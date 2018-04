Vykradači bytů prozradili, jak si tipují, koho půjdou vykrást

Bytařům nejčastěji usnadňují práci klíče schované v květináči nebo pod rohožkou, otevřená okna a také informace na Facebooku a Twitteru. Vyplývá to z unikátního průzkumu, který udělala loni ve Velké Británii pojišťovna More Than. Oslovila přitom opravdové experty, polepšené vykradače bytů.

"Průzkum naší sesterské pojišťovny se snažil odhalit cíle a triky bytařů a varovat majitele domů a bytů. Může být varováním i pro nás. Pokud žijete v samostatně stojícím domě nebo chatě, máte drahé auto, schováváte si cennosti v nočním stolku a o svých plánech na cesty se vybavujete s přáteli na sociálních sítích, pak přesně splňujete kritéria profilu ideální oběti vloupání," upozorňuje Kateřina Krásová, tisková mluvčí Direct Pojišťovny.

Byt dokážou vybílit do pěti minut

Celkem 90 procent kriminálníků poslalo vzkaz: "Bytové krádeže jsou jednoduché kvůli lehkovážnému chování majitelů." Dvaašedesát procent bývalých zlodějů zároveň tvrdí: "Na bleskovou vykrádačku stačí pouhých pět minut."

Většina bývalých zlodějů (68 procent) uvedla, že si předem sháněli informace o cílové domácnosti a jejím denním režimu. Dvanáct procent dotazovaných polepšených zlodějů pak odpovědělo, že by využili sociální sítě, jako je Facebook nebo Twitter, aby zjistili, kde se jejich vytipovaná oběť právě nachází a jak dlouho bude pryč.

"Vzkaz, například na Facebooku, že majitel domu nebo bytu bude pryč, který snadno pochopí i nezúčastněné osoby, může být pro zloděje přesně tou informací, na kterou čeká, aby se do nemovitosti vloupal," dodává Krásová.

Jako první hledají zloději klíčky od auta

Většina lupičů uvádí, že nahlédne pod rohožku a do květináčů, zda nenajdou klíče. Zhruba 60 procent se pak podívá, zda jim vstup do domu usnadní otevřené okno. Jakmile se dostanou dovnitř, první věc, po které se v bytě dívají, jsou klíčky od aut.

Třetina bytových zlodějů se pak jde podívat do nočních stolků, protože řada majitelů je zvyklá odkládat své cennosti právě zde. A čtyři procenta bytařů jdou dokonce prohledat ledničku, protože i to je místo, kde lze podle jejich zkušeností najít cennosti i peníze.

Téměř polovina uvedla, že zvědaví sousedi nejsou žádnou velkou překážkou jejich plánů a 28 procent z nich sází i na to, že sousedé budou předstírat, že si ničeho nevšimli, než aby začali dělat povyk a volali policii.

Bytaře může odradit efektivní zabezpečovací zařízení. Nejlepší je podle polepšených zlodějů alarm proti vloupání, pak pes nebo kamerový systém.