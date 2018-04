Vydělejte na zlaté střední cestě

V poslední části jsme představili zástupce fondů, kteří většinu prostředků umisťují do rizikových aktiv jako jsou akcie. Konzervativní dluhopisy a nástroje peněžního trhu plní jenom funkci doplňku a mnohdy mohou být takové fondy rizikovější, než jejich akcioví příbuzní.

V našem dnešním článku se podíváme na další půltucet smíšených fondů, které lze charakterizovat jako neutrální, neboli balancované. Tyto fondy rozdělují prostředky v portfoliu na rizikovou a konzervativní složku ve stejném poměru, případně může mírně převažovat dluhopisová složka. Vzhledem ke stavbě jejich portfolia se tyto fondy mohou uplatnit také jako alternativa k dlouhodobým spořícím programům, platí to však jen pro investory s dlouhým investičním horizontem.

I dnes začneme dvojicí fondů, nesoucích v názvu jméno společnosti ČSOB. Tím prvním bude ČSOB – Vyvážený fond, spravovaný společností KBC Asset Management. Jde o fond fondů, který investuje do jiných podílových fondů, zejména od společnosti KBC, případně konzervativních dluhopisů. Investice do zahraničních cenných papírů jsou zajištěné proti měnovému riziku a investiční horizont je minimálně 3 roky.

Druhým fondem, který patří pro změnu pod správu ČSOB Investiční společnosti a má domicil u nás doma, je fond ČSOB středoevropský. Převážná část investic již podle

Chcete vědět, jak vydělat na "bezpečných" akciích? Čtěte ZDE

názvu směřuje do regionu střední Evropy (ČR, Polsko, Maďarsko). Akciová složka zabírá kolem 45 % (z toho zahraniční 35 %), podobně (45 %) jsou zastoupeny dluhopisy (z toho zahraniční 30 %) a zbytek kolem 10 % představuje hotovost.

Dalším fondem fondů v dnešním přehledu je ISČS Dynamický Mix FF (do 30.4. se fond nazýval Sporomix 5), obhospodařován Investiční společností České spořitelny. Polovinu portfolia tvoří akcie, do nichž fond investuje prostřednictvím indexových fondů (zejména amerických, evropských a japonských). 40 % prostředků je investováno do dluhopisových fondů a zbytek tvoří fondy peněžního trhu, nebo depozita.

Čtvrtým dnešním zástupcem je fond ČPI Smíšený. Fond spravuje ČP Invest, investiční společnost a při investování se řídí složeným indexem, v němž má největší podíl (kolem 60 %) dluhopisový trh (z toho zahraniční dluhopisy tvoří 50 %). Další část portfolia tvoří americké akcie (20 %) a evropské akcie (10 %) a nástroje peněžního trhu zabírají 10 %. Fond, podobně jako ostatní členové rodiny fondů společnosti ČPI zajišťuje veškeré cizoměnové investice proti měnovému riziku.

Výkonnost a volatilita korunových neutrálních smíšených fondů Název fondu Výkonnost 6M Výkonnost 1R Volatilita p.a. ČSOB - vyvážený 2,82% 7,75% 3,96% ČSOB středoevropský 12,32% 26,03% 10,75% ISČS Vyvážený Mix FF 4,03% 11,36% 4,71% ČPI Smíšený 5,66% 6,92% 6,15% Pioneer-dynamický 7,49% 11,40% 7,62% CS Select Balanced Fund n/a 21,36% n/a

Zdroj: Fondshop

Dalším fondem, který plně zajišťuje všechny investice do zahraničních investičních nástrojů proti měnovému riziku, je Pioneer – dynamický fond. Fond je spravován Pioneer Investiční společností. Největší část v portfoliu zabírají evropské akcie (kolem 55 %), které jsou doplněny zahraničními (do 5 %) a domácími (35 %) dluhopisy. Zbytek prostředků střadatelů je držen v nástrojích peněžního trhu.

Posledním zástupcem skupiny neutrálních (balancovaných) smíšených podílových fondů denominovaných v koruně je fond CS Select Balanced Fund společnosti Credit Suisse Asset Management IS. Jde o relativně mladý fond, který se orientuje výhradně na domácí trh (60 % české dluhopisy a 40 české akcie), případně investuje do eurobondů denominovaných v české koruně.

Neutrální smíšené fondy vedené v české koruně jsou dobrým investičním nástrojem pro ty investory, kteří chtějí investicí do jediného fondu využít možností většího množství investičních nástrojů a kladou důraz na široce diverzifikované portfolio.

Uvažovali jste někdy o investici do smíšeného podílového fondu? Které jsou podle vás jejich nejsilnější stránky? Těšíme se na vaše názory.