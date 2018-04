Výhodou penzijního připojištění jsou daňové úlevy a státní příspěvek

Jednou z forem spoření na důchod, doporučovanou finančními poradci, je i penzijní připojištění. Jeho výhodou je státní příspěvek - každý, kdo spoří, dostává ke svému minimálně stokorunovému vkladu na účet další peníze od státu. Státní příspěvky se pohybují od 50 do 150 korun, podle výše vkladu klienta. Sto padesát korun měsíčně dostávají lidé, kteří spoří 500 a více korun. Vklady a příspěvky státu pak zhodnocují ještě samy fondy svým hospodařením. Předběžný odhad zhodnocení za rok 2000 se pohybuje okolo 4 až 5 procent, historicky nejvyšší od založení penzijních fondů je zhruba 8 procent.

Další výhodou penzijního připojištění je možnost odepisovat naspořené částky z daňového základu. Vztahuje se však jen na klienty, kteří spoří více než 500 korun měsíčně. Nejvyšší daňový odpočet, a to 12 000 korun ročně, se dá uplatnit u měsíčních vkladů 1500 korun. Spořit nad tuto částku není příliš výhodné. Na penzijní připojištění mohou přispívat také zaměstnavatelé.

Kdy začít?

S penzijním připojištěním se dá začít po dosažení osmnácti let. V takovém případě je vhodné posílat penzijnímu fondu zpočátku nižší částky a zvýšit je až v případě, že pro klienta bude výhodné uplatnit daňový odpočet.

Nejefektivnější je podle mínění odborníků spořit v penzijním fondu nejkratší možnou dobu, a to je, pokud člověk nechce přijít o státní příspěvek, pět let. Čím delší dobu peníze v penzijním fondu leží, tím víc se snižuje procento jejich zhodnocení. Navíc po celou dobu spoření klienti ke svým penězům nemohou, a pokud by je potřebovali ze závažných důvodů vyzvednout dříve, tratili by na tom. Pokud platí připojištění alespoň jeden rok, mohou požádat fond o takzvané odbytné, přijdou však o státní příspěvek a jeho zhodnocení. Ostatní klienti dostanou peníze až po splnění druhé podmínky, tedy dosáhnou-li věku šedesáti let. Pak si mohou vybrat, jak budou naspořené peníze čerpat. Mají přitom dvě možnosti - buď je vyčerpají naráz, nebo si je nechají vyplácet formou doživotní penze. Vystavují se však riziku, že pokud zemřou brzy, nestačí našetřené peníze utratit. Ve smlouvě s penzijním fondem je však možné i tuto možnost ošetřit a dohodnout vyplácení pozůstalostní penze.

Výnosy z penzijního připojištění jsou daněny patnáctiprocentní sazbou až při výplatě jednorázového vyrovnání nebo při vyplácení pravidelné penze. Je to bezpečné? Penzijní připojištění je jednou z méně rizikových investic, přestože vklady účastníků nejsou pojištěny státem. Penzijní fondy podléhají kontrole ministerstva financí a Komise pro cenné papíry a mají přesně stanovená pravidla pro nakládání s příspěvky účastníků. Některé penzijní fondy už ale zkrachovaly, a tak je důležité se před výběrem fondu zajímat o to, kdo fond spravuje a jaké jsou jeho hospodářské výsledky v delší časové řadě.

Kolik se dá ušetřit na daních při měsíčním příspěvku 1 000 korun

Měsíční hrubá mzda Úspora za 5 let Úspora za 10 let 10 000 Kč 4 500 Kč 18 000Kč 12 000 Kč 4 500 Kč 18 000Kč 15 000 Kč 6 000 Kč 24 000 Kč 20 000 Kč 6 000 Kč 24 000 Kč 25 000 Kč 7 500 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 7 500 Kč 30 000 Kč

Pramen: Fincentrum

Doba spoření Měsíční příspěvek 5 let 15 let 25 let 300 Kč 28 499 Kč 111 292 Kč 246 155 Kč 500 Kč 44 135 Kč 172 354 Kč 381 209 Kč 1 000 Kč 78 180 Kč 305 305 Kč 675 269 Kč 1 500 Kč 112 225 Kč 438 257 Kč 969 329 Kč

Pozn.* při plánovaném pětiprocentním výnosuPramen: Alianz

