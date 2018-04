Jak dostat od pojišťovny peníze? Pozor na skryté výluky ve smlouvách

Na rozdíl od Českých drah ale pojišťovny všechny své výluky uvádějí v pojistné smlouvě. Takže v momentě, kdy se klientovi zdá, že je jich více, než odpovídá výši jeho měsíčního pojistného, nemusí smlouvu s danou pojišťovnou podepisovat a může se poohlédnout jinde.

„Výluky pojišťovna dopředu sděluje klientovi v pojistných podmínkách. Klient by se s nimi tedy před podpisem smlouvy měl důkladně seznámit, aby pak nebyl nepříjemně překvapený,“ říká analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík.

Váháte u které pojišťovny uzavřít pojistnou smlouvu? Ukážeme vám, kde najdete nejlevnější pojištění majetku a kvalitní asistenční služby.

Problém je, že výluky v pojistných smlouvách nejsou v mnoha případech transparentně formulovány, což v nich stěžuje snadnou orientaci. Ne vždy taktéž bývají sepsány tak, aby je klient správně pochopil. Situace se však rok od roku lepší. „Výčet výluk naleznete vždy ve všeobecných obchodních podmínkách a pak ve zvláštních pojistných podmínkách, kde jsou rozvedeny více dopodrobna,“ vysvětluje finanční poradkyně Dana Míchalová.

A upozorňuje na další problém. Hodně škody ve vztahu pojišťovna „versus“ klient může udělat špatně ohlášená pojistná událost. „V praxi neřeším ani tak výluky jako nesprávná hlášení pojistných událostí. Klienti v nich neuvedou například nějaké, z pohledu pojišťovny klíčové slovo. Třeba neúmyslně, nezaviněně. Buď je to nenapadne, nebo to nepovažují za důležité. Tato slova ale důležitá jsou, většina pojišťoven totiž ráda využije jakékoli příležitosti, aby nemusela plnit a pojistná událost klienta tak může spadnou do výluky,“ vysvětluje Dana Míchalová.

Platí tedy doporučení zavolat finančnímu poradci a poradit se s ním, jak správně pojistnou událost nahlásit. „Nejde o žádné pojistné podvody, ale o to, aby byla pojistná událost nahlášena řádně a se všemi náležitostmi, pojišťovna začala plnit co nejdříve a klient nemusel dokazovat, že má na pojistné plnění nárok,“ vysvětluje poradkyně Míchalová.

O čem jsou výluky

Výlukami se pojišťovny brání pojistným podvodům a taktéž vylučují věci, které nechtějí z mnoha důvodu krýt. U pojištění smrti bývají vyloučeny například válečné události, sebevražda v prvních dvou letech trvání pojištění nebo smrt, pokud si ji klient „přivodí“ při páchání úmyslné trestné činnosti. Další typ výluk dávají pojišťovny přímo do smlouvy na základě posouzení individuálního zdravotního stavu klienta.

„Je třeba hlídat zejména výluky na předchozí zdravotní stav a ideálně vybírat pojišťovny, které umí přijmout i nemocného klienta, byť za cenu přirážky. U dalších připojištění pojišťovny často vylučují krytí psychických poruch, rizik známých před počátkem pojištění, jako jsou třeba problémy se zády, koleny, kotníky. Dále újmy plynoucí z profesionálního sportu nebo rizikových činností, jako jsou například adrenalinové aktivity,“ vyjmenovává analytik Pavel Krejčík.

Na nemocenské problémy klientů pojišťovny uplatňují i takzvané čekací doby. To je lhůta od počátku pojištění, ve které se u klienta „nesmí“ projevit zdravotní problém. Pokud vznikne, pojišťovna opět plnit nemusí. Pojišťovny se tak brání pojistným podvodům.

„Nejvíce výluk bývá u úrazového připojištění, protože nejsou krytá rizika vyplývajících z nemocenských příčin. Klienti mají často pocit, že se jim stal úraz, ale pojišťovna neplní, protože příčinou byl takzvaných nemocenský původ, například výhřez meziobratlové ploténky, kýla a podobně,“ upřesňuje Pavel Krejčík.

Pojišťovna není charita

Jakkoli výluky pojištěncům sympatické nejsou a zřejmě ani nikdy nebudou, není na místě pojišťovnám kvůli nim jenom spílat. Pojištění z principu kryje pouze nahodilé události, jeho smysl nespočívá v jistotě finančního odškodnění za všechna zdravotní protivenství klienta. Pojišťovny nejsou charita a jejich cílem je stejně jako u ostatních subjektů na trhu generovat zisk.

„Pokud se tedy klient před počátkem pojištění již léčil s nějakým problémem, s velkou pravděpodobností to pojištěním nebude mít kryté. Je přece logické, že pokud mám například rakovinu před počátkem pojištění, nemůže mi pojišťovna krýt riziko rakoviny,“ vysvětluje Krejčík.

Na druhou stranu existují pojišťovny, které umějí přijmout určité zdravotní problémy klienta i za situace, že jsou známy a klient je již léčí. Ale vždy záleží na individuálním posouzení a konkrétním zdravotním stavu klienta.

Nejvýhodnější životní pojištění tak získají mladí a zdraví lidé. Ti starší už musejí hledat takovou pojišťovnu, která bere ohledy i na jejich „neduhy“.„Vybrat se dá vždy. Například některé pojišťovny v rámci pracovní neschopnosti kryjí rizika spojená se zdravotními problémy se zády, i když jiné je vylučují. Nebo u připojištění invalidity z důvodu psychických nemocí přibližně polovina pojišťoven nebude plnit nic, ale zbylá polovina riziko pojistit umí,“ říká Míchalová.

Rada na závěr? Zajímat se o výluky vždy před podpisem smlouvy a ne až v momentě, kdy nastane nějaká pojistná událost. A porovnat si nabídku pojišťoven a zvolit si tu nejvýhodnější. A budete-li chtít něco speciálního a mimořádně kvalitního, musíte počítat s tím, že za to také budete muset zaplatit více, než když se spokojíte se „základním modelem“ životního pojištění.