Vyzkoušeno: Vizitky za pár korun? Akce typu nechci slevu zadarmo

Na stránkách www.Vistaprint.cz na mě ihned vyskočí interaktivní formulář, podle kterého si mám vybrat úvodní styl vizitky. Nabídka je opravdu lákavá. Jen v oblasti chovatelství, již hledám, je 140 motivů, které navíc můžete sami dotvářet.

Na první pohled to vypadá dobře

Přiznávám, na pěknou chvíli mě to pohltilo. Vybírám fotku, ořezávám, vymýšlím text, upravuji font… Hotovo. A kde je to razítko? Aha, na dalším prokliku, spolu s propiskou. Když se rozhodnu objednávku zadat, nedostanu se klasicky do nákupního košíku, ale ještě na mě vypadne nabídka magnetek, bločků, záložek, samolepek... Vše v designu, do kterého jsem upravila vizitku.

Ceny celkem příznivé, ale já odolávám. Přece jsem chtěla vizitky a razítko jen za 75 korun, ne?

Objednací formulář už prozradí víc

Tak za 75 to nebude, protože jsem na vizitku umístila vlastní obrázek. Ale budiž, i s tou stovkou navíc je to stále dobrá cena. Ještě zvolit způsob dopravy. Přiměřená cena 206 korun znamená, že by ke mně zásilka putovala 21 dní. Internetové standardní tři dny stojí už 990 korun, kdybych chtěla objednávku dostat za dva dny, zaplatím dokonce 1 237 korun.

Naštval mě způsob prodeje

Nejde o to, že by cena i po započtení dopravy byla nepřiměřená. Kdyby mi vizitky stačily za týden, vyjde jedna na 4,50, razítko a propiska jsou zdarma. Naštval mě spíš způsob prodeje. Lákání na nízkou cenu. Vtažení do děje (stránka firmy s vámi hned komunikuje: všechny ty diáře, lepítka, štítky, vizitkovníky se zobrazují s údaji, které jste dali na vizitku a ve sladěném designu). A pak cena dopravy, která desetinásobně převyšuje první lákavou nabídku.

Firma mě kontaktuje znovu

Naštvaně zavírám stránky - to nechci. Jenže ouha. Ačkoliv jsem se na stránku přihlásila jako host, bez registrace, druhý den mám nový e-mail. Má objednávka čeká na potvrzení. Neváhám a píši na kontaktní e-mail firmy, že nemám zájem, ať si mě laskavě vymažou z databáze.

Reakce je téměř okamžitá: přímo do mého Vistaprint účtu promítli promoční nabídku s dodáním zdarma za sedm dnů. Tak to už zní dobře. Za 198 korun (stále to počítají jinak, i inzerované ceny dopravy se mění) mohu čekat 250 vizitek, razítko a propisku s vlastním obrázkem.

Jenomže ouha. Při přihlášení do účtu zjišťuji, že cena vizitek se změnila. Ze 75 korun náhle vyskočila a 788 korun. Když to zkouším z pracovního počítače, je cena opět jiná, drží se na 408 korunách. Nějak té firmě nerozumím, takže nakonec neobjednávám.

Už jste se někdy chytili na podobnou "výhodnou" nabídku?