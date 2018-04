Vyjádření společnosti OVB Allfinanz

Jak se OVB staví ke kauze, zejména k tvrzení klientů, že byli poradci ubezpečováni o maximální bezpečnosti investice?

OVB Allfinanz mrzí, že produkt dopadl tak, jak dopadl, nicméně faktem je, že se klienti rozhodovali o své vlastní vůli a nakonec udělali svobodné rozhodnutí. Ostatní produkty jsou solidní.

Někteří lidé přišli o spoustu peněz, což znamená spoustu emocí, ale postup OVB vůči klientům byl korektní. Prohlášení klientů o neserióznosti poradců a jejich investičních doporučení ve věci Helvagu znamenají pouhé tvrzení proti tvrzení.

Bojí se OVB reakce klientů, žaloby a nabourání důvěryhodnosti společnosti?

Nebojíme se, protože právně je všechno v pořádku. Klienti se v momentu, kdy investovali do Helvagu, stali komanditisty komanditní společnosti. Finanční poradce OVB toto pouze zprostředkovával. Investice byla posuzována na základě analýzy produktu, který existoval v okamžiku prodeje. Když nastaly problémy se společností Helvag, přestala OVB Allfinanz produkt prodávat a začala se zajímat, co se děje. To již ovšem v Německu probíhalo řízení proti Helvagu.

Co chce OVB pro poškozené klienty udělat? Uvažuje o nějaké pomoci?



Poškození klienti musí uplatnit své nároky v Německu, nebo ve Švýcarsku. OVB Allfinanz umožňuje zprostředkovat advokáta, ale nemá žádnou odpovědnost - finanční ani morální.

Společnost OVB byla také poškozena, nedostala od Helvagu peníze, které měla dostat vyplacené.

OVB Allfinanz prostřednictvím svých právních zástupců studuje možnost vymáhat škodu způsobenou investorům do produktů Helvag formou mezinárodní arbitráže podle úmluvy o vzájemné ochraně investic mezi ČR a Švýcarskem.

Podle mého názoru však klienti, kteří o peníze v Helvagu přišli, své investované prostředky už nikdy neuvidí.