Vyhlaste válku vlastní pohodlnosti

Mnozí lidé na ten okamžik netrpělivě čekali - lenost je v módě! Kniha francouzské autorky Corinne Maierové Lenosti, buď pozdravena! byla přeložena do více než 25 jazyků a stala se světovým bestsellerem. Autorka v ní dává návod, jak ve firmě přežít a přitom toho co nejméně udělat. Pokud vás před propuštěním z práce nechrání popularita spisovatelky zaměstnané na zkrácený úvazek u elektrárenské společnosti, je lepší si jí doporučený postup raději rozmyslet. I když vám firemní zvyklosti i vaše úkoly připadají nesmyslné či příliš náročné, odbývání práce může být cestou nejen mezi nezaměstnané, ale i k duševnímu a společenskému úpadku.

Odkládání úkolů oslabuje vůli

Německé přísloví říká, že zatímco týden pracovitého člověka tvoří sedm dní, týden lenocha „sedmkrát zítra“. Snaha odpočinout si dříve, než se unavíte, a neustálé odkládání práce se však nevyplácejí. Až se úkoly nahromadí, budete muset tvrdě pracovat i v době, kdy ostatní budou zaslouženě odpočívat. Toho by se měl pracovník bát více než svých každodenních povinností. Čím častěji budete úkoly odsouvat, tím více oslabíte svou vůli. Málokoho navíc uspokojuje nečinnost a bezcílnost, ke kterým lenost svádí.

Pokud cítíte, že vás lenost ubíjí, ale nevíte, jak s ní bojovat, začněte pravidelným denním režimem. „K větší chuti do práce mi pomohlo, když jsem začala každý den ve stejné časy vstávat a chodit spát,“ popisuje svou zkušenost učitelka Jana Němcová. „Všechny denní činnosti jsem se snažila předem naplánovat a pak je přesně dodržet.“ I obtížnější pracovní úkoly si rozdělte do menších úseků. Odpor k práci lépe překonáte, bude-li konec každého úkolu na dohled. Přestože to zní vzhledem k boji s leností protichůdně, zařaďte mezi jednotlivé úseky pravidelný odpočinek. Ten vás osvěží a vrátí vám chuť do práce.

Začněte s oblíbenou činností

Psycholožka práce Jitka Šebová-Šafaříková doporučuje konkrétní metodu boje s leností: „Zaměřte se na jednu určitou činnost, třeba zpočátku na něco, co vás baví. Za její vykonání se sami odměňujte.“ I když vás neocení nikdo jiný, vaše vlastní odměna vás bude motivovat k tomu, abyste nepropadli nicnedělání. „Ke konkrétní činnosti pak začnete přistupovat houževnatěji, získáte více sebevědomí a to vám pomůže i při plnění dalších úkolů,“ vysvětluje psycholožka. Důležité je zvyknout si na pravidelnou činnost. Starejte se o zahradu, hrajte na hudební nástroj nebo malujte. Postupně překonáte pasivitu a snadněji budete plnit i méně příjemné povinnosti. Nechuť k práci může zvyšovat alkohol. Při lenosti, která vás ohrožuje natolik, že přestáváte zvládat své povinnosti, ho úplně vynechte. Také nemoc nebo menší nachlazení můžou snížit vaše pracovní odhodlání. Snažte se proto, zejména v nevlídných podzimních měsících, posilovat svou obranyschopnost například pravidelným přísunem vitaminů, echinaceovými kapkami nebo pitím probiotických nápojů.

Vaši celkovou aktivitu posílí také lehké fyzické cvičení a správné stravování v pravidelném čase. Dbejte také na zajištění dostatečného spánku. Vyčleňte pro něj minimálně sedm hodin a dávejte pozor na to, zda se v noci příliš často nebudíte. Případné problémy konzultujte s vaším lékařem.

Ne vždy jde o lenost

Jestliže zaměstnanec v práci zaostává, ne vždycky za tím musí být lenost. Příčiny mohou být různé, například psychické či tělesné obtíže. „Pokud se chování člověka navenek změní tak, že přestává zvládat své dosavadní tempo, dá se předpokládat, že se něco děje s ním nebo v jeho okolí a on na tyto změny takto reaguje,“ upozorňuje prachatická psychiatrička Ludmila Dušková.

Podle ní by měl šéf takovou situaci poznat a s podřízeným o ní promluvit. „V této fázi by však měl pomoci pouze v rámci pracovního vztahu, nikdy by se neměl dostat do role terapeuta,“ varuje. Může se s ním dohodnout na volnu nebo dočasném zmírnění pracovních nároků do vyřešení problémů.

V dalších věcech by měl nadřízený zaměstnance podpořit a odkázat ho na příslušného odborníka. „Bohužel v dnešní době, i u vzdělaných lidí, přetrvává tendence považovat ty, kteří se do kontaktu s psychiatrem či psychologem dostali, za slabé, zbabělé či nenormální,“ krčí rameny Ludmila Dušková.

Jak vzdorovat nechuti k práci