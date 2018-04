Vyhnout se placení vyšší DPH lze, ale s rizikem

Přestože zvýšená sazba začne platit až od ledna 2008, může se dotknout lidí, kteří podepsali smlouvu s developerem ještě postaru. U výše daně u novostaveb totiž rozhoduje datum, kdy za byt zaplatíte.

Před dokončením stavby kupující platí jen zálohu a zbytek peněz převádí až v okamžiku, kdy je stavba zkolaudována a může se nastěhovat. To znamená, že pokud s předáním bytu „spadnete“ až do roku 2008, hrozí, že za DPH zaplatíte o 4 procenta víc. Třeba u čtyřmilionového bytu to je 160 000 korun.

SLEDUJTE VÝVOJ CEN V ČR

Aktuální ceny bytů a nájemného SLEDUJTE VÝVOJ CEN V ČR





Zaplaťte byt předem

Řešením může být zaplatit za byt dopředu – někteří developeři umožnují zaplatit maximálně 95 procent ceny, jiní i celou. To nabízí svým klientům hned několik pražských developerů, například FINEP. „Naši klienti mohou zaplatit až 100 procent ceny do konce roku, tedy ještě s pětiprocentní sazbou DPH,“ říká Jiří Pecháček, ředitel společnosti.

Pokud koupi financujete hypotékou, musí s tímto postupem souhlasit i hypoteční banka, standardně se totiž peníze uvolňují až na základě návrhu na vklad. FINEP v tuto chvíli o předčasném uvolnění s bankami jedná a vypadá to tak, že banka uvolní až 95 výše hypotéky. Devítiprocentní sazbou DPH by pak byl zdaněn jen doplatek 5 procent. O krok dál v jednání je Hyposervis. „U více než dvaceti bytových projektů jsme ve vybraných bankách zajistili, aby klienti mohli dopředu uhradit až 95 procent z ceny bytu. Vyřídíme i veškerou potřebnou administrativu,“ uvádí Milan Roček, předseda představenstva společnosti.

Zvažte dobře riziko

Zaplatit byt předem je do určité míry riskantní. Peníze musí přijít rovnou na účet developera, nikoli k notáři nebo advokátovi. Pokud by pak došlo k nějakému průšvihu, může trvat, než se nastěhujete. Problém by mohl nastat, pokud by firma například zkrachovala a šla do konkurzu, nebo její majitel zemřel a nastalo dědické řízení. Stavební firma by přestala pracovat, protože by jí developer neplatil nebo by se kolaudace opozdila, žádost totiž podává developer.

Čím blíž však má stavba ke kolaudaci, tím je riziko menší. „Kolaudace by měla být začátkem příštího roku, takže nabídku developera určitě využiji,“ konstatuje Tomáš Hlaváček, budoucí majitel bytu v novostavbě.