Vykradení bytu se dá předejít. Radíme jak

. Trocha statistiky aneb co řeší policie Pohled do statistik Policie ČR nepatří mezi optimistické. Jen v prvním pololetí letošního roku zaznamenala 176 847 trestných činů. Mezi nimi sice dominují "krádeže prosté" (73 993 případů), ovšem krádeže vloupáním také nejsou zanedbatelné - 27 194 případů. Z nich na vloupání do bytů připadá 2 236, do rodinných domů 2 435 a do rekreačních chat 2 869 vloupaček.

Jen v rodinných domech v prvním pololetí pachatelé způsobili škody za 165 mil. korun. Zadržet se přitom podařilo věci jen za 193 tis. korun. U bytů je situace obdobná. Ze škod ve výši 129,6 mil. korun se podařilo zajistit jen 249 tis. korun.