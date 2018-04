Výherce hry o porsche by vydělal sedm a půl milionu

Investiční hra společnosti X-Trade Brokers, na níž se mediálně podílel portál iDNES.cz, zná vítěze. Majitelem vozu Porsche Boxster se stal pan Jiří z Jeseníku. Známý je také poslední výherce bonusové výhry ve formě notebooku, kterým je pan Radek z Bystřice nad Olší. Ten v posledním týdnu dosáhl zhodnocení přes 692 %.

Pořadí Login Jméno Město Zhodnocení 1. 40061 Jiří Jeseník 3639.73% 2. 58666 Radomil Toužim 2373.12% 3. 56992 Krakow 1786.63% 4. 56117 Alena Jeseník 1661.41% 5. 53245 Jiří Kácov 1528.79% 6. 39802 Matěj Těškovice 1462.22% 7. 42264 Renata Kamenný Most 922.80% 8. 40750 Petr Hosín 895.82% 9. 40881 Dalibor Praha 882.65% 10. 60535 Marián Kaplice 774.76%

V porovnání s celkovým vítězem je však toto zhodnocení takřka zanedbatelné. Pan Jiří totiž za měsíc a půl dosáhl zhodnocení neuvěřitelných 3 639,73 %. To znamená, že z počátečního vkladu 200 000 Kč „udělal“ celých 7 479 450 korun. Snad jedinou věcí, která ho nakonec může mrzet je, že neinvestoval své vlastní reálné prostředky. Za bezmála sedm a půl milionu korun by si totiž pořídil automobilů Porsche hned několik.

Vývoj majetku vítěze během celé soutěže

Pan Jiří dokazoval své schopnosti prakticky po celou dobu trvání soutěže. Jediným jeho klopýtnutím totiž byla týdenní ztráta pouhých 4,5 % v předposledním týdnu. V ostatních týdnech investoval prakticky bez chybičky, i když ani jednou nakonec nezakončil týden jako vítěz.

Zhodnocení majetku vítěze soutěže v jednotlivých týdnech



Že ale vysoké krátkodobé zhodnocení nemusí být cestou k celkovému úspěchu, dokazují i někteří vítězové bonusových cen. Vítěz čtvrtého notebooku, pan Jiří z Hrádku u Rokycan, který za jeden týden dokázal zhodnotit své prostředky o více než 850 % (mimochodem, druhé nejvyšší týdenní zhodnocení), nakonec zakončil soutěž s minusovým zůstatkem a dluhem. V reálu by tak ještě musel doplácet přes 3 792 korun. Kromě vítězného týdne totiž zakončil všechny ostatní týdny se záporným zhodnocením.

Že měl na bonusovou výhru šanci prakticky každý, dokazuje také případ pana Lukáše z Prštic, který sice ve čtvrtém týdnu ztratil celých 95 % ze svého majetku, ale další týden pak vyhrál bonus ve formě notebooku.

Celkově se do soutěže zapojilo přes 28 000 soutěžících, což určitě předčilo očekávání pořádající společnosti. Průměrný věk soutěžících se pohyboval kolem hranice 30 let a podle očekávání se do soutěže přihlásila většina mužů (70 %). Ženy však určitě nebyly zanedbatelnou částí soutěžního pole a některé dokonce patřily k nejaktivnějším obchodníkům.

Investování není jednoduchá záležitost a zejména začátečníci a nezkušení investoři mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že i na dosažení nejmenšího zhodnocení je potřeba určitý um, šikovnost a notná dávka štěstí. Přesvědčilo se o tom celých 13 393 soutěžících, kteří skončili své účinkování v soutěži s menším obnosem peněz, než měli na začátku. Na druhé straně zase 503 soutěžících dokázalo svůj účet alespoň zdvojnásobit.

Nejoblíbenějšími nástroji, s nimiž bylo možné obchodovat, byly samozřejmě ropa, zlato a měnové páry EUR/USD, USD/GBP a USD/JPY. Nejvíce obchodníků pocházelo z větších měst, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava, ale jak je vidno z tabulky, vítězové jsou naopak právě z menších měst a vesnic.