocentní posílení akcií tabákových firem na americké burze.

Dalším rizikovým faktorem pro velké společnosti obchodované na burze je hojné rozšíření levných značek a rozmáhající se pašování a ilegální prodej cigaret. Tabákovým společnostem určitě nepomáhá ani omezení, nebo dokonce zákaz reklamy na tabákové výrobky a stále populárnější omezování kouření na veřejných prostranstvích, restauracích apod. (samozřejmě, u nás si na drastičtější zákaz kouření ještě nějakou tu dobu počkáme – mimochodem, víte, že na následky pasivního kouření u nás zemře dvojnásobný počet lidí, než při dopravních nehodách?).

Všechny tyto skutečnosti sice drasticky snižují zájem po cigaretách a jejich prodeji, což platí především pro USA a západní Evropu a snižují podíl velkých společností na trhu. U nás i přes zdražování prodej cigaret stoupá, ale podle předpokladů jde zejména o laciné výrobky, jejichž výrobci musejí jít s marží na minimum. To se ale po opětovném zavedení spotřební daně do konce roku nejspíš změní. Tabákové firmy se proto všemožně snaží udržet si příjmy a přemýšlejí o možnostech buď alternativně propagovat své zboží přes obuv, oblečení (Marlboro, Camel), nebo dokonce přicházejí s novými produkty, které nejsou určené k prodeji (váček, který se vkládá do úst, ale nežvýká se, ani neplive).

I přes všechny tyto problémy se nedá říct, že by se tabákovým společnostem nedařilo. Jako v mnoha oblastech průmyslu, i tady začíná úřadovat Asie, zejména Jihovýchodní, v čele s Čínou, která dokonce povolila prodej zahraničních značek. Celkový počet kuřáků tak přes klesající trend ve vyspělém světě mírně stoupá. Ve zmiňovaných zemích totiž ještě neplatí restrikce plně využívané v západním světě, osvěta je minimální a díky povolené reklamě se zde tabákovým společnostem daří a jejich příjmy a zisky rostou.

Jak na cigaretách vydělat?

Podobně, jako je tomu u všech doposud popisovaných odvětvích, nejjednodušším způsobem, jak investovat a vydělat, je investovat do tabákových společností na burze, přes brokerské společnosti. Zahraniční společností jsme několik zmiňovali, investoři upřednostňující českou korunu pak mají možnost nakoupit akcie společnosti Philips Morris ČR. Ti, kteří chtějí omezit riziko a za relativně levné peníze nakoupit diverzifikované portfolio několika akcií, mohou využít v poslední době tolik populární indexové nástroje (ETF, certifikáty), umožňující investování do indexu celého odvětví (např. DJ US Tobacco Index).

Jsou podle vás tabákové koncerny dobrou investiční příležitostí, nebo jsou rizika příliš velká? Podělte se s námi o své názory.