Výhody a nevýhody životního pojištění

Věk při sjednání Garantovaná výplata (pojistná částka) V ýplata s podílem na zisku pojišťovny V ýplata s indexací 20 800 000 Kč 1 550 000 Kč 4 450 000 Kč 25 650 000 Kč 1 130 000 Kč 2 830 000 Kč 30 500 000 Kč 790 000 Kč 1 740 000 Kč 35 380 000 Kč 550 000 Kč 1 070 000 Kč 40 275 000 Kč 365 000 Kč 625 000 Kč 45 195 000 Kč 240 000 Kč 355 000 Kč 50 120 000 Kč 138 000 Kč 176 000 Kč

Novela zákona o dani z příjmu přinesla mimo jiné možnost snížení základu daně až o 12 000 Kč ročně, pokud tyto peníze prokazatelně v daném roce (poprvé v roce 2001) zaplatíme za kapitálové životní pojištění, které jsme si sjednali minimálně do 60ti let našeho věku a budeme-li takto pojištěni minimálně 5 let. Pozitivní přístup státu k tomuto produktu není rozhodně náhodný. Přestože se jedná o pojištění, má právě kapitálové životní pojištění mezi ostatními produkty pojišťoven jedno výsadní postavení - veškeré zaplacené pojistné nám pojišťovna v budoucnu vždy v plné výši vrátí a ještě nám přidá něco navíc. To je u ostatních pojištění věc naprosto nemyslitelná. Tím se z tohoto pojištění stává kapitálotvorný program, tedy jedna z možných forem spoření na naši budoucnost. Stát si začíná uvědomovat nedostatečnost zdrojů na výplatu důchodů a snaží se proto podporovat tyto formy vytváření individuálních rezerv pro postproduktivní věk.Aby životní pojištění bylo kapitálotvorné, musí být sjednáno jako pojištění dožití . U takového pojištění je pojistnou událostí dožití sjednaného věku, např. oněch 60ti let. Lze samozřejmě sjednat i věk nižší, pak ovšem nebude možné využít citovaných daňových výhod. Pokud si navíc sjednáme i pojištění pro případ smrti , máme ideální produkt, kterým chráníme svoji rodinu pro případ našeho úmrtí a současně si vytváříme peníze na budoucnost. Vložené peníze se nám tedy v každém případě vrátí. V době, kdy na našich silnicích denně umírají lidé a kdy se i přirozená smrt (infarkt, apod.,) nevyhýbá ani mladým lidem, se takovéto pojištění stává téměř nutností, a to i u lidí, kteří jsou majetní. Musíme si totiž uvědomit, že v případě smrti pojištěného pojišťovna vyplácí rodině pojistnou částku zpravidla do 15ti dnů. Žádné dědické řízení nebude nikdy takto rychle ukončeno! Rodina je tak zabezpečena okamžitě. Ve smlouvě o kapitálovém životním pojištění lze totiž uvést tzv. oprávněné osoby . Těm pak pojišťovna plní bez ohledu na dědické řízení, což věc výrazně urychluje. Argumenty některých podnikatelů "já pojištění nepotřebuji, manželka by zdědila firmu", jsou tak poněkud vedle.Lze samozřejmě sjednat i samotné pojištění pro případ smrti. To ovšem patří mezi klasická pojištění rizik, tedy v případě, že k smrti nedojde, zaplacené pojistné zůstává pojišťovně. Výhodou je podstatně nižší cena takového pojištění proti pojištění kapitálotvornému. Praktický význam má takové pojištění v případě přijetí hypotéky či úvěru, kdy má rodina jistotu, že v případě smrti živitele rodiny pojišťovna zaplatí nesplacený úvěr. Pojištění pouze smrti tedy nevytváří kapitál a jde tedy o produkt spíše doplňkový právě na období splácení úvěru.Za ideální produkt lze tedy označit tzv. pojištění pro případ smrti nebo dožití , kde je pojistnou událostí jak smrt, tak dožití. Pokud pojištěný zemře, rodina je zabezpečena. A pokud nezemře, má velmi slušné peníze na budoucnost. K takovému pojištění lze samozřejmě sjednat celou řadu rizikových připojištění (úraz, chirurgický zákrok, vážné onemocnění, atd.). Těmto produktům bych chtěl věnovat samostatný příspěvek. Zde zmíním pouze tzv. připojištění zproštění od placení. Je to velmi užitečný a relativně levný doplněk ke kapitálovému životnímu pojištění. Zaručuje, že v případě, kdy se pojištěný stane plně invalidním, bude za něho pojišťovna platit dál jeho kapitálové životní pojištění ze svých prostředků. Tvorba rezervy ke sjednanému věku tak nebude ohrožena.Doposud jsem zmínil samé výhody kapitálového životního pojištění. Má vůbec nějakou nevýhodu? Snad jen to, že se jedná o produkt dlouhodobý, ze kterého nelze peníze odebírat před sjednanou dobou. Tedy - abych byl přesný - jsou již na trhu produkty, ze kterých vybírat lze, pak ovšem výrazně klesá jedna ze základních výhod - totiž tvorba rezervy do budoucna. Další jistou nevýhodou je to, že pokud si placení svého kapitálového životního pojištění "rozmyslíme" před sjednanou dobou jeho konce, můžeme přijít o dost peněz. Např. do 3 let od uzavření smlouvy nám zpravidla pojišťovna v případě výpovědi nevrátí nic, v dalších letech již dostaneme nějaké tzv. odbytné, ale vždy méně, než jsme zaplatili. Rušit kapitálové životní pojištění se proto nevyplácí.Na závěr si dovolím několik čísel, která jasně ukazují, že čím dříve s ohledem na svůj věk pojištění uzavřeme, tím je výhodnější. S přibývajícím věkem nejen vzrůstá pojistné (resp. při daném pojistném klesá pojistná částka), ale můžeme se v důsledku některých nemocí stát i nepojistitelnými. Pro následující tabulku jsem zvolil pojistné právě oněch daňově výhodných 12 000 Kč ročně. Jak jsem již uvedl, vložené pojistné se zhodnocuje o podíl na zisku pojišťovny. Když si vybereme tu správnou, stabilní a kapitálově silnou pojišťovnu, můžeme si vytvořit opravdu zajímavé peníze. V posledním sloupci pak uvádím odhad výplaty, pokud využijeme tzv. indexování (dynamizace), což znamená, že nám pojišťovna bude podle míry inflace zvyšovat pojistné i pojistnou částku. To nám vytvářenou rezervu bezpečně chrání proti inflaci.Pojistné (platba) 12 000 Kč ročně, sjednáno do 60ti let