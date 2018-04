Ve slevomatech utrácejí Češi i statisíce. Posedlost lze zkrotit

Příkladem je slevový nadšenec z Pelhřimova, který uzavřel s přáteli sázku, že dokáže celý měsíc nakupovat jen na slevové poukázky a do obchodu vůbec nevkročí. Sázku vyhrál. "Jiní dokážou i bez sázky utrácet pravidelně částky převyšující 20 tisíc korun," říká šéf slevového vyhledávače Skrz.cz Petr Kováčik.

Investoval do 40 pozemků na Měsíci

Největší "slevomaniaci" utratí za rok přes 100 až 150 tisíc korun. Na Slevomatu se nejvyšší útraty pohybují v rozpětí od 113 do 143 tisíc korun. Rekordmanem na Vykupto.cz je například zákazník, který za posledních 12 měsíců nakoupil za 128 491 korun. A co přesně si pořídil?

Za pouhých 3 730 korun investoval do celkem deseti pozemků na Měsíci. Navíc si k nim pořídil i komfortní masážní křeslo a hřejivý ledvinový pás za více než 120 tisíc, aby se mu při pohledu do noční oblohy a na rozzářený Měsíc nejspíš dobře sedělo. Dopřál si i transplantaci vlasů aplikací kmenových buněk – opět za pakatel, jen za 2 900 korun. A bezdotykový dávkovač mýdla byl také za příznivou cenu, stál jen 1 647 korun. No, nekupte to, když podle informací slevového serveru ušetřil celkově téměř 39 tisíc korun.

Oproti jinému zájemci o pozemky na Měsíci byl ale tento zákazník přece jen skromný. Největší zájemce si totiž pořídil rovnou 40 pozemků. Firma, která přišla na nápad rozprodávat měsíční povrch, tak může být spokojená. Certifikát s vlastnictvím jednoho akru Měsíce si jen letos v červenci pořídily stovky Čechů.

Není přitom vyloučeno, že se ve slevomatech objeví v budoucnu i další netradiční nabídky. Třeba certifikát potvrzující, že za pár korun a s výraznou slevou získá zákazník pět či deset hodin volného času, nebo pár let v důchodu navíc. Zdá se to nemožné? Omyl. Obchodování s časem se již na internetu skutečně objevilo, zatím ale jen pokusně.

Ušetřila 173 tisíc korun, utratila ale 150 tisíc

"Mezi slevovými nabídkami stále na prvním místě kralují gastronomické zážitky," říká Jiří Svoboda ze slevového vyhledávače Raketa.cz. Nově se ale objevují třeba i vouchery na výklad karet nebo kurzy první pomoci, které mohou být doslova k nezaplacení. U zákazníků je ale úspěšné také "obyčejné" zboží či služby, rozhodující ovšem je, s jak vysokou slevou se dají pořídit.

Fakta Pořadí úspěšnosti slevových nabídek gastronomie zdraví a krása pobyty a cestování ostatní zboží a služby zdroj: Raketa.cz

U žen jsou to nejčastěji zkrášlovací procedury, ale i vybavení do domácnosti či kulturní zážitky. Nejaktivnější zákaznice Slevomatu si například letos pořídila poukázky do pražských zkrášlujících salonů včetně dvou elegantních vinoték a vstupenek do divadla za bezmála 150 tisíc korun. A kolik ušetřila? V součtu prý celkově 173 tisíc korun.

"V poslední době se výrazně rozšířil sortiment zboží a největší zájem je o značkovou módu, elektronické cigarety, zahradní trampolíny nebo dřevěné podlahy. Dlouhodobě je největší zájem o vouchery do kvalitních restaurací a zkrášlovací procedury, jako jsou kryolipolýzy nebo odstranění ochlupení. V cestování jsou nejpopulárnější pobyty v hotelech a víkendové poznávačky po Evropě," přibližuje Tomáš Čupr z portálu Slevomat.

Jak dodává, někteří zákazníci by ale uvítali ještě širší sortiment. "Mezi největší kuriozity patřily požadavky některých zákazníků, kteří chtěli slevu na rohlíky, kečup, nebo dokonce i služby pohřebních ústavů," poznamenává Čupr.

Jak krotit posedlost utrácet ve slevách

Pokud jste příznivci slevomatů a nakupujete na nich často, je užitečné umět svou vášeň krotit a držet ji na uzdě. A jak na to?

Neřiďte se tím, kolik ušetříte, ale tím, kolik utratíte. Veďte si přehled o celkových útratách. Zároveň si dejte finanční limit, kolik korun ze svého domácího rozpočtu takto vydáte.

Sleva nemusí být tak výrazná, jak se na první pohled zdá. Vždy se vyplatí udělat si malý průzkum trhu, za kolik korun je podobná služba či zboží zpravidla k dostání a v jaké kvalitě.

Za lákavou cenu si můžete pořídit nejen dobrou věc či službu, ale i šunt či nepříjemný zážitek. Nakupujte proto vždy s rozmyslem a ověřte si, jaké mají s nákupem zkušenosti jiní zákazníci.

Nakoupili jste již někdy na slevovém serveru?