Vyhýbat se práci je mnohdy těžší než pracovat

Vaši spolupracovníci nejsou zvědaví na to, aby dělali práci za vás. Stojí vám to za tuto cenu? Opravdu toužíte stále slyšet: "Kde jsi zas byl?", "Jako vždycky pozdě!", "Ty tu nikdy nejsi, když je třeba něco dělat, o to víc se vždycky hlásíš o peníze!", "Už zase jdete kouřit?", "Ještě to nemáte hotové?"

Donekonečna nejde předstírat práci ani před šéfem. A to i když se pečlivě staráte, aby vaše nicnedělání nepřekročilo stupeň, kdy by bylo na vyhazov. Hlavně - utíkat před prací je postupně stále náročnější než ji udělat.

Každý další úkol se vám bude řešit obtížněji. Budou vám chybět zkušenosti praktického zvládání věcí. Nevytvoříte si také užitečné pracovní návyky. A zvyknout si na práci bývá to základní, ale i nejtěžší.

Máte-li k práci odpor, zkuste s ním něco udělat. A nemusíte se o ni hned iniciativně hlásit. Stačí, když začnete odevzdávat úkoly včas. Odepřete si každou třetí cigaretovou přestávku.

Co radí PŘEMYSL KLÍMA, generální ředitel Českého Telecomu

Chcete-li být 'nad věcí', musíte si to odpracovat. Mnoho lidí dlouho vzpomíná na trapné okamžiky, kdy nebyli schopni dát správnou odpověď nebo přijmout včas rozhodnutí. Není příjemné žít s pocitem, že vaši kolegové pracují za vás a dříve nebo později vám to dají najevo. Malý kousek práce navíc vám naopak dá větší pocit sebejistoty než drahé oblečení.







Přestaňte žádat kolegy, aby něco dodělali za vás. Buďte k dispozici, je-li vás někde třeba. Rozdělte si své povinnosti na ty jakžtakž snesitelné a na ty horší. Začněte s tím, že se víc opřete do těch prvních.

Pak možná zjistíte, že to vlastně není tak těžké. Možná zažijete i určité uspokojení z vykonané práce. To by vám pak mělo pomoci s těmi horšími úkoly. A nezapomeňte, že bude chvíli trvat, než si té změny někdo všimne a pochválí vás.

Nepocítíte-li proto hned uspokojení přímo z práce, odměňte se sami. Dopřejte si nějaký příjemný požitek nebo si něco pěkného kupte. Pokud vytrváte, určitě se dočkáte toho, že si i ostatní vaší proměny všimnou a ocení ji.