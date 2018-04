Vyjádření České spořitelny

Zkušenosti klientky paní Matyskové s podvodným jednáním při výběru z bankomatu litujeme a musíme konstatovat, že se stala obětí podvodníka. Transakce s kartami, bohužel, mohou přitahovat pozornost podvodníků, kteří využijí chvilkové nepozornosti nebo neznalosti klienta.



Česká spořitelna prostřednictvím médií i prostřednictvím firemního časopisu pro majitele karet „INKA“, klienty pravidelně varuje a upozorňuje na možné způsoby podvodů. Zásadní pravidlo, které vždy zdůrazňujeme, zní, že NIKDO nemá právo přerušit transakci klienta u bankomatu. Pracovníci spořitelny zásadně nikdy nevstupují do transakcí klientů a to ani tehdy, pokud jdou doplnit hotovost či opravit bankomat. Je-li bankomat z jakéhokoli důvodu mimo provoz, vždy to klientům oznamuje obrazovka bankomatu nápisem: Litujeme, dočasně mimo provoz.



Česká spořitelna aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při podezření na trestnou činnosti. Takže popsaný případ necháme prošetřit. Nejlepší obranou proti podvodníkům je však prevence. Z tohoto důvodu vydala Česká spořitelna i Desatero správného využívání platební karty. Jedno ze stěžejních doporučení se týká právě bezpečného výběru z bankomatů.



„Výběr z bankomatu či kontrolu zůstatku na účtu lze provést jedině prostřednictvím karty po zadání PIN. V tomto případě je celá transakce připravena k provedení a klient by v žádném případě neměl naslouchat radám kohokoliv v okolí bankomatu. Jediné směrodatné pokyny jsou pokyny uveřejněné na obrazovce bankomatu a nikdo nemá právo nabádat držitele karty k přerušení operace. Servisní pracovníci bankomatů České spořitelny nikdy nevstupují do probíhajících transakcí, které v bankomatech provádějí držitelé karet.“