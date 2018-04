Výkyvy na trzích fondům svědčí

Počátek týdne se na světových trzích nesl ve znamení stagnace, nebo dokonce poklesu cen, což bylo způsobeno především rostoucí cenou ropy (růst až k hranici 50 dolarů za barel). Dalšími faktory byla nepříznivá makrodata a zcela pochopitelně i neustále klesající dolar.

Ve středu se však nálada investorů podstatně změnila, když zejména cena ropy začala prudce klesat (do konce týdne pod 43 dolarů za barel). Trhu pomáhaly také některé lepší než očekávané makroekonomické výsledky a technologický sektor nejvíce podpořila společnost Intel, která zlepšila svůj výhled na aktuální čtvrtletí. Do konce týdne pak trhy zbrzdily už jen horší než očekávané výsledky z trhu práce, ale ani to už celkové dobré týdenní výsledky neohrozilo (DJIA +0,67 %, Nasdaq +2,24 %, S&P 500 +0,76 %).

Pražská burza prošla na začátku týdne dlouho očekávanou výraznou korekcí, druhá polovina týdne se však nesla v úplně opačném duchu a do konce týdne tak burza opět dosahovala svých maxim. Mnoho titulů tak zaznamenalo výrazně volatilní týden. Nejvýraznější propad v uplynulém týdnu pocítila společnost Zentiva po tom, co jí bylo sníženo investiční doporučení. Cena akcie se propadla hluboko pod hranici 700 Kč a i když do konce týdne tuto hranici opět atakovala, skončila týden se ztrátou (-4,7 %). Velká prodejní objednávka srazila také akcie společnosti Philip Morris a mezitýdennímu poklesu se tentokrát nevyhnul ani Unipetrol.

Naopak, výrazným růstem se prezentovala Komerční banka, kterou nakupovali především zahraniční investoři. Společnosti ČEZ tento týden nepomohlo ani zvýšené investiční doporučení, ani vítězství v privatizaci rumunské distribuční společnosti Electrica Oltenia a tak ČEZ zakončil týden pouze s mírným růstem. Podobně byl na tom také český Telecom, jehož privatizace proběhne kombinovaným způsobem.

Fondy si přilepšily

Kde znásobit peníze za rok, či deset let?

Více ZDE .

Dobré výsledky na akciových trzích se projevily také na výkonnosti akciových fondů. Až na jednu výjimku všechny zaznamenaly růst, nejvíce se dařilo fondu(+1,96 %), v těsném závěsu se držel(+1,80 %). Vzhledem k vývoji trhu s ropou se není co divit, že tím jediným, který ztrácel, byl právě fond(-2,36 %). Vedle dobré výkonnosti se akciovým fondům podařilo přilákat i investory a celkové čisté prodeje tak tento týden činí +19,8 mil. Kč - především však zásluhou fondu(+27,9 mil. Kč).

Výkonnostně se dařilo také dluhopisovým fondům, které si připsaly kladné týdenní zhodnocení bez výjimky. Nejlepší zhodnocení svým investorům přinesl fond ISČS Trendbond (+0,50 %), který těží z dobrých výsledků zejména středoevropských dluhopisů. Na Evropské dluhopisy spoléhá také druhý v pořadí, fond ISČS Bondinvest (+0,50 %). I přes dobrou výkonnost se ale dluhopisové fondy netěší přízni investorů, čehož důkazem jsou i záporné čisté prodeje za tento týden (celkově -45,5 mil. Kč).

Záporné čisté prodeje si připsaly v uplynulém týdnu také fondy fondů, a to v celkové výši -5,2 mil. Kč. Na úplně opačném konci ve statistikách čistých prodejů stojí fondy peněžního fondu, které si za týden připsaly čisté prodeje ve výši +167,4 mil. Kč. Nejvíce si tento týden připsal fond IKS Peněžní trh (+11,6 ml. Kč) a odsunul na

Investování do fondů se konečně zjednoduší.

Čtěte ZDE .

druhé místo tradičního vítěze(+69,6 mil. Kč). Ten však už minulý týden překonal 10 mld. Kč. čistého přírůstku majetku od začátku letošního roku. Výkonnostně si fondy peněžního trhu udržely klasický standard.

Nejvíce fondů se zápornou výkonností se uplynulý týden objevilo mezi fondy smíšenými, na druhé straně se mezi smíšenými fondy nachází také fond s nejlepší výkonností, konkrétně se jedná o fond Akro mezinárodní flexibilní (2,35 %). Co se týče čistých prodejů, nejvíce s dařilo fondu IKS Balancovaný (+16,7 mil. Kč). Celkově si tak smíšené fondy připsaly prodeje ve výši 5,9 mil. Kč.

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI farm. a biotech. 1,96% ČPI rop. a energ. -2,36% ČPI nové ekonomiky 1,80% IKS Světových indexů 0,14% ČSOB akciový mix 1,09% ISČS-SPOROTREND 0,50% Dluhopisové ISČS-TRENDBOND 0,50% ISČS-ČS korp. dluhopisový 0,02% ISČS-BONDINVEST 0,50% ČPI korp. dluhopisů 0,05% ČSOB Bond Mix 0,45% Živnobanka-Nadační 0,16% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,22% ISČS-GLOBALTREND -0,30% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,11% ČPI Peněžní 0,04% IKS Peněžní trh 0,07% Živnobanka-Sporokonto 0,01% ČSOB výnosový 0,05% Smíšené AKRO medzinár. flexibilní 2,35% ČPI Smíšený -0,08% ČSOB středoevropský 1,52% J&T Opportunity SKK -0,03% IKS Balancovaný 1,01% AKRO pravidel. dividend 0,00% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 111,6 ČSOB Kvanto kor. dluhopisový -25,3 ISČS-SPOROINVEST 69,6 IKS Dluhopisový -17,9 ISČS-SPOROTREND 27,9 Živnobanka-Sporokonto -13,9

Zdroj: UNIS

Jak se nakupují fondy ING?

Mezi fondy ING se v čistých prodejích již tradičně nejvíce daří akciovým fondům. Jasným vítězem byl konkrétně fond ING Český akciový s čistými prodeji ve výši 28,1 mil. Kč. Celkově si tak fondy společnosti ING připsaly čisté prodeje ve výši 43,8 mil. Kč.

Preferujete investice do domácích nebo do zahraničních podílových fondů? Jak dlouho ještě podle vás budou růst ceny českých akcií? Těšíme se na vaše názory.