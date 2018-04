Vykoupí cizinci nemovitosti v ČR?

Tato očekávání napomohla do jisté míry vzrůstu poptávky a zvýšení cen některých nemovitostí, přestože se poukazovalo na to, že k obavám není důvod. Ceny levnějších bytů ve starších panelových domech v Praze již začaly letos na jaře skutečně klesat, na což doplatí ti, kdo si je pořídili jako investici s úmyslem je v budoucnu výhodně prodat za vyšší cenu. Odborníci se shodují na tom, že zatímco ceny nového a kvalitního bydlení budou kontinuálně růst, ceny bytů v panelových domech na sídlištích se budou spíše snižovat.

Růst cen nemovitostí podpoří především změny DPH. Ta se totiž od května u stavebních pozemků zvýšila z pěti procent na devatenáct, což se zanedlouho v cenách nových bytů především v atraktivních lokalitách musí projevit. V budoucnu se také zvýší sazba DPH u stavebních prací pro bytovou výstavbu, kde byla prozatím ponechána snížená pětiprocentní sazba. Naopak žádný velký vliv poptávky ze strany cizinců na růst cen nemovitostí se neočekává. Kdo z nich měl zájem koupit si na území ČR nemovitost, mohl to učinit již dříve prostřednictvím zřízení právnické osoby, která v tuzemsku podniká. Novela devizového zákona č. 219/1995 Sb. nyní možnosti cizinců pořizovat si na našem území nemovitosti rozšíří.

Kdo může nabývat nemovitosti v tuzemsku

V této souvislosti bude vhodné připomenout pojmy tuzemsko, tuzemec a cizozemec, jak je definuje § 1 devizového zákona, protože se neshodují s obecně používaným označením „cizinec“. Tuzemcem je fyzická osoba s trvalým pobytem v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku. Ostatní fyzické a právnické osoby jsou pak cizozemci. Tuzemskem je území České republiky. Takže například občan ČR trvale pobývající v zahraničí je cizozemec.

Osoby, které mohou v ČR nabývat nemovitosti, vyjmenovává § 17 devizového zákona a právě tento paragraf novela pozměňuje. Celý paragraf je rozdělen na dvě části, první se týká zemědělských a lesních pozemků. Ty jsou vymezeny samostatně, jelikož se jedná o nemovitosti, pro které bylo vyjednáno sedmileté přechodné období a jejichž nabývání cizozemci je omezeno více než u ostatních nemovitostí, o kterých pak hovoří druhá část § 17. Tyto „ostatní“ nemovitosti tedy mohou podle novely nabývat:

a) tuzemci,

b) cizozemci s českým státním občanstvím,

c) cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství,

d) cizozemci – právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat,

e) ostatní cizozemci pouze

1. dědictvím,

2. pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,

3. do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,

4. od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,

5. výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu zjištěnou podle zvláštního právního předpisu původní nemovitosti,

6. na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,

7. výstavbou na vlastním pozemku,

8. jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo

9. pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon.



Co novela přináší

Nadále budeme hovořit pouze o těchto „ostatních“ nemovitostech, tedy s výjimkou zemědělské půdy a lesů. Pokud jde o fyzické osoby, bez omezení mohou v ČR nabývat nemovitosti všichni tuzemci, bez ohledu na jejich státní občanství a také občané ČR pobývající v zahraničí. Toto je i v současném znění zákona a novela na tom nic nemění.

Jedná-li se o zahraniční právnické osoby, které v ČR podnikají prostřednictvím svého podniku nebo jeho organizační složky, mohou nabývat tuzemské nemovitosti již od roku 2002, kdy jim to bylo umožněno zákonem 482/2001 Sb. Nový je až bod c), který přináší možnost pořídit si v ČR nemovitost všem občanům členských států EU, kteří budou mít povolení k pobytu. Zatímco tedy ostatní cizinci (cizozemci) budou muset stejně jako doposud získat povolení k trvalému pobytu, aby si v ČR mohli pořídit nemovitost, občanům EU bude postačovat přechodný pobyt delší než tři měsíce.

Pokud jde o „ostatní cizince“, dosud nezmíněné, podmínky pro ně jsou stanoveny v bodě e). Získat nemovitost na našem území mohou pouze ve výjimečných taxativně stanovených případech. Ve srovnání se stávajícím zněním devizového zákona (které naleznete zde) přináší novela ve prospěch cizinců některá rozšíření:

Bod 3. hovoří o společném jmění manželů, podle novely bude dostačující, když jeden z nich bude mít české občanství. Dosud bylo podmínkou, aby alespoň jeden z manželů byl tuzemec. Bod 4. hovoří o nabývání nemovitostí v rámci příbuzenských vztahů. Dosud bylo možné získat tuzemskou nemovitost pouze od manžela, rodičů či prarodičů, podle novely bude možný převod i v řadě vzestupné, tedy z dětí na rodiče a také převod na sourozence. Úplně nový je bod 8. Ten by měl umožnit cizozemci, který již v ČR nějakou nemovitost vlastní, aby mohl do svého vlastnictví získat i pozemek, na kterém tato nemovitost stojí. Podle současného zákona se například mohlo stát, že cizozemec zdědil byt v bytovém domě, kde se poté převáděly podíly na společném pozemku na jednotlivé vlastníky bytů. Část pozemku patřící k bytu vlastněném cizozemcem však převedena být nemohla.

Přijetím novely také například dojde ke sladění devizového zákona s novým zákonem o stavebním spoření, který vstoupil v platnost v lednu letošního roku. Podle něj mohou být účastníky stavebního spoření jakékoli fyzické i právnické osoby bez omezení. (Dříve k tomu byl potřebný trvalý pobyt v ČR.) To znamená, že cizinec by zde mohl požádat o úvěr ze stavebního spoření, který smí být použit pouze na bytové potřeby nacházející se na území ČR, avšak zároveň by zde žádnou nemovitost by nemohl získat.

Novela devizového zákona bude zajímavá především pro cizince - občany EU, kteří si budou chtít v ČR pořídit nemovitost, aniž by zde museli získat trvalý pobyt. Nejčastěji se asi bude jednat o zájemce ze Slovenska, dále lze také očekávat určitou poptávku z Německa a z Rakouska.

Myslíte si, že by mohlo dojít ke zvýšení cen nemovitostí z důvodu zvýšení poptávky ze strany cizinců? Myslíte si, že novela devizového zákona přináší pozitivní změny?