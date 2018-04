Analýza: Jaké výhody můžete získat se zlatou platební kartou

Jak vyplývá z průzkumu Equa bank, zlatá karta je pro Čechy symbolem bohatství a luxusu, „otevírá dveře“ a posiluje společenský status. Třetina dotazovaných vnímá zlatou kartu jako užitečnou díky nabídce doplňkových služeb a dalších výhod. Každý třetí muž si myslí, že si díky platební kartě může život více užívat. Každá druhá žena zase přiznává, že když vidí majitele zlaté karty, zajímá ji, kolik peněz asi celkem má. O 60 % více mužů než žen si myslí, že jim zlatá karta dodává na atraktivitě.

„Se zlatými kartami se to má podobně jako s luxusním autem nebo hodinkami. To, že ji muž vlastní, ještě neznamená, že má na svém účtu dostatek peněz, dost možná má jen vysoké obraty, ale také vysoké náklady,“ říká finanční poradce Partners Josef Uchytil. Podle něj se i ta nejzlatější karta může stát špatným pánem, pokud její majitel nestíhá splácet včas vše, co si jejím používáním od vydavatele karty napůjčoval. „Mnohem důležitější je vybrat si solidní účet u takové banky, která život usnadní a nebude ho komplikovat například zbytečnými poplatky,“ doplňuje Uchytil.

Banky: movití klienti chtějí kartu černou

Provedli jsme sondu ve všech čtrnácti bankách, jejichž produkty na Financích pravidelně sledujeme. Zlatou kartu nenabízí Era Poštovní spořitelna, v případě zájmu klienta však může jeho požadavek na zlatou kartu řešit nabídkou produktů ČSOB. Zlatou kartu ve své nabídce nemá ani Air Bank. „Prémiové karty využije naplno jen úzká skupina lidí, navíc po nich naši klienti ani nevolají. Rozumím tomu, že pro některé lidi může být zlatá karta určitým symbolem, u nás se ale vždy díváme hlavně na praktické přínosy pro klienty,“ vysvětluje důvod mluvčí Air Bank Vladimír Komjati.

Ostatní banky zlaté platební karty s výhodami pro své klienty nabízejí. „Zlatá karta má opravu mezi lidmi prestižnější image a v porovnání s jinými kartami ji více registrují,“ uvádí mluvčí MONETA Milada Veselá. Podle ČSOB někteří klienti touží po zdůraznění statusu a bohatství, jiní preferují decentní a méně okázalé designy. A tímto názorem souhlasí i Česká spořitelna: „Pro movitější klienty není již tak důležitá zlatá karta, trendy ukazují spíše na to, že karta musí být velmi designově podařená a směřujeme spíš k barvám jako černá nebo bílá,“ míní mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Každopádně jak vyplynulo z naší sondy, klient, který má zlatou kartu u České spořitelny, bohatý je. Česká spořitelna má totiž jako podmínku pro získání zlaté platební karty zůstatek na účtu více než jeden milion korun nebo měsíční obrat 100 tisíc korun. Ve většině bank si zlatou kartu můžete pořídit za poplatek, některé banky pak v případě určité výše vkladu nebo měsíčního obratu nabízí vedení účtu i prémiovou kartu zdarma.

Nejčastěji uváděné výhody Priority Pass

celosvětový program, který umožňuje při cestování letadlem využívat na letištích VIP salónky. Pozor ale na to, že i tak je vstup do VIP salónku zpoplatněn a poplatek se strhne právě z vaší karty. Concierge služby

pomohou s asistencí například při ztrátě cestovních dokladů, ale třeba i s doručením květin nebo rezervací hotelu, restaurace nebo komplet dovolené. Elite Program

soubor benefitů, které nabízejí některé karty MasterCard. Součástí takového balíčku jsou i Concierge služby nebo speciální nabídky konkrétních obchodníků a obchodních řetězců. Sphere Program

slevový program, který držiteli karty přináší slevy při nákupech zboží či služeb v kamenných obchodech i e-shopech. Slevy mohou být ve výši až 50 %. Pojištění

Podmínky korespondují s daným pojistným produktem, které pojišťovna nabízí. Cena pojištění může být přes banku nižší. Vyplatí se však informovat se o tom, co dané pojištění konkrétně kryje a jaké obsahuje výluky. Také je dobré předem zjistit, zda je pojištění celoroční, nebo je jen na omezenou dobu. zdroj: Partners

Jaké výhody zlatá karta přináší a jaké podmínky musíte splnit, abyste ji získali, najdete v přehledu. Informace nám poskytly jednotlivé banky.

Air Bank

Zlaté karty nenabízí

Česká spořitelna

Výhody: Karta Visa Infinite nabízí exkluzívní cestovní pojištění držitele karty a jeho rodinných příslušníků po dobu až 120 dní pobytu v zahraničí s nadstandardními limity pojistného plnění, Priority Pass (vstup do VIP letištních salónků) nebo službu osobního asistenta Concierge pro informační a rezervační služby například v kultuře nebo cestování.

Podmínky: Kartu Visa Infinite nebo MC World Elite mohou získat pouze klienti služby Erste Premier – musí splnit kritéria pro vstup do této služby, tzn. mít na účtu více než milion korun nebo měsíční obrat 100 000 korun.

Poplatek: Zmíněné karty mohou být vydány pouze k účtu pro klienty služby Erste Premier, po splnění daných kritérií. V tomto případě má klient možnost získat dvě karty zdarma.

ČSOB

Výhody: Zlatá karta přináší cestovního pojištění pro klienta i jeho rodinu. Dále pak pojištění ztráty/krádeže karty a osobních věcí (u Exkluzivního konta) či pojištění právní ochrany řidičů automobilů. Držitelé zlatých karet ČSOB mají navíc přístup k tzv. emergency službám. To znamená, že pokud v zahraničí z nějakého důvodu o kartu přijdou, mohou požádat o náhradní kartu nebo nouzovou hotovost. Ve variantě MasterCard mají navíc k dispozici MC Elite program. Kreditní karta MasterCard World Elite (pro klienty ČSOB Premium) nabízí například i pojištění ztráty a krádeže, storna letenek a zájezdů. Debetní karta VISA Infinite (rovněž pro klienty ČSOB Premium) pak i bezplatné výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí nebo přístup do sítě VISA Luxury Hotels – rezervace ve více než 900 hotelech po celém světě za zvýhodněné ceny.

Poplatek: 350 Kč měsíčně, zdarma u Exkluzivního konta pro solventní klientelu. Toto konto může mít klient zdarma, pokud má v investicích, spoření a na účtech přes 1 mil. Kč.

Equa bank

Výhody: Equa bank nabízí zlaté platební karty Premium a Premium Plus. Součástí zlaté karty Premium je program exkluzivních výhod MasterCard Elite, bonusový program Sphere card, pojištění karty a osobních věcí a cestovní pojištění. Zlatá karta Premium Plus nabízí navíc například výběry z bankomatů v zahraničí zdarma, vyšší pojistné krytí v případě ztráty či krádeže karty a osobních věcí a nadstandardní cestovní pojištění.

Poplatky: Zlatá karta Premium vyjde na 89 Kč měsíčně, zlatá karta Premium Plus na 129 Kč měsíčně.

Era (Poštovní spořitelna)

Era (Poštovní spořitelna) zlaté karty nenabízí, případné výjimečné požadavky by banka pokryla nabídkou ČSOB.

Expobank

Výhody: Vysoké limity na kartě, kvalitní cestovní pojištění, pojištění karty a osobních věcí, zapojení do MasterCard Elite programu. Zlaté karty jsou součástí (nikoli výhradně) balíčku služeb spojených s běžným účtem Expo Global, který zahrnuje kromě zlaté karty i výběry ze všech bankomatů v Česku i zahraničí zdarma a služby osobního poradce.

Poplatky: Balíček služeb Expo Global včetně zlaté karty je možné získat zcela zdarma při splnění podmínky souhrnných vkladů u Expobank ve výši 750 000 Kč. Standardní poplatek za vedení balíčku služeb Expo Global včetně zlaté karty je 299 Kč za měsíc. Standardní poplatek za vedení zlaté karty k běžnému účtu je 350 Kč za měsíc.

Fio banka

Výhody: Vyšší limity pro platby a výběry z bankomatů, bezplatné cestovní pojištění ve variantě Gold i pojištění právní ochrany řidičů. Majitelé karty MasterCard Gold, kteří jsou členy Elite programu, mají navíc v rámci exkluzivního Nonstop Alarm centra k dispozici i Medical asistenci zdravotního konzultanta na telefonu.

Podmínky: Žádosti o vydání zlaté platební karty posuzuje banka individuálně zpravidla na základě klientovy historie u Fio banky.

Poplatky: Zřízení zlaté debetní karty je zdarma, vedení stojí 275 Kč měsíčně.

MONETA Money Bank

Výhody: MONETA Money Bank vydává bezkontaktní kartu MasterCard Gold, která je určená pro nejnáročnější klienty a v její ceně jsou zahrnuty pojištění a doplňkové služby jako například Program Priority Pass, který držiteli umožňuje vstup do privátních letištních salónků a restaurací, nebo Elite program zahrnující i službu consiége (osobní asistence) a možnost slev.

Poplatky: Tuto zlatou kartu nabízí banka k účtu Genius Gold, kde je poplatek za vedení 469 Kč měsíčně. V případě kreditního příjmu alespoň 35 000 Kč je poplatek 169 Kč měsíčně, a pokud je na účtu alespoň jeden milion korun, je jeho vedení zdarma. Pokud si klient pořídí zlatou kreditní kartu MoneyCard Gold, získává vyšší úvěrový rámec a při měsíční útratě vyšší než 5 000 Kč neplatí poplatek za vedení karty.

Komerční banka

Výhody: Zdarma výběry hotovosti ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí, cestovní pojištění pro držitele karty a s ním cestující rodinné příslušníky, odměny a benefity programu MasterCard Elite, služby Nonstop Alarm centra, Concierge asistence, Medical asistence, Auto asistence, možnost sjednat si pojištění platebních karet a osobních věcí Merlin.

Poplatky: 1 990 Kč za rok

mBank

Výhody: Zlatá debetní karta je určená pro klienty, kteří kartou platí více než 10 tisíc korun za měsíc. V takovém případě klient dostane svou zlatou kartu zdarma a může využívat specifických benefitů této prémiové karty, jako je například cestovní pojištění zdarma nebo neomezený počet výběru z bankomatu v ČR zdarma, slevy až 50 % u partnerů programů MasterCard Elite a další výhody programu Elite, peníze zpět z každé platby kartou u obchodníků v programu MasterCard Priceless Specials s automatickou registrací.

Poplatky: Za zřízení zlaté mKarty klient nic neplatí a když měsíčně touto kartou a případně mKreditkou zaplatí alespoň 10 tisíc korun (stačí součet obratu zlaté mKarty a kterékoli mKreditky), má zdarma i její vedení v daný měsíc. V případě, že kartou zaplatí méně, potom zlatá mKarta vyjde na 99 Kč za měsíc.

Raiffeisenbank

Výhody: U debetní karty cestovní pojištění či pojištění pro případ zneužití karty. U kreditní karty balíček pojištění KOMFORT či autoasistence. Držitel zlaté karty může mít například také nastavené větší týdenní limity, a to vzhledem k faktu, že zpravidla realizuje větší obraty.

Poplatky: Zlatou debetní kartu banka nabízí za 169 Kč měsíčně a je možné ji sjednat k většině osobních účtů. Zlatou kreditní kartu je možné mít za zvýhodněný poplatek 59 Kč měsíčně, pokud má zároveň klient u banky běžný účet eKonto KOMPLET. Pokud ne, platí za kartu standardní poplatek 129 Kč měsíčně.

Sberbank

Výhody: Cestovní pojištění a pojištění právní ochrany D.A.S. Pokud klient používá MasterCard Gold, má i automatické členství v Elite programu.

Poplatky: za 350 Kč měsíčně má klient v rámci karty k dispozici cestovní pojištění a pojištění právní ochrany D.A.S.

UniCredit Bank

Výhody: Kreditní karty Visa Credit Gold či MasterCard Miles&More Gold nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu s vyšším úvěrovým limitem a bezúročné období prodloužené na 45 dní. Druhá z těchto karet navíc nabízí bonusové míle ve věrnostním programu aerolinky Lufthansa, bezplatné členství v exkluzivním programu MasterCard Elite a cestovní pojištění v ceně karty. Cestovní pojištění s nadstandardními pojistnými limity a členství v MasterCard Elite získá klient i s debetní Debit MasterCard Gold.

Poplatky: Součástí prémiového účtu U konto PREMIUM jsou tři platební karty, z toho jsou dvě zlaté - jedna debetní a jedna kreditní zlatá. První dva měsíce je vedení U konta PREMIUM vždy bez poplatku, poté stačí splnit příjem 50 tisíc korun měsíčně, nebo průměrný zůstatek vkladů v UniCredit Bank ve výši jeden milion korun. Zlatou kartu si však můžete dokoupit i mimo tento účet. V rámci U konta PREMIUM je vedení jedné debetní a jedné kreditní zlaté karty zdarma. Za debetní kartu Debit MasterCard Gold činí běžný roční poplatek 3 000 Kč, u zlatých kreditních karet Visa Gold a MasterCard Miles&More Gold klient platí měsíčně 120, respektive 170 Kč.

ZUNO

Výhody: Banka Zuno nabízí klientům platinovou kreditní kartu. Tato karta je například vstupenkou do MasterCard Elite programu, jehož členové získávají spoustu výhod. Je možné si zvolit odměnu ve formě wellness pobytu, v restauraci nebo při nákupech. Platinová karta od Zuno má až 55denní bezúročné období.

Podmínky: Stačí mít účet u Zuno, být zaměstnaný nebo OSVČ s příjmem nad 25 000 Kč, starší 18 let, bez negativního záznamu v úvěrových registrech. Poplatky: Vedení i zřízení karty jsou zdarma.

Toužíte po zlaté platební kartě?