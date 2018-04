Výherce investiční soutěže zhodnotil přidělený kapitál stonásobně

V průběhu soutěže od 1. do 31. října provázela trhy vysoká volatilita, kdy například akciové trhy zažily nejvyšší propady v historii a hlavní světové indexy se dostaly až na svá pětiletá minima. Z počátku soutěže proto také soutěžící vydělávali nejvíce na propadech burzovních indexů, příkladem může být pan Michal z Žilinského kraje, nejlepší účastník ze Slovenska, který na brazilském indexu Bovespa vydělal za pár dnů 12 milionů slovenských korun.



Vysoká volatilita panovala také na komoditním a měnovém trhu. Nejobchodovanějším instrumentem byla ropa, následoval měnový pár EUR/USD. Soutěžící dokázali náležitě využít propadu ceny ropy ze 102 na 62 USD za barel, konkrétně vítěz soutěže pan Dmytro z Prahy. Pan Dmytro zhodnotil počáteční přidělený kapitál 200 000 korun na 20 627 654 korun. Výherci se dařilo v soutěži průběžně vydělávat na svých pozicích, utrpěl také ztráty, nakonec ale zariskoval a byl úspěšný – připsal si rozhodující zisky.



Také nejlepší soutěžící ze Slovenska, pan Michal, sázel kromě brazilské Bovespy i na ropu. Do konce soutěže si ale vedoucí pozici z prvního týdne nedokázal udržet.



Vítěz soutěže spekuloval také na pokles britské libry na páru s dolarem a australského dolaru na páru s eurem. Jak libra, tak australský dolar se výrazně v průběhu měsíce října propadaly, vzhledem k výprodeji více úročených měn.



Kromě libry byl také oblíbený japonský jen na páru s dolarem. Australský dolar na páru s eurem, který obchodoval pan Dmytro, nepatřil mezi významněji obchodované páry. Dále bylo hodně obchodované zlato, které ztratilo v průběhu soutěže přibližně 155 USD za unci a zakončilo minulý pátek na hodnotě 723 USD za unci. Poklesy cen komodit na světových trzích nahrávaly soutěžícím na strategii spekulace na pokles, neboli short pozice, a právě ty se jim vyplatily. Long pozice, neboli spekulace na růst ceny, ale převládaly. Poměr long a short byl 55 ku 45.



Průměrný věk soutěžících byl pod 30 let. Soutěžilo daleko více mužů než žen, přibližně 80 % mužů. Nejlepší týdenní obchodníci jak z Česka, tak ze Slovenska si rozdělili 10 notebooků značky Acer. Pan Dmytro z Prahy odjede v luxusním automobilu Porsche Cayman. Podrobnosti o výsledcích soutěže je možné najít na stránkách www.xtb.cz.