Vyhrajte na poslední chvíli notebook v investiční hře

A že těch soutěžících v investiční hře společnosti X-Trade Brokers, na níž se mediálně podílí i portál iDNES.cz, je hodně, to dokazuje i poměr těch, kteří jsou v plusu a těch, kteří jsou ve ztrátě. Na jedné straně je to něco přes 2 500 účastníků, kteří zatím dosáhli alespoň minimálního zisku, na druhé je pak více než 12 500 ztrátových obchodníků. Investování do komodit a na mezinárodním měnovém trhu zkrátka není jednoduchá záležitost. Zejména když mnoho obchodníků, kteří by za normálních okolností investovali opatrně a „s rozumem“, přinutí vidina lákavé výhry porušit prakticky všechna základní pravidla. Není divu, že se pak dopouštějí spousty zbytečných chyb.

Nejlepší obchodník hry už dávno překonal hranici zhodnocení 2 000 %, přes tisícovku se zatím celkově dostalo sedm soutěžících. Relativně velkému počtu hráčů se také podařilo svůj účet zdvojnásobit (přesně 555 soutěžících se dostalo přes 100 %). Na chvostu zůstává situace od druhého týdne prakticky stálá, ztráta 1224,8 % je nepřekonatelná.

Vítěz kola z minulého týdne vydělal 380,27 %, což je oproti minulým týdnům relativně málo. Na druhých místech (jak celkově, tak za týden) se stále drží zástupkyně ženského pokolení. Že se ženám investování zalíbilo, dokazuje i to, že některé z nich patří k nejaktivnějším denním obchodníkům. Zajímavostí je, že mezi nejaktivnější obchodníky se ženy řadí zejména v pondělí.

Ačkoli je nejvíce aktivních hráčů ve velkých městech, jako jsou Praha, Brno nebo Ostrava, nejúspěšnější hráči pocházejí z malých městeček a vesnic. Například dva celkoví lídři jsou z obce Jeseník, třetí nejlepší je zase z Kácova. Ani týdenní lídři neobývají žádná velkoměsta, Prštice, Kostelec nad Orlicí nebo Toužim patří rovněž spíše k malým obcím.

Dalším faktem, který ze statistik vyplývá, je, že ačkoli je na výběr velké množství instrumentů, ti nejúspěšnější se soustředí jen na několik vybraných z nich (v některých případech pouze jeden), kterým rozumí a ten jim přináší zisky. Není třeba se snažit za každou cenu přeskakovat z jednoho trhu na druhý a zkoušet štěstí v deseti instrumentech, když je nakonec výsledek nulový. Stačí jeden nebo pár trhů, na které se investor soustředí, a může dosahovat mnohem větších zisků, než kdyby zkoušel štěstí na dvaceti trzích.