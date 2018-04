Vydělejte v „Československu“

V dnešní skupině se nachází osm fondů spravovaných společností Erste Sparinvest a jeden slovenský fond vydaný společností AIG Funds Central Europe. První dva fondy ERSTE jsou vedené výlučně v koruně, ostatní jsou klony již existujících cizoměnových fondů a investoři by si měli dávat pozor na vyšší měnové riziko z důvodu nezajišťování investic v zahraniční měně do koruny, ale do EUR.

První podílový fond - ESPA Fiducia je v některých přehledech označován také jako fond smíšený s převahou dluhopisů. Kromě státních dluhopisů a dluhopisů bonitních společností (zejména CZK a EUR) totiž tento fond nakupuje také omezené množství akcií, což zvyšuje jeho dlouhodobý výnosový potenciál, ale také míru rizika. Další zvláštností fondu je jeho primární určení nadacím a jiným neziskovým organizacím.

Druhým fondem z rodiny fondů ESPA, vedeným jen v české koruně, je ESPA Český fond státních dluhopisů. Již podle názvu je jasné, že fond investuje výlučně do státních dluhopisů zemí OECD, nebo dluhopisů vydaných státními agenturami, centrálními bankami nebo institucemi, jejichž schopnost splácení je zaručena státem.

Fond ESPA Bond Danubia investuje svěřené prostředky především do státních dluhopisů nových členských zemí Evropské unie (nejvíce Polsko, Maďarsko, ČR), případně do dluhopisů zemí čekajících na vstup do EU. Kromě dluhopisů v lokálních měnách nakupuje fond také obligace vedené v EUR, do kterého jsou investice částečně zajištěny.

Zajímavou volbou pro investory požadující vyšší výnos je globálně zaměřený fond ESPA Bond Emerging Markets. Fond investuje do státních dluhopisů rozvíjejících se

Jak investuje vyvolený? Kolik nakonec vyvolenému zbude na slibovanou charitu? Více ZDE .

zemí v Latinské Americe, Asii, Africe, střední a východní Evropě. Jelikož velké procento dluhopisů vpatří do spekulativního stupně (rating BB+ a horší), je riziko ztrát vyšší, než je u jiných dluhopisových fondů obvyklé. Investice jsou zajišťovány do EUR.

Dalším fondem spravovaným společností Erste Sparinvest je ESPA Bond Euro-Corporate. Ten investuje do dluhopisů investičního stupně (rating BBB- a lepší), emitovaných významnými evropskými podniky vysoké až střední bonity. Rovněž jako v případě předchozích fondů jsou výnosy zajištěny do EUR.

Na podnikovou sféru je zaměřen také podílový fond ESPA Bond Europe-High yeld. Ten však nakupuje obligace emitované firmami, jejichž rating je mimo investiční stupeň. Jelikož je bonita emitentů hluboko pod průměrnou bonitou dluhopisů investičního stupně, je nutné počítat s vyšším rizikem. Také v tomto fondu funguje zajištění do EUR. Fond je spravován rakouskou společností INVESCO.

Fond ESPA Bond Euro-Rent se ve své investiční strategii zaměřuje především na dluhopisy vydávané emitenty z Evropské unie s vysokou bonitou. Portfolio fondu tvoří státní dluhopisy a dluhopisy garantované státem, dále hypoteční zástavní listy a bankovní dluhopisy. Průměrný rating je AA+.

Kombinace bezrizikových státních dluhopisů a jiných bezpečných instrumentů s ratingem v investičním stupni nabízí fond ESPA Portfolio Bond. Většinu portfolia

Warranty a knock-out produkty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE

představují evropské dluhopisy s nejvyšší bonitou (minimálně 2/3 portfolia), dluhopisy v jiných měnách zabírají maximálně 1/3. Kromě státních dluhopisů fond investuje také do amerických hypotečních zástavních listů (mortgages) a podnikových dluhopisů investičního stupně. Investice jsou zajištěny do EUR.

Posledním dnešním fondem je AIG Stredoeurópsky peňažno – dlhopisový fond, vydaný na Slovensku společností AIG Funds Central Europe. Přesto že je veden ve slovenské koruně, zařadili jsme ho do našeho přehledu, české dluhopisy mají totiž v portfoliu fondu největší zastoupení. Kromě nich nakupuje fond také státní a kvalitní podnikové dluhopisy ze zemí vyšehradské čtyřky a východoevropských zemí.

Preferujete při investování riziko a vyšší výnos, nebo se spokojíte s nižším, ale jistým výnosem? Těšíme se na vaše názory.

reklama