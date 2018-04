Výhody práce načerno jsou zdánlivé

Pracujete načerno? Při práci načerno pamatujte, že...

1) jen z oficiálního výdělku bude vypočtena výše podpory, když ztratíte práci; z něho se vypočítává důchod, dávky nemocenského pojištění, invalidní důchod, dávky při pracovním úrazu i nemoci z povolání s trvalými následky.

2) můžete zapomenout na žádost o úvěr u banky, protože tam musíte doložit svou finanční historii.

3) falešný nezaměstnaný riskuje, když pracuje načerno a pobírá zároveň dávky hmotného zabezpečení. Pokud jej úřad práce chytne, bude muset všechnu finanční podporu vrátit. Může být také stíhán pro podvod.

Odhalit pracujícího načerno není nic jednoduchého. Úřady práce dostávají tipy od různých lidí, někoho nachytají při vlastních kontrolách. "Nejčastěji narazíme na pracující načerno na viditelných místech. To znamená v restauracích, v prodejnách, na stavbách," říká vedoucí pobočky Úřadu práce v Karviné Jan Rychlý. "Lze říci, že pokud nějaká paní dělá načerno účetnictví a pracuje doma, najdeme ji jen stěží."Na celém Karvinsku, v jednom z regionů s nejvyšší nezaměstnaností v tuzemsku, bylo od počátku letošního roku provedeno přes sto kontrol. Ze všech prověřených zaměstnanců pracovalo načerno téměř sedm procent lidí, kteří byli navíc evidovaní na úřadu práce a pobírali dávky hmotného zabezpečení."Pokud je pracovník evidovaný na úřadu práce a ten jej při práci načerno nachytá, bude zevidence vyřazen ke dni nástupu k zaměstnavateli, podaří-li se však toto datum prokázat, nebo ke dni, kdy se na to přišlo," říká vedoucí odboru kontroly Úřadu práce Most Jiří Anýž. Když se z dokumentace firmy zjistí, že tam nějaký nezaměstnaný pobírající státní podporu pracoval třeba před rokem, je vyřazen z evidence zpětně k tomuto datu. Navíc musí vrátit hmotné zabezpečení, zdravotní pojištění a případně i sociální dávky ve výši, která mu za tuto dobu byla vyplacena.Těm, kteří pracují načerno, nestrhává zaměstnavatel z platu zálohu na daň z příjmu fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení (zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění), příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění. "V případě, že si nelegálně zaměstnaný sám neodvádí pojistné částky, které musí ze zákona platit, vzniká mu dluh na pojistném, který na něm bude vymáhán," varuje Monika Hladíková z ministerstva práce a sociálních věcí. Kromě toho se neplacení těchto částek negativně projeví v budoucnu při nárokování dávek nemocenského pojištění a důchodu. "Pracující načerno dále přichází o ochranu, kterou mu poskytuje zákoník práce, což je důležité zejména při vzniku úrazu v souvislosti s výkonem práce," dodává právník Petr Hůrka.Nový zákon o zaměstnanosti, který by mohl platit od letošního podzimu, sice na nelegální zaměstnávání plete přísnější bič, ale jak bude účinný, to ukáže až praxe.Kontroly úřadů práce loni odhalily 100 000 cizinců pracujících v České republice načerno. Jejich skutečný počet je však ještě vyšší. "Pokud jde o počet českých občanů, nemáme kdispozici žádné údaje, na základě kterých by bylo možné odhadnout počet těch, kteří pracují načerno," přiznává Kateřina Prejdová z ministerstva práce a sociálních věcí. Podle návrhu zákona by měli mít zaměstnanci úřadu práce možnost prokázat se na místě služebním průkazem a s většími pravomocemi než dosud hned jednat. V současnosti musí ještě stále čekat na písemné pověření ředitele úřadu práce.Zaměstnavatel může být za porušení pracovněprávních vztahů podle návrhu postižen pokutou do dvou milionů korun. "K zamezení práce načerno má přispět i takzvaná částečná zaměstnanost, kdy si uchazeči o práci budou moci ve stanoveném rozsahu vydělat," říká Kateřina Prejdová z ministerstva práce.S prací načerno chtějí poněkud razantněji zatočit i sousedé v Německu. Tam má být práce načerno posuzována jako trestný čin. Tvrdé postihy čekají jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.Ty, kteří nabízejí a získávají zaměstnání načerno, i ty, co neplatí povinné sociální dávky a daně, budou pronásledovat policisté, celní správa i agenti Spolkové agentury pro práci.Dle nově navrhovaného znění zákona o zaměstnanosti se má za nelegální práci považovat výkon práce, který je v rozporu s právními předpisy. Půjde o případy, kdy fyzická osoba nevykonává práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (s výjimkou případů uvedených v zákoně) nebo kdy cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání či bez tohoto povolení.