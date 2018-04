Výhody? V Česku mobil, v USA třeba pes

Zatímco v Česku jsou lidé odměňováni podle výsledků a odpovědnosti, v Japonsku jde o to, jak dlouho pro firmu pracují a kolik jim je let. "Proto většina Japonců pracuje pro jednu společnost celý život. Výkony tu určitou roli jistě také hrají, ale menší než u nás," říká Petr Čížek ze společnosti Benefity.

Pět platů navíc

Co bychom mohli Japoncům závidět, je benefit v podobě pěti měsíčních platů za rok navíc (takzvaný 17. plat). Běžné jsou finanční podpory při svatbách, narození potomka či v případě úmrtí v rodině. Příspěvky na dopravu do zaměstnání dosahují také vysokých částek, protože někteří zaměstnanci využívají k dopravě do zaměstnání vlak Shinkansen. "Někdy zaměstnavatelé hradí veškeré náklady spojené se stěhováním zaměstnanců. A to kdykoliv si pořizují nový byt. Často dochází k tomu, že zaměstnanec čerpá tento benefit i několikrát za rok," dodává Petr Čížek.

Japonský střední management často využívá zlaté VISA karty a může i do zahraničí volat zdarma. V tom se neliší od českých špičkových manažerů. "Minimálně jednou měsíčně pak pořádají zaměstnavatelé pro své lidi společné večeře či večírky. U nás se tato setkání pořádají tak jednou za rok," říká Čížek. Pokud zaměstnavatel lpí na firemní uniformě, hradí ji také on.

Chcete se vyzpovídat?

V Americe ve speciálních benefitech zašli tak daleko, že lze jako zaměstnaneckou výhodu využít kněze, který v případě potřeby poskytne duchovní podporu přímo na pracovišti. Tradičním speciálním benefitem je v USA (i u nás) poskytnutí vozidla i k soukromým účelům. Netradiční je však poskytnutí hybridního vozidla. Ve městě jde u něj využít elektrický motor s nízkými emisemi, na otevřených cestách pak benzinový. Zaměstnavatel tak motivuje své lidi k ekologickému myšlení. "Odměnu dostávají i ti pracovníci, kteří volí šetrný způsob dopravy do práce - jízdní kola, metro. To platí pro Ameriku i Evropu," doplňuje Čížek.

Oblíbené jsou v zahraničí i příspěvky na obleky - u nás kvůli daňové nevýhodnosti nevyužívané. Masáže zaměstnanců přímo na pracovišti minimalizují stres během dne. Stejně tak má pozitivní vliv na výkonnost přítomnost psa či jiného zvířete.

Dovolená navíc

Mezi nejběžnější zaměstnaneckou výhodu u nás patří bezesporu stravenky. Bohaté firmy jsou ochotny mnoha zaměstnancům přispívat formou benefitů na odstranění následků práce. Jde o příspěvky na brýle, kontaktní čočky, masáž a rehabilitaci zad, pobyty v lázních. Mezi speciální výhody v českých podmínkách patří soukromé využívání služebního auta a mobilu, jejichž provoz a opravy si zaměstnavatel zahrnuje do nákladů.

Ojedinělými výhodami jsou ne právě daňově výhodná nadstandardní zdravotní péče, manažerská pojištění, hlídání dětí, permanentky na golf. Podle jednatele společnosti Invia Radka Stavinohy je důležité, aby zaměstnavatel nabídl lidem právě ty benefity, o které skutečně stojí a které reálně využijí. Jinak benefity nemotivují a ztrácejí smysl.

V Americe je možné mít v práci zvíře

