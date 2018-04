Vyhněte se měnovému riziku

Pro většinu českých investorů je referenční měnou stále česká koruna. V české koruně využívají dosažený výnos a i když investují například do fondů vedených v dolarech nebo euru, výnosy přepočítávají do české koruny. Jedině ten, kdo plánuje využít nebo reinvestovat zisky v cizí měně, má referenční měnu jinou, ať již je to dolar, nebo euro.

Ačkoli je referenční měnou koruna, to, jestli budete investovat v cizí měně, nebo ne, určuje spíše vaše míra akceptace rizika. Je rozdíl, jestli vkládáte své prostředky do rizikových nástrojů, jako jsou akcie apod., nebo investujete spíše konzervativním způsobem - řekněme do dluhopisů.

Pro dlouhodobě konzervativní investory je měnové riziko spojené s investováním do zahraničních dluhopisů nebo dluhopisových fondů vedených v zahraniční měně a investujících do zahraničních dluhopisů poměrně zbytečným „přepychem“. Investováním v jiné než referenční měně totiž spekulujete na vývoj měnového kurzu a rozšiřujete své portfolio o nadbytečnou rizikovou složku.

Nepříznivý vývoj vás připraví o celý zisk

Ukázkovým příkladem, jak může měnový kurz znehodnotit výnosy konzervativního investora, je kupříkladu fond KBC Renta Dollarrenta. Tento fond investuje prostředky převážně do likvidních dluhopisů denominovaných v dolaru a v dolaru je také tento fond veden. Za posledních pět let (v období 2000 - 2004) vydělal 36,88, tj. kolem 7 % ročně. Dolarový investor tedy může být spokojen. Ne však český, pro kterého je referenční měnou česká koruna. Proč?

Na počátku roku 2000 stál totiž americký dolar 36 korun. V říjnu téhož roku stál dolar již 41 Kč a český investor vydělával kromě výnosů fondu také na kurzovém rozdílu, což bylo dalších takřka 14 % navrch. Pak však dolar začal klesat a na konci uplynulého roku se prodával již jen za 23 Kč, což je za sledované období ztráta kolem 36 %. Prakticky celý výnos tak byl znehodnocen vývojem měnového kurzu. Jelikož se i v nejbližší době předpokládá stejný vývoj, bude pro konzervativní investory zřejmě výhodnější zůstat u korunových investic. Pro úplnost můžeme dodat, že fond orientovaný na české dluhopisy a vedený v české koruně, KBC Renta Czechrenta, přinesl českému investorovi ve sledovaném období zhodnocení 37,24 %.

Euro, nebo koruna?

Trochu jiná se může zdát situace s eurem. Zmiňovaný přechod na euro v roce 2010 vyvolává otázky, zda se mají investoři přeorientovat na eurové fondy, či zda je lepší počkat a ukládat zatím peníze do aktiv vedených v české koruně. Růst produktivity práce a celé ekonomiky spolu s přílivem zahraničních investic stojí v současnosti na straně těch, kteří plánují zůstat u investic v koruně. Na druhé straně ale velké převody zisků z úspěšných investic zpět do zahraničí a také nepříznivě se vyvíjející stav veřejných financí může nahrát do karet investorům do eurových fondů. V konečném důsledku tedy bude záležet na vývoji úrokových sazeb a směnném kurzu CZK/EUR.

Na rozdíl od konzervativně zaměřených investorů nemusí dynamický investor investující především do akciových fondů na měnové riziko brát takový ohled, jako je tomu u jeho konzervativního kolegy. Vzhledem k ochotě akceptovat vyšší míru rizika může být pro něj spekulace na vývoj měnového kurzu vítaným zdrojem vyšších očekávaných zisků.

Velmi důležité je dbát při výběru fondu také na odvětví, popřípadě region, do kterého vybraný fond směřuje svěřené prostředky. I když se totiž jako investor rozhodnete vložit prostředky do fondu v české koruně, fond investující pouze do českých akcií prakticky neexistuje, takže nepřímo musíte měnové riziko podstoupit.

Český konzervativní investor by se měl přes blížící se termín přijetí eura v ČR držet české koruny jako referenční měny. V případě, že investuje v jiné měně, než je česká koruna, ztrácí jeho portfolio známku konzervativnosti. Spekuluje tím pádem na vývoj měnového kurzu, a to s sebou přináší velká rizika. Dynamičtí investoři se pravděpodobně měnovému riziku nevyhnou, z hlediska jejich většího sklonu k riziku to však pro ně může znamenat příležitost k dosahování vyšších výnosů.

