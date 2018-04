Vyhořel vám dům? Co teď?

Kromě střechy nad hlavou s celým vybavením jim shořely i téměř všechny osobní věci. Situaci potřebují vyřešit co nejrychleji. Jejich velkou smůlou a také chybou bylo, že dům ani vybavení domácnosti neměli vůbec nijak pojištěné. Naštěstí byl dům jejich vlastní a nevázly na něm žádné závazky jako třeba hypotéka.

Rodinná situace

Panu Waldmanovi je 36 let, jeho manželce 33 let. Mají tři děti. Pětiletá dvojčata, která půjdou od září do školy a tříletou holčičku. Pan Waldman pracuje jako technik u české firmy. Paní Waldmanová je doma s dětmi, ale pracuje „na dálku“ jako účetní na poloviční úvazek. Domluvila se takto se svým zaměstnavatelem, který ji vyšel vstříc a tato forma práce jí kvůli dětem velmi vyhovuje.

Majetková situace

Rodině zbyl malý pozemek, na kterém dům stál. Jeho hodnota byla odhadnuta na 220 000 korun. Dále mají auto v hodnotě 150 000 korun. Vybavení domácnosti je „nulové“, nábytek, elektronika i většina oblečení jim shořela.

Finanční situace

Čistý měsíční příjem pana Waldmana je 19 000 korun, čistý příjem manželky je 6 000 korun. Přídavky na děti činí něco málo přes 700 korun.

Dosavadní pravidelné měsíční výdaje

Pětičlenná rodina nejvíce vydává za jídlo, měsíčně přibližně 12 000 korun. Dost ušetří tím, že manželka je doma a vaří sama. Další položkou je doprava. Otec dojížděl každý den autem do práce do Plzně, celkově měsíčně ježdění autem stálo asi 2 000 korun. Ostatní výdaje rodiny dosud činily v průměru 8 000 korun (oblečení, sport, telefonování, internet a podobně). Celkově tedy Waldmanovi utratili v průměru kolem 22 000 korun. 3 000 korun spořili na stavební spoření a zbylé peníze (kolem 700 korun) ponechávali na běžném účtu na příležitostné výdaje. Nyní budou muset své ostatní útraty o něco snížit, jelikož si budou muset postupně dokupovat to, o co přišli. Výše měsíčních výdajů se proto nesníží, spíše naopak.

Úspory a rezervy

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Cíl

Oba manželé mají již více než pět let sjednané smlouvy o stavebním spoření . Kvůli maximalizaci státní podpory spořili měsíčně každý 1 500 korun. Obě smlouvy byly sjednány na cílovou částku 240 000 korun. Tu jim kdysi doporučil finanční poradce a vychází z parametrů jejich tehdy uzavřených smluv a výše státní podpory. Stavební spoření mohli již před několika měsíci ukončit, naštěstí tak však neučinili a mají nyní možnost požádat o úvěry ze stavebního spoření. Na obou smlouvách je již naspořeno 130 000 korun, mohou tedy čerpat dva úvěry ve výši až 110 000 korun.

Pořídit si co nejrychleji bydlení, jelikož u rodičů žijí jen velmi provizorně. Navíc děti půjdou od září do školy.

Řešení

1/ Řešení krizové situace:

Jednorázové výdaje

Rodiče manželům věnovali na překlenutí prvních dní 50 000 korun, za které nakoupili nejpotřebnější věci, oblečení a postele pro děti do pokoje, kde nyní provizorně bydlí. Dalších 50 000 korun dostali jako pomoc od městského úřadu. Za ty si nakoupí nejnezbytnější nábytek a počítač, který potřebuje paní Waldmanová k práci. Kuchyňská linka v kupovaném starším bytě již bude zařízena.

2/ Řešení bydlení:

Waldmanovi se rozhodli, že se přestěhují do Plzně a tam si koupí nějaký starší byt do osobního vlastnictví. Dávají této formě vlastnictví přednost, jelikož nechtějí platit tržní nájemné a rádi by měli nějaký vlastní majetek. Už si předběžně zjistili, že menší byt 2 + 1 ve starším panelovém domě je možné pořídit i za 800 000 korun.

Změnou bydliště odpadne panu Waldmanovi nutnost každodenně dojíždět do práce, a proto se s manželkou domluvili, že prodají auto. Prodají rovněž pozemek, na kterém stál dům. Tím by měli získat přibližně 370 000 korun. Na koupi bytu jim tedy chybí 430 000 korun. K tomu mohou výhodně použít svá stavební spoření.

Celkově by ze svých dvou smluv mohli získat až částku 480 000 korun. Měsíční splátka je v jejich smlouvách stanovena na 0,6 % z cílové částky, dohromady by tedy platili 2 880 korun. Mohou však požádat i o úvěr nižší, pokud jim na koupi bytu bude stačit menší částka. Měsíční poplatek za vedení účtu bude u každé smlouvy činit 25 korun, strháván je z účtu jednou ročně. Vyřízení řádného úvěru ze stavebního spoření bude u jejich spořitelny zdarma. Vzhledem k tomu, že nejde o vysoké částky, spořitelna nebude vyžadovat ani žádné zajištění úvěru.

Pojištění

Měsíční výdaje

Vzhledem k tomu, že úvěry ze stavebního spoření jsou nízké, stavební spořitelna by životní pojištění dlužníků zřejmě nepožadovala. Waldmanovi jsou však po své nepříjemné zkušenosti velmi opatrní, a proto se rozhodli, že budou raději platit pojišťovně, než aby se jim stalo něco podobného. V každém případě si pojistí byt a vybavení domácnosti na dostatečně vysokou pojistnou částku . Dále by bylo vhodné, aby si oba rodiče sjednali životní pojištění alespoň pro případ smrti a navíc úrazové připojištění. Úrazové pojištění by měli sjednat také dětem. Měli by počítat s tím, že celkově za tato všechna pojištění budou měsíčně platit až 2 000 korun měsíčně.

Pokud budeme uvažovat situaci, že Waldmanovi nijak zásadně nezvýší své měsíční výdaje, to znamená, že ostatní vybavení bytu budou dokupovat postupně, jejich měsíční náklady se prakticky nezmění. 2 000 korun, které ušetří za provoz auta budou platit za služby v novém bytě. Místo spoření 3 000 korun budou splácet dva úvěry v podobné výši (2 880 + 50 korun).

Částku 700 korun by tedy mohli ušetřit stejně jako dosud i nyní. Pokud nevyčerpají obě cílové částky úplně a vezmou si úvěr nižší, ušetří něco i na splátce. Pokud by byt stál přesně oněch 800 000 korun, ze stavebního spoření by jim stačilo čerpat 430 000 korun a splátka by činila pouze 2 580 korun, tj. o 300 korun méně než ve výše uvažovaném případě. Tyto peníze (700 až 1 000 korun) tedy mohou použít na pojištění. Zpočátku by si měli sjednat alespoň majetková pojištění a rizikové životní pojištění na otce, který je hlavním nositelem příjmů.

Kromě toho má paní Waldmanová možnost začít pracovat v Plzni na plný úvazek Tím se rodině zvýší příjmy a budou si moci rychleji dokoupit vybavení, o které přišli. Tato možnost je aktuální tím více, že děti brzy začnou navštěvovat školu.

Rady a tipy

Při splácení úvěru je vhodné mít uzavřené životní pojištění dlužníka, aby v případě jeho úmrtí nedopadlo splácení na pozůstalé. Výhodné je rizikové životní pojištění, jehož cena je mnohem nižší než u pojištění s kapitálovou složkou.





Pojištěna by rozhodně měla být nemovitost, která slouží k bydlení, a to alespoň proti živelním rizikům. Pojištěno by mělo být i vybavení domácnosti. Sjednané pojistné částky musí být dostatečně vysoké, aby v případě vzniku škody mohla být domácnost rychle znovu obnovena.





Pro nižší částky je výhodnější stavební spoření než hypotéka. Banky hypoteční úvěry poskytují až od 200 000 korun, navíc musí být vždy zajištěny zástavním právem k nemovitosti. Úvěr ze stavebního spoření má oproti hypotéce navíc tu výhodu, že jej lze kdykoli umořovat i mimořádnými splátkami.





Nábytek a další vybavení domácnosti z úvěru ze stavebního spoření financovat nelze.





Při splácení úvěru by měla být vytvořena finanční rezerva, ze které by bylo možno splácet úvěr v případě výpadku příjmu. Waldmanovi si ji budou muset vytvářet postupně, protože všechny dosavadní úspory budou použity na pořízení bydlení. Bylo by vhodné peníze ukládat na nějaký výhodně úročený spořicí účet. V současné době lze doporučit ING Konto, kde jsou vklady úročeny sazbou 1,6 % p.a. (aktuální výše, může se měnit). Zřízení a vedení účtu je zdarma. Úročení však začíná až při zůstatku minimálně 10 000 korun.



