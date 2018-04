Vymahačské firmy nejsou jediný bič na pohledávky

Věřitel – firma má v případě nezaplacení pohledávky dvě možnosti, jak získat své peníze zpět. Buď zákonným způsobem - podá trestní oznámení a bude spoléhat na justiční orgány, ovšem toto řešení je velice zdlouhavé. Soudy dodnes řeší případy staré i více než deset let.

Svých oprávněných nároků se můžete také domoci druhým způsobem - najmutím vymahačské firmy. Pokud svůj případ svěříte firmě, která jen soustředí všechny informace o dlužníkovi včetně finančních a majetkových poměrů, je vše v naprostém pořádku. Pokud ovšem svěří případ do rukou „tvrdých hochů“, kteří spoléhají na „osvědčené“ metody fyzických exekucí, únosů a vydírání, pak se dostává do rozporu s trestním zákonem.

V těchto případech je zákon jednoznačně na straně dlužníka a z věřitele se stává spolupachatel nebo dokonce organizátor trestných činů vydírání, únosu, loupežného přepadení, ublížení na zdraví a dalších skutků s trestní sazbou od pěti let výše.

Nejlepší je prevence

Nejspolehlivější způsob, jak se podobným problémům vyhnout, je důkladný výběr obchodních partnerů. Metod, jak si podnikatelský subjekt, či osobu prověřit, je několik.

Spolehlivým a dostupným způsobem je internet. Potencionálního obchodního partnera si můžete prověřit v obchodním rejstříku (www.justice.cz). Nestačí se však spokojit jen s prvotním zjištěním, že předmětná firma je řádně zregistrována, je dobré prověřit si i statutární orgány subjektu. To znamená zjistit ve stejném rejstříku, zda dotyční lidé nefigurují v jiných firmách se stejným předmětem podnikání, eventuelně zda nejsou uvedeny v seznamu úpadců a firem v konkurzu. Pokud se v takových seznamech objeví, je to již signál k velké opatrnosti.

Hodláte-li uzavřít s obchodním partnerem transakci velké hodnoty, jistě se vyplatí najmout dobrou detektivní agenturu a zjistit o budoucím partnerovi maximum informací. Především reference od jeho stálých klientů, majetkové poměry, výši a pravidelnost splácení úvěrů, údaje o daňovém přiznání a řadu dalších informací. Některé sice spadají do oblasti důvěrných informaci, ovšem většina dobrých detektivních agentur se dokáže k těmto údajům dostat. Pokud se objeví jakýkoli náznak neserióznosti, je dobré od transakce ustoupit, zejména pak v případech, kdy je transakce pro vás až nápadně výhodná.

JAK SE ZBAVIT POHLEDÁVEK?

Jak pohledávky vymáhat?

U všech dluhů platí, že pravděpodobnost úspěšného vymožení rychle klesá po lhůtě splatnosti, zvláště u pohledávek za právnickými osobami. Pohledávky starší než jeden rok jsou již velmi obtížně vymahatelné, a to i tehdy, jsou-li jednoznačně podloženy příslušnými doklady a soudně projednány. Proto je nutné pohledávku, ať má jakýkoli původ, vymáhat co nejdříve. Nemá-li se dlužník k dobrovolnému plnění závazku do dvou měsíců od jeho splatnosti, je vhodné dále nečekat a začít dluh vymáhat.

Dlužníka dvakrát písemně vyzvěte ke splnění závazku, ale nenaznačujte mu, co budete dělat, pokud zůstane v nečinnosti. Po dvou měsících dlužníka rovnou žalujte nebo podejte trestní oznámení, případně předejte věc specializovanému subjektu. Nejspolehlivějším a také nejrychlejším způsobem vyřízení pohledávek je předání celého případu soukromému exekutorovi. Pracovat je však možné jen s oprávněnými pohledávkami, to znamená s pohledávkami, které jsou doložitelné.

Je třeba mít věrohodný písemný doklad: smlouvu o půjčce, směnku, fakturu, dodací list nebo uznání dluhu. U promlčených pohledávek nebo u půjček, které nejsou podloženy písemnou smlouvou, je možné se za jistých podmínek o vymožení pokusit, ale je nutné předpokládat nižší pravděpodobnost úspěchu.

Pohledávku po lhůtě splatnosti ovšem můžete nejen vymáhat, ale i prodat. Prodat se dají i pohledávky zdánlivě nevymahatelné, nebo dokonce promlčené. Na internetu lze nalézt řadu firem, které se obchodováním s pohledávkami zabývají. Od věci přitom není pohledávku nabídnout hned několika z nich, protože výše ceny za její odkoupení nejspíš nebude všude stejná



