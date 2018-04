Vydělejte si na pořádný důchod speciálními fondy

Ne, že bychom chtěli penzijní fondy nesmyslně kritizovat, ale faktem je, že jsou výhodné jen z pohledu státního příspěvku a daňových úlev nejsou pro střadatele a investory ničím zajímavé. Jednou z nejevidentnějších nevýhod je totiž přílišná konzervativnost jejich investičních strategií. Zhodnocení, které slibují, rozhodně není nikterak zázračné. I když „jsou v tom nevinně“, jejich výnosy jsou zkrátka nedostačující. Další velkou nevýhodou je nerespektování rizikového profilu a investičního horizontu klientů penzijních fondů. Do stejného, velmi konzervativního produktu, je nucen ukládat své prostředky jak 30-ti letý mladý člověk, tak i 55-ti letý téměř-důchodce.

Tato situace (která je nejen u nás) nakonec vedla ke vzniku tzv. Life cycle fondů (LC fondy). Tyto fondy mohou díky své strategii pro mnoho investorů znamenat zajímavou alternativu právě penzijního připojištění. Základem strategie LC fondů je postupná obměna portfolia v čase a změna jeho rizikového zaměření podle toho, kolik času zbývá do ukončení investice (rebalancování a realokace portfolia).

V podstatě jde o aktivní správu portfolia, kdy portfolio manažer fondu, nebo daného produktu v průběhu investice mění složení portfolia takovým způsobem, aby na konci investičního horizontu byla většina prostředků investována v konzervativních nástrojích. Na začátku investice, kdy zůstává do konce ještě mnoho let, zase může manažer většinu prostředků směřovat právě do akcií a jiných rizikových nástrojů.

LC fondy tak mohou být řešením zejména pro nezkušené investory, kteří mají v úmyslu investovat do svého důchodového zajištění vyšší sumu, než je maximum, které se vyplatí investovat do penzijních fondů (18000 ročně). Jelikož jsou LC fondy konstruovány jako otevřené podílové fondy, mají investoři zaručenou rovněž velmi dobrou likviditu v případě, že budou kdykoli v průběhu investice prostředky potřebovat.

Výhody a nevýhody Life cycle fondů Výhody Nevýhody Vyšší výnosy, než v penzijních fondech Vklady ve fondech nejsou pojištěny Diverzifikace do více tříd aktiv Fondy málokdy reflektují různou rizikovou toleranci investorů Pravidelné rebalancování portfolia Odchod do důchodu se nemusí shodovat s investičním horizontem fondu Automatická realokace

Life cycle fondy existují ve světě od devadesátých let, u nás se však tato možnost ukládání peněz pouze dostává do povědomí investorů, a to velmi pomalu. V současné době mají investoři na výběr produkty od společností ISČS, Pioneer, ČP Invest Conseq.

V dnešním článku se podíváme na aktuální nabídku, s níž začátkem září přišla Investiční společnost České spořitelny (ostatní dva produkty jsme popisovali v tomto článku). Ta má v nabídce (zatím) čtyři LC fondy, označované také jako target-date funds, které jsou zaměřené na určité datum, kdy se předpokládá ukončení investice, případně odchod investora do důchodu. Toto datum se objevuje i v názvech fondů. K dispozici jsou tedy fondy ISČS fond životního cyklu 2020, 2025, 2030 a 2040.

Diverzifikované portfolio fondů by mělo obsahovat akciové nástroje (především indexové fondy – ETF), dluhopisy, komoditní indexy a v neposlední řadě také nástroje peněžního trhu. Aktivní správa spočívá jak v proměnlivosti podílů akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a komodit v čase, ale také řízení alokace aktiv do jednotlivých sektorů a regionů, durace a měnového rizika. Investoři zaplatí při vstupu poplatek 1,2 – 2,4 % podle výše investované částky a musí počítat s manažerským poplatkem, který je 2 % pro všechny fondy. Fond je primárně určen investorům, kteří chtějí investovat pravidelně, což dokazuje i minimální investovaná částka 100 Kč.

Jelikož všechny nabízené fondy mají svůj předpokládaný investiční horizont dlouhý (minimálně 10 let), nástroje peněžního trhu zatím v jejich portfoliích budete hledat marně. „Nejkonzervativnější“ fond s označením 2020 má v současnosti zainvestováno 55 % prostředků v akciových nástrojích, 40 % v dluhopisech, a 5 % představují komodity. Kdo se chystá do důchodu v roce 2025, musí počítat s portfoliem, kde budou akcie představovat 65 %, dluhopisy 30 % a komodity 5 % majetku fondu.

U fondu s označením 2030 představují akcie již tři čtvrtiny portfolia, v dluhopisech je 15 % a na komodity zůstává 10 %. „Nejdelší“ fond pro investory plánující ukončení investice v roce 2040, investuje do akcií celých 85 % svěřených prostředků. Na dluhopisy zbylo pouze 5 % a v komoditách je zainvestováno zbylých 10 %. Na první pohled je riziko velké, při zmiňovaných investičních horizontech však jsou poměry namíchány celkem zajímavě. Konzervativní investoři možná budou mít problém překousnout 85 % akcií v portfoliu, ale kdo se bojí, nevydělá. V průběhu času se samozřejmě složení portfolia bude měnit tak, aby v posledních letech představovaly dluhopisy a nástroje peněžního trhu kolem 90 %.

Výhodou produktů ISČS v porovnání s produkty ostatních společností jsou poplatky a větší výběr produktů (komoditní index, ETF), který není omezený pouze na fondy spravované a prodávané danou investiční společností, což zajistí lepší diverzifikaci. Nevýhodou může být malý výběr nabízených produktů, které mají hranice ukončení relativně daleko od sebe (při plánovaném odchodu do důchodu v roce 2035 je investor „mimo“ o celých pět let).





Základní vlastnosti Life cycle produktů nabízených u nás Vstupní poplatek u nejdelšího produktu Manažer. poplatek Počet produktů Minimální pravidelná splátka Conseq 3-5 % dodatečný poplatek 0,5% 3 portfolia 1 000 Kč ČP Invest 0-4 % 1-2,15 % 5 fází 500 Kč ISČS 1,2-2,4 % 2% 4 fondy 100 Kč Pioneer 2,75-3,5 % podle fondů v portfoliu 7 linií 500 Kč

Všechno má svá omezení

Jednou z nevýhod, která může rozšíření LC fondů znatelně omezit, je právě různá tolerance k riziku u každého investora. Někomu zkrátka může vadit, že má v portfoliu již zmiňovaných 85 %, i když doporučený investiční horizont produktu je delší než například 20 let.

Určitě se najde mnoho investorů, kterým dané produkty nemusí vyhovovat, protože nemohou složení portfolia sami ovlivnit a radši si vyberou vlastní cestu. Vlastní výběr dynamických a konzervativních nástrojů, regionální a sektorové zaměření, či rebalancování portfolia si zařídí podle vlastních pravidel, což jim poskytuje dostatečnou svobodu. Konzervativní složku v takovém portfoliu může tvořit samotné penzijní připojištění a LC fondy nejsou tím pádem potřebné.

K tomu je však potřeba dostatek času, informací a možností k tomu, abychom se mohli věnovat samostatnému investování na kapitálových trzích. Pak ještě musíme přičíst nutnost dodržování plánu při rebalancování portfolia (což je, i přes svou zdánlivou jednoduchost, jeden z největších problémů nezkušených investorů) a s tím související vyvarování se chyb jako je například časování trhů (trpělivost a chladná hlava při poklesu na akciových trzích je základem), které u dlouhodobého investování nemá co pohledávat.

Ti, kdo zmiňované možnosti, případně dostatek času nemají, nebo si na samostatné investování netroufají, pak mohou seriózně přemýšlet nad fondy životního cyklu, které do portfolia určitě patří. Spoléhat se pouze na penzijní fondy a pomoc státu dnes zkrátka nelze.