Výhodou penzijního připojištění jsou daňové úlevy

Každý, kdo spoří v penzijním fondu, dostává ke svému minimálně stokorunovému vkladu na účet další peníze od státu. Státní příspěvky se pohybují od 50 do 150 korun, podle výše vkladu klienta. Sto padesát korun měsíčně dostávají lidé, kteří spoří 500 a více korun. Vklady a příspěvky státu pak zhodnocují ještě samy fondy svým hospodařením. Průměrné zhodnocení fondů od založení se pohybuje okolo 8 procent. Další výhodou penzijního připojištění je možnost odepisovat naspořené částky z daňového základu. Tuto možnost však mají jen klienti, kteří spoří více než 500 korun měsíčně. Nejvyšší daňový odpočet, a to 12 000 korun ročně, se dá uplatnit u měsíčních vkladů 1500 korun. Spořit nad tuto částku není příliš výhodné, protože už se nezvyšuje ani daňová úleva ani příspěvek státu. Na penzijní připojištění mohou přispívat také zaměstnavatelé.

Finanční kalkulačky, na kterých máte možnost propočítat si výši naspořených částek v penzijním fondu i úspory na daních najdete ZDE.

S penzijním připojištěním se dá začít po dosažení osmnácti let. V takovém případě je vhodné posílat penzijnímu fondu zpočátku nižší částky a zvýšit je až v případě, že pro klienta bude výhodné uplatnit daňový odpočet. Nejefektivnější je podle mínění odborníků spořit v penzijním fondu nejkratší možnou dobu, a to je, pokud člověk nechce přijít o státní příspěvek, pětlet. Navíc po celou dobu spoření klienti ke svým penězům nemohou, a pokud by je potřebovali ze závažných důvodů vyzvednout dříve, tratili by na tom.