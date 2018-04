Výhody nemusí pokračovat

Pracuji v akciové společnosti. V podniku jsme měli uzavřenu kolektivní smlouvu, která nám zaručovala vyplácení příplatků za odpolední směny. Její platnost skončila na konci roku a nová kolektivní smlouva nebyla dosud podepsána. I v návrhu na ni však je uplatněn požadavek na vyplácení těchto příplatků. Zaměstnavatel však hned od začátku letošního roku přestal tyto příplatky vyplácet. Postupuje správně?Příplatky za odpolední směny nepatří mezi příplatky povinně vyplácené, ale mezi ty které může zaměstnavatel dobrovolně vyplácet. Jejich výplata v minulém roce vycházela z ujednání v kolektivní smlouvě. Jestliže tedy skončila platnost kolektivní smlouvy, skončila i povinnost zaměstnavatele tyto příplatky vyplácet. Zaměstnavatel však měl pracovníky předem upozornit, že od Nového roku nebude tyto příplatky dále vyplácet. Jestliže bude v nové kolektivní smlouvě poskytování příplatků sjednáno, bude zaměstnavatel povinen znovu tyto příplatky vyplácet od data platnosti kolektivní smlouvy. Mohl by sice tyto příplatky poskytovat i za současného stavu, ale šlo by o jeho dobrovolné rozhodnutí, které by měl zakotvit ve vnitropodnikovém předpisu.