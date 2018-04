Vydělejte si investicí do ropy na rostoucí ceny benzinu a nafty

Ropa je základní surovinou pro výrobu mnoha nenahraditelných produktů jako je benzin, letecké palivo, plasty a jiné. Význam ropy pro světové hospodářství byl názorně ukázán v roce 1973 v době arabského embarga na vývoz ropy do západních zemí. Během několika týdnů cena vzrostla o 400 % a několik rozvinutých zemí bylo uvrženo do recese. Inflace a nezaměstnanost se pohybovaly ve vysokých číslech ještě pár let poté. Ropný šok v sedmdesátých letech zdůraznil nenahraditelnost ropy.