Vyhráli jste! Finta, na jakou vás podomní prodejci často dostanou

Zlákat vás může již samotná pozvánka. "Přijďte, dostanete mobilní telefon, večeři, zájezd za nízkou cenu včetně hodnotného daru," může hlásat obsílka, která dorazí do vaší schránky. Zda slibovaný dárek skutečně dostanete jen za to, že přijdete, se ale dozvíte až na předváděcí akci.

"Velmi časté je také oznámení o výhře. Až na místě však zákazník zjistí, že pro dosažení výhry je nutné uzavřít velmi nevýhodnou kupní smlouvu. Lidé se přitom často nechají přemluvit, s nákupem nakonec souhlasí a smlouvu uzavřou," upozorňuje Jan Votočka, mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

Předvedení, které nejde rázně odmítnout



Prodejci, kteří vám budou chtít předvést zboží přímo ve vašem bytě, se k vám snadno vloudí s jinou chytrou taktikou. "Máme na vás kontakt od vašeho dobrého známého. Ten si zboží koupil a má nyní šanci získat výraznou slevu, když si necháte zboží nezávazně předvést i vy," zní finta, na kterou většina lidí kývne. Připravit přítele o slevu by přece mohlo dobré vztahy pokazit.

Jestliže nabídku přijmete a prodejce k sobě domů pozvete, je dobré vědět, že zakoupené zboží již nebudete moci vrátit. "U smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjedná návštěvu dodavatele za účelem objednávky, neplatí, že má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů," upozorňuje mluvčí SOS.

Počítejte rovněž s tím, že cílem mnohých podomních prodejců je nejen zboží prodat, ale nasbírat i další kontakty na potencionální kupce. Nabízet za to mohou slevu z ceny i nejrůznější dárky. Šikovně z vás tak mohou vyloudit telefonní čísla několika vašich blízkých, která pro ně mají větší hodnotu, než co vám za kontakty dají.

Speciální dárek pro manželský pár



Obratným trikem při lákání zákazníků na prezentační akce bývá i to, že dárek nebo večeři mohou získat za předvedení výrobků jen manželské páry a nikoliv jednotlivec. Pokud prodejce dostane na předváděcí akci oba manžele, má totiž větší šanci prodat a předejde i tomu, že si kupec po návratu domů koupi zboží rozmyslí a bude se ho snažit vrátit.

"Zkušený obchodník umí během prezentace udržovat manžele v takovém stavu, že nemají čas se o nákupu poradit. Manžel přitom nabude pocit, že zboží si přeje jeho manželka, ta má zase pocit, že předváděné zboží chce manžel. Teprve doma zjistí, že zboží vlastně nechtěl koupit ani jeden," upozorňuje Votočka. Je proto dobré si předem domluvit signály, jak partnerovi naznačit, co si o koupi opravdu myslíte.

Zvlášť opatrní buďte na prezentacích, kde vám předvedou zboží, které má mít zaručeně pozitivní účinky na zdraví. "Spotřebitelka například koupila pro svého nemocného manžela detoxikační lázeň. Výrobek ale neměl léčivý účinek, naopak byl zdraví škodlivý. Při prezentaci tohoto výrobku došlo vyloženě k neetickému jednání. Prodejce totiž vsugeroval manželce, že když výrobek nezakoupí, manželovi vlastně ublíží," přibližuje Votočka jeden z případů, který pomáhalo řešit SOS.

Zaslepit vás může výhra i jedinečná příležitost



Někteří prodejci na prezentacích používají i další osvědčené obchodní praktiky. Mohou ve vás vyvolat pocit, že jste dostali výjimečnou časově omezenou nabídku, která se již nebude opakovat. "Právě teď přemísťujeme provozovnu, likvidujeme sklady, slavíme kulaté výročí firmy," mohou tvrdit.

Může se také stát, že vám prodejce dopřeje pocit z výhry. Možnost koupit výrobek nebudou mít všichni, ale jen šťastlivci, které prodejce vylosuje. Ostatní vám začnou gratulovat a tleskat. Pocit radosti, že jste konečně v životě něco vyhráli, oslabí vaši ostražitost, pohrdnout výhrou nedokážete a kupní smlouvu podepíšete. "Tato praktika je podle našich zkušeností velmi účinná," říká Votočka.

Zkoušejí se i podvodné triky, které nemusíte vůbec předvídat. Třeba to, že vám prodejci předvedou, jak je zboží skvělé a kvalitní. Když ho doma rozbalíte, zjistíte, že jste si odnesli něco jiného, než vám předváděli. Koupené zboží si proto při převzetí vždy dobře zkontrolujte.

Nepodepisujte žádný doklad, který si nepřečtete



Každá prezentace trvá zpravidla dvě hodiny a někdy i déle. Obchodníci se přitom snaží výrobek dokonale předvést. "V tom je převáděcí akce výhodnější, než nákup v běžném obchodě. Nevěřte ale všemu, co prodejce na předváděcí akci říká. Když něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat," doporučuje mluvčí SOS.

Zajímejte se také o to, zda je uváděná cena myšlena včetně daně z přidané hodnoty, zda je potřeba složit při nákupu zálohu a dokdy doplatit zbytek ceny. Poptejte se i na záruční a pozáruční servis. Zvažujete-li nákup na úvěr, nechejte si vysvětlit všechny detaily úvěrové smlouvy. Na prodejní akci, která se koná mimo váš byt, se nezapomeňte také zeptat, zda můžete zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. U takové koupě na to máte podle zákona právo.

Obchodní triky používají prodejci i při samotném podpisu kupní smlouvy. Zpravidla vždy vytvoří takovou situaci, abyste smlouvu rychle podepsali a neměli čas si ji pročíst. Až doma pak zjistíte, že jste udělali osudovou chybu.

Jestliže vám prodejce nabídne, že vám zakoupené zboží odveze z předváděcí akce přímo do vašeho bytu, buďte rovněž ostražití. Při převzetí zboží u vás doma vám totiž může podstrčit doklad, který je doložkou ke kupní smlouvě a jeho podepsáním můžete podstatně změnit podmínky nákupu, například se vzdát práva zboží vrátit. Řiďte se proto vždy pravidlem: Nikdy nepodepisovat nic, co si důkladně nepřečtu.