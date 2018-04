Vyhazov a krásných deset tisíc

Pokud nás tato nepříjemná záležitost skutečně potká a nepodaří se nám během výpovědní doby získat práci, pak naše kroky zřejmě povedou na úřad práce. Tato instituce by nám měla nejprve pomoci najít práci a pokud se jí to nepodaří, tak vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Vyplácení podpory má ovšem svoje zákonitosti a většina z nás je detailně nezná. Bylo by naivní se domnívat, že každý nezaměstnaný má na podporu v nezaměstnanosti automaticky nárok.

Kupříkladu forma ukončení pracovního poměru je pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti velmi důležitá. Pokud totiž dojde k ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně nebo kvůli špatným pracovním výsledkům, pak podpora v nezaměstnanosti vyplácena nebude. Podobně postupuje úřad práce i v případě, že jste v práci nespokojeni a rozejdete se se zaměstnavatelem vzájemnou dohodou.

Víte, jak se finančně zabezpečit na stáří? Informace a články, které se věnují penzijnímu připojištění naleznete ZDE. Nefunguje tedy vysněný model některých lidí chvíli pracovat a chvíli pobírat podporu. S tím souvisí zároveň podmínka, že žadatel o podporu musí v posledních třech letech pracovat alespoň dvanáct kalendářních měsíců. Může mít třeba dva pracovní poměry, které sice jednotlivě zmiňovaný rok netrvaly, avšak v součtu musí dát dvanáct měsíců. Tato podmínka by na první pohled mohla diskriminovat nezaměstnané absolventy škol, avšak v praxi tomu tak není. Doba studia se totiž započítává pro účely podpory jako zaměstnání a nezaměstnaný absolvent má na podporu nárok.

Je logické, že úřad práce nefunguje pouze jako distributor podpor v nezaměstnanosti. Jeho hlavním úkolem by měla být aktivní politika spočívající ve vyhledávání vhodných pracovních míst. Pokud žadatel o zprostředkování zaměstnání odmítá pracovním úřadem vytipovanou pozici, pak automaticky přijde o podporu v nezaměstnanosti. Zároveň se ještě vyplácení státní podpory neslučuje s vyplácením jiných dávek, kupříkladu dávek státní sociální podpory.

Maximální podpora v nezaměstnanosti činí 10 250 Kč

Pokud žadatel skutečně vyhoví všem podmínkám pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti, pak mu úřad práce vypočítá její výši na základě průměrného měsíčního výdělku dosaženém v posledním zaměstnání. Maximální doba vyplácení podpory činí půl roku, přičemž v prvních třech měsících dosahuje padesát procent průměrného měsíčního výdělku a v dalších třech měsících potom čtyřicet procent. Pokud ovšem někdo má velmi vysoký příjem, pak mu po celý půlrok bude vyplácena stejně vysoká podpora v nezaměstnanosti. Více nabízí závislost podpory v nezaměstnanosti a dosaženého příjmu v posledním zaměstnání následující tabulka.

Průměrný čistý měsíční výdělek Výše podpory První tři měsíce Další tři měsíce 5 000 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč 7 000 Kč 3 500 Kč 2 800 Kč 9 000 Kč 4 500 Kč 3 600 Kč 11 000 Kč 5 500 Kč 4 400 Kč 13 000 Kč 6 500 Kč 5 200 Kč 15 000 Kč 7 500 Kč 6 000 Kč 17 000 Kč 8 500 Kč 6 800 Kč 19 000 Kč 9 500 Kč 7 600 Kč 21 000 Kč 10 250 Kč 8 400 Kč 23 000 Kč 10 250 Kč 9 200 Kč 25 000 Kč 10 250 Kč 10 000 Kč 26 000 Kč a více 10 250 Kč 10 250 Kč

Jak vyplývá z tabulky, tak v případě čistého měsíčního výdělku převyšujícího 26 tisíc korun náleží maximální výše podpory uchazeči po celých šest měsíců. Tato maximální hranice ve výši 10 250 Kč je v podstatě odvozená od částky životního minima. To je v roce 2002 pro dospělou osobu stanoveno na 4 100 Kč. Pokud vyšle úřad práce osobu v evidenci na rekvalifikační kurz, pak mu dokonce vyplácí podporu ve výši 60 procent průměrného čistého měsíčního výdělku.

Podnikatelé ani absolventi nepřijdou zkrátka

O tom, že nezaměstnaní absolventi škol mají na podporu v nezaměstnanosti nárok již byla malá zmínka. Problémem by mohlo být, jakou výši podpory absolventům vyplácet, neboť v jejich případě není možné vycházet z posledního výdělku. Stát jim vyplácí v prvních třech měsících padesát procent jejich životního minima a v následujících třech měsících potom čtyřicet procent. I osoba samostatně činná má možnost se o podporu v nezaměstnanosti ucházet. Výše podpory se stanoví z výše jejího vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové zabezpečení.

Jaké jsou vaše zkušenosti s úřady práce a zejména s vypláceném podpory v nezaměstnanosti? Těšíme se na vaše názory.