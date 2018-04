Vyhazov za telefonování

Pokud si zaměstnanec domluví ráno služebním telefonem návštěvu instalatéra, protože mu v koupelně prasklo vodovodní potrubí, je to podle zaměstnavatelů docela v pořádku. Řešit však hodinu se svým přítelem spor z víkendu, to už v pořádku není. A navíc - pokud je volaný zastižen v pořádném pracovním stresu, jedná pak s telefonujícím jinak než normálně. Je agresivnější, nervózní, úsečný, bezohledný, chce mít záležitost rychle z krku. Takovým způsobem se konflikt nevyřeší. Spíš vznikne další.



Netelefonujte, škodíte si



"Často slyším, jak se kolegyně baví po telefonu se svým sedmiletým synem. Zvlášť, když on zavolá neplánovaně, štěká na něj: Nikam nepůjdeš! Žádný kamarád! Napiš si úkoly! Jako by rozkazovala podřízenému," říká účetní Miriam Koukalová z Brna.

Když rodič telefonuje s dítětem a je právě v pracovním stresu, má podle psychologa Vladimíra Täubnera skutečně tendenci mluvit s dítětem jako s kolegou. Instrukce jsou

Pravidla volání Pevná linka



* Některé firmy dávají zaměstnancům měsíční finanční limit. Částka, o niž je překročen, je pak zaměstnanci na základě písemné dohody stržena z platu.



* Zaměstnavatel může zablokovat volání do zahraničí, meziměsto, zablokovat čísla se zvláštním tarifem (různé soutěžní či erotické linky) či využít podrobných výpisů.



Mobilní telefony



* U mobilů se vyplatí zavést takzvanou privátní podnikovou síť. Ta mimo jiné umožní nastavit omezení pro odchozí volání - jen na volání v rámci firmy nebo po Česku. Stejně tak umí rozlišit soukromé hovory od pracovních.

Jak často si v práci vyřizujete soukromé telefonáty? (%) Občas, když je potřeba ..........61

Pravidelně, i delší hovory ........16

Když zavolám, je to výjimka ....16

Vůbec, nemám na to čas......... 7

Hlasovalo ........................217 lidí

jasné, úsečné, ale dítě je vnímá jako agresivní, má pocit, že není milováno. "Je důležité je předem doma upozornit, že když zavolá do práce v nesmluveném termínu, bude rodič úsečnější než jindy, ale to neznamená, že nemá dítě rád. Během telefonátu je dobré i přes stručnost dítě oslovit zdrobněle nebo mu říct, že je máme rádi," říká Täubner. Člověk se z telefonátu, jenž ho spíše rozzuří nebo přinese nějaký problém, těžko přeorientuje znovu na pracovní úkoly, je nesoustředěný. Vzhledem k tomu je snaha zaměstnavatelů soukromé hovory co nejvíce omezit pochopitelná.Všechno, co zaměstnanec sdělí někomu dalšímu služebním telefonem, podléhá ochraně podle trestního zákona i podle Listiny základních práv a svobod."Zaměstnavatel nesmí odposlouchávat telefonní hovory zaměstnance ze služebního telefonu v pracovní době, ani kdyby měl podezření, že jsou soukromé," říká Hana Štěpánková z Úřadu pro ochranu osobních údajů.Zaměstnavatel může zjistit telefonní číslo, na které zaměstnanec volal. Pokud na ně volá často a hovoří dlouho, může požádat o zdůvodnění. A jestliže u zaměstnavatele platí zákaz využívání firemního telefonu k soukromým účelům, je zaměstnanec povinen jej respektovat.Když se zaměstnavateli podaří prokázat trvalé porušování tohoto zákazu, může se zaměstnancem dokonce ukončit pracovní poměr a navíc požadovat náhradu škody, kterou mu zaměstnanec způsobil zaviněným porušením pracovních povinností."Často jsem viděl své zaměstnance, jak stáli u běžících pásů a nepracovali, protože právě telefonovali svým soukromým mobilem," říká podnikatel Václav Husák z Prahy 10. Zaměstnavatel má právo zakázat používání mobilů, pokud to nemá co dělat s výkonem práce zaměstnanců nebo jej přímo omezují. "Nemůže jim ale nařídit, abyponechávali mobilní telefony třeba u sekretářky, která je bude obsluhovat. To je v rozporu s osobnostními právy zaměstnanců," podotýká mluvčí ministerstva práce Kateřina Prejdová. Pokud je zaměstnanci dán k užívání služební mobil, je mu tak svěřeno vlastnictví zaměstnavatele.Když ten rozhodne, že mobil bude užíván výlučně ke služebním účelům, znamená to, že v paměti mobilního telefonu mohou být uložena pouze telefonní čísla, která zaměstnanec pro plnění pracovních úkolů potřebuje. Ne tedy soukromá."U mobilu určeného ryze k služebním účelům má pak zaměstnavatel právo kontrolovat data uložená v paměti," říká právník Oldřich Choděra. Pokud by však zaměstnavatel souhlasil s tím, že telefon může zaměstnanec užívat i pro soukromé účely, nesmí pátrat po tom, zda jsou tam uložena i soukromá čísla zaměstnance.