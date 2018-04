Vyhrajte Porsche Cayman v investiční soutěži

Do soutěže se můžete registrovat od poloviny září až do konce října. Soutěž samotná startuje 5. a končí 30. října. Zúčastnit se může každý občan České republiky starší 18 let.

Všichni soutěžící obdrží počáteční virtuální kapitál 10 000 eur, který se budou snažit pomocí rozličných finančních instrumentů zhodnotit. Komu se povede nejlépe získá Porsche Cayman.

Kromě hlavní ceny jsou také připravené ceny i pro nejlepší týdenní investory (vždy jeden muž a jedna žena). Ti získají mobilního asistenta PDA .



Čtyři stovky nejlepších soutěžících pak obdrží pozvánku na galavečer pořádaný 26. listopadu v Praze, na němž si vítězové převezmou ceny.

Šanci zvítězit mají investiční profesionálové i ti, co nemají žádné zkušenosti. Investiční začátečníci mohou využít nabídky pořadatele a absolvovat během soutěže bezplatné školení.