Sedm kroků pro investiční začátečníky

1. Uvědomte si rizika

Základní rozdíl mezi spořením a investováním je v tom, že investice je nejistota. Je to sice školská poučka, ale její neznalost už spoustu lidí přivedla k zoufalství. Investice znamená, že vložíte své peníze a doufáte, že vám vydělají. Zisk však NENÍ jistý, naopak, možná je i ztráta, tedy že dostanete méně, než jste na počátku vložili.

"Mnozí klienti vidí jen možné zisky, které jim předestírají někteří prodejci, ale neuvědomují si druhou variantu – ztrátu. Když nastane, cítí se podvedeni," upozorňuje Tomáš Kučera ze společnosti Benefita.

2. Nechtějte mít všechno

Každá investice má tři základní parametry: likviditu (za jak dlouho dokážete z investice získat hotovost), výnos (jestli vyděláte hodně, nebo málo) a bezpečí (jestli vyděláte, nebo proděláte). A pozor, NIKDY nemůžete mít všechno najednou.

Když chcete mít peníze kdykoli k dispozici a přitom uložené bezpečně, nevydělají moc (spořicí účty). Když chcete mít peníze v bezpečí a lepší výnos, musíte počítat s tím, že budou uloženy na dlouhou dobu (stavební spoření) či nebude snadné hned investici proměnit na hotovost (umění, nemovitosti). A když je vaším cílem vysoký zisk a snadná likvidita, musíte jít do rizika: místo zisku bude ztráta (akcie).



3. Ponechte si rezervu

Neinvestujte všechno, co máte. Ponechte si rezervu, abyste v případě ztráty neměli problém, až se vám rozbije auto či bude třeba koupit novou pračku. Nebojte se začít s málem – třeba s tisícikorunou měsíčně.



4. Začněte pozvolna

Nízké výnosy spoření vám nestačí a chcete investovat? Začněte opatrně. Zjistěte si svůj vztah k riziku (na internetu existuje spousta dotazníků) a zkuste nejprve podílové fondy. Kolektivní investování je relativně bezpečné, řídí jej odborníci a vy si vyzkoušíte, jak nejistotu finančních trhů zvládáte. Když to půjde, můžete uvažovat třeba o nákupu konkrétních akcií.

Jací jsou Češi investoři Konzervativní (26,8 %) - stabilní, upřednostňuje nízké riziko, je loajální, tradiční, pevný, jistý

Vyvážený (65,7 %) - uvážlivý, dává přednost střednímu výnosu za odpovídající míru rizika, snese jen malé změny, malé výkyvy, vyvážený, zlatá střední cesta Růstový (7,2 %) - snese vyšší riziko kompenzované zároveň vyšším výnosem, nebojí se riskovat, je odvážný, má rád změnu, hledá možnosti, většinou ambiciózní Dynamický (2,7 %) - pro vysoký výnos snese i vysoké riziko ztráty, vyhledává nové příležitosti, má rád adrenalin, je odvážný, průbojný Zdroj: statistiky ČSOB

5. Neupínejte se k jednomu titulu

Asi znáte to úsloví o všech vejcích v jednom koši. Stejně je to s investicemi. Když všechny peníze vložíte do jednoho titulu a ten půjde dolů, je zle. Když však máte širší portfolio investic, někde jinde vyděláte a celková hodnota poklesne jen trochu.

6. Poraďte se odpovědně

Alespoň zpočátku si najděte poradce, který investicím rozumí. Nedejte na luxusní vzhled, ale na proklientský přístup. Varovným signálem je situace, kdy poradce začne nabízet finanční produkty, aniž se předtím důkladně informuje o vaší situaci. Důležitá je i šíře nabízených produktů. Dobrý poradce má k dispozici portfolio produktů od různých institucí.

Pozor na ty, kterým jde hlavně o četné přesuny peněz (provize z poplatků). A nezapomeňte, že životní pojistka není investice, i když se tak poradce tváří (opět jde o provizi).

7. Neutečte při prvním propadu

Jestli jste zvolili rizikovější investici a jste ve ztrátě, hned neprodávejte. Zběsilé prodeje a nákupy s sebou nesou zbytečné poplatky. Stanovte si předem hranici, kdy už dál riskovat nebudete, než investice poklesne pod ni, zachovejte klid.