Vyjděte vstříc pracovníkům s dětmi

Chápu, že zaměstnanci s dětmi jsou občas otravní. Místo toho, aby pracovali 12 hodin denně, argumentují občas například tím, že by chtěli být více se svou rodinou. Jenže, upřímně řečeno, tyto požadavky byste neměl ignorovat. Z řady výzkumů totiž vyplývá, že čím spokojenější zaměstnanci a zaměstnankyně, tím větší produktivitu práce mají. Ale jak na to?

Co se týče zaměstnankyň, které otěhotní: je dobré s každou takovou ženou promluvit a stanovit si jakýsi plán. Vám i jí se rozhodně vyplatí zjistit, jak dlouho chce doma s dítětem zůstat, kdy se hodlá vrátit na plný úvazek, eventuálně odkdy by ráda začala pracovat na úvazek částečný a zda by brala práci z domova. Zaměstnankyni samé takový plán pomůže, neboť bude donucena si svou bezprostřední budoucnost naplánovat. A vy kromě toho, že si uděláte jasno v tom, s čím můžete počítat, získáte maximálně loajální pracovnici. Zorganizovat alespoň dočasné částečné úvazky či práci z domova v oborech, kde je to možné (stačí k tomu počítač a připojení na internet), není zase tak složité.

A co ostatní zaměstnanci, kteří už děti mají a do práce chodí? Myslím, že jejich potřebu sladit co nejlépe profesní a rodinný život byste rozhodně neměli ignorovat - jinak dosáhnete nejvýš toho, že se začnou poohlížet po jiném zaměstnání. Což v případě, že se jedná o spolehlivé a osvědčené lidi, by přece byla škoda, protože co je cennějšího pro firmu než lidský kapitál? Pokud se jedná o podnik, kde je lidí s dětmi předškolního věku hodně, možná by se i vyplatilo zorganizovat přímo v něm či v jeho blízkosti nějaké hlídání. O práci na zkrácený úvazek a eventuální práci z domova už jsem se zmiňovala -obojí je výborným nástrojem k tomu, aby třeba v určitém období, kdy to velmi potřebují, vaši pracovníci i pracovnice mohli lépe sladit své osobní potřeby a zároveň v zaměstnání zůstat. Nemusí se totiž vždy jednat o péči o malé děti. Většina z nás má také rodiče, o které se třeba bude muset v určité době starat...