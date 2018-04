Vydělejte ve fondech ING

Společnost ING Investment Management, dceřiná společnost skupiny ING Group, u nás patří mezi největší a nejznámější společnosti poskytující služby v oblasti správy majetku a kolektivního investování. I když pro velkou část domácích investorů je tato společnost známá především díky fondu ING český akciový (který dlouhodobě dosahuje nadprůměrnou výkonnost a je jedním z nejvýkonnějších domácích fondů), v její nabídce jsou také fondy denominované v jiných rozšířených měnách, jako jsou euro nebo dolar. Celkem u nás ING IM nabízí 24 podílových fondů registrovaných v Lucembursku.

Fondy ING patří mezi levnější skupinu fondů denominovaných v zahraniční měně, které jsou u nás k mání. Poplatky při nákupu podílových listů se pohybují od 0,5 % (peněžní trh) přes 1,9 % (dluhopisové) po 3,5 % (akciové). Správcovské poplatky se pohybují na úrovni 0,6 % u fondů peněžního trhu; za správu dluhopisových fondů zaplatíte 0,7 %, zatímco u akciových již 1,2 %. Fondy jsou k dostání jak prostřednictvím sesterské ING Bank, tak i na pobočkách Citibank, Comerzbank nebo Volksbank.

I když nabídka fondů ING u nás nepatří k těm nejširším, každý si v jejich nabídce může najít ten „svůj“ fond, případně skupinu fondů vhodnou k vytvoření malého portfolia. Rozhodování investorů může usnadnit také fakt, že ve většině případů je již z názvu jasné, jakou investiční strategii jednotlivé fondy využívají.

Kam s eurem

"Eurový" investor má na výběr 10 fondů, z toho pět akciových a čtyři dluhopisové. Při investici do evropských akcií je možné si vybrat fondy ING Invest EMU Equity a ING Invest European Equity. První z nich investuje pouze na trzích Evropské

měnové unie a je určen investorům, kteří nechtějí podstupovat měnové riziko. Vdruhého jmenovaného fondu oproti tomu zabírají významné postavení také akcie Velké Británie a Švýcarska - investoři se tak nevyhnou kurzovému riziku. Mírné rozdíly jsou patrné také v sektorovém zaměření: ve fondu European Equity je více zastoupen sektor farmacie, kdežto fond EMU Equity má větší zastoupení v sektoru telekomunikací.

Rizikovější akcie malých evropských firem s tržní kapitalizací menší než 5 mld. euro jsou výsadou fondu ING Invest European Small Caps. Největším podílem jsou zastoupeny akcie britských, nizozemských a švédských společností, přičemž fond nezajišťuje měnová rizika.

Akcie z celého světa jsou zastoupeny ve fondech ING Invest Global High Dividend a ING Invest World. První fond investuje globálně do akcií nabízejících zajímavou dividendu, což se také pozitivně projevuje na jeho výkonnosti. Fond ING Invest World ve větší míře kopíruje benchmark, kterým je (u obou fondů) index MSCI World, a má větší zastoupení akcií amerických společností (téměř 50 %). Fond není zajištěn proti měnovému riziku.

Podobná situace jako u akcií je i u dluhopisů. Evropské dluhopisy emitované v různých měnách jsou k dispozici prostřednictvím fondu ING Renta Fund Euromix Bond. Investoři samozřejmě podstupují měnové riziko, na rozdíl od fondu ING Renta Fund Euro. Ten nakupuje dluhopisy emitované v různých zemích, avšak denominovaných pouze v euru. Oba fondy investují pouze do cenných papírů investičního stupně (rating minimálně BBB).

Ani dluhopisy nejsou k zahození

Dluhopisy s vysokým výnosem, které se vyznačují ratingem BB a nižším (spekulativní stupeň), jsou nakupovány fondem ING Renta Fund Global High Yeld. Fond investuje globálně, drtivá většina cenných papírů v portfoliu je však vedena v evropské měně. Dluhopisy emitentů z různých zemí světa vedené v různých měnách zase nakupuje fond ING Renta Fund World. Dluhopisy jsou vydávány nejlepšími emitenty, jako jsou vlády nebo nadnárodní společnosti (investiční stupeň), investor však podstupuje měnové riziko.

A kam s dolary?

"Dolarový" investor má vzhledem k menšímu počtu fondů výběr poněkud omezen, zejména v případě dluhopisů. ING IM u nás nabízí pouze jeden dluhopisový fond

vedený v dolarech -. Fond investuje globálně, do kvalitních, převážně vládních dluhopisů a firemních dluhopisů v investičním stupni, vedených v americkém dolaru. Velkou převahu mají samozřejmě dluhopisy emitované americkými společnostmi.

Akciových fondů vedených v dolaru nabízí společnost stejný počet jako v euru, strategie jsou ale poněkud odlišné. Vysloveně americký fond je jediný, a to ING Invest US (ECC). Ten investuje do akcií společností založených a obchodovaných v USA. Měnové riziko je samozřejmě nulové.

To již nelze říct o ostatních fondech, které sice investují převážně v USA, ale nezanedbatelná část portfolia je investována globálně. Jsou jimi fondy ING Invest IT nebo ING Invest Biotechnology. Jejich zaměření je jasné již z názvu. V dalším sektorovém fondu, ING Invest Material, již americké společnosti nehrají tak podstatnou roli.

Poslední akciový fond, ING Invest Emerging Markets, nakupuje akcie společností, které jsou obchodované na trzích rozvíjejících se zemí, jako jsou země Latinské Ameriky, Afriky, Východní Evropy, Středního východu, nebo Asie (bez Japonska). Japonsko si bere na mušku jediný fond, který je veden v jiné měně, než je euro nebo dolar, a tím je ING Invest Japan denominovaný v jenu.

Osobitou skupinou jsou fondy nesoucí v názvu Continuous Click. Ty jsou v některých statistikách vedeny jako fondy peněžního trhu, jinde jako zajištěné. Ve skutečnosti jsou to fondy, které investují 90 % majetku v nástrojích peněžního trhu v dané měně, zbylých 10 % pak tvoří investice do akciového indexu ve formě call opcí. V případě fondu Continuous Click Fund Eurotop 100 je to index FTSE Eurotop 100, u fondu Continuous Click Fund US je to index S&P 500. Nákup a prodej podílových listů není nijak časově omezen.