Doklad za poplatek v nemocnici schraňujte tři roky, vyhnete se potížím

Pokud tak neučiní ani do osmi dnů po propuštění z nemocnice, stávají se dlužníky a nemocnice po nich musí dlužnou částku vymáhat, jinak jí hrozí sankce. "Ze zákona jsme povinni vymáhat všechny regulační poplatky a to jak za hospitalizaci, tak za ošetření na pohotovosti i ambulanci," doplňuje Pavlína Danková, tisková mluvčí FN Motol.

Po dvou měsících se rozběhne kolotoč vymáhání dluhu

Nemocnice nechají pacientům ještě 60 dnů na to, aby dlužnou částku srovnali. Pokud nereagují, posílají jim doporučeným dopisem upomínku s výzvou k úhradě. Dlužníci mají dalších 14 dní na to, aby vše řádně zaplatili, nebo prokázali, že to udělali v minulosti.

Bohužel ne každý dopis s upomínkou se k dlužníkovi dostane. Například v motolské nemocnici se vrací zpět až třetina dopisů s tím, že je buď adresát nepřevzal, nebo je adresa nesprávná.

Nepřehlédněte Pokud pobíráte takzvané dávky v hmotné nouzi, jste od placení regulačních poplatků osvobozeni. Potvrzení o hmotné nouzi, které musíte předložit, však nesmí být starší než 30 dnů.

Pokud se pacienti i nadále nemají k zaplacení, vymáhají nemocnice dluhy prostřednictvím smluvních advokátních kanceláří. S tímto postupem se setkáte například ve FN Olomouc či v Motole .

"Po roce předáváme pohledávku k vymáhání advokátní kanceláři. V případě, že ta již dlužníka eviduje i z minulých let, rozšiřujeme žalobu, k čemuž může dojít i dříve než za rok," doplňuje Danková.

Dojde i na inkasní společnosti

Po nezodpovědných pacientech mnohdy vymáhají dluhy i inkasní společnosti. Takové spolupráce využila například FN Bulovka: "V minulosti jsme na základě smlouvy postoupili pohledávky jiné společnosti. Šlo o regulační poplatky za hospitalizaci, dříve 60 korun za den, za období od roku 2008 do června 2011," uvedl mluvčí nemocnice Martin Šalek.

K vymáhání nejstarších dluhů na regulačních poplatcích prostřednictvím inkasní společnosti přistoupila před půl rokem i společnost Krajská zdravotní, která spravuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji.

"Nízké, nesnadno vymahatelné, v součtu ale nemalé dlužné částky, které na druhou stranu tvoří nejvyšší podíl celkového dluhu, jsme se rozhodli vymáhat právě prostřednictvím inkasní agentury," uvedl tiskový mluvčí Jiří Vondra.

Dluh se neplatičům navýší o úrok z prodlení i o náklady na vymáhání, přesto je podle Vondry pro dlužníky mimosoudní vymáhání stále výrazně výhodnější než to soudní. Při něm už totiž dlužník doplácí navíc nikoli stovky, ale i tisíce korun.

Krajská zdravotní od začátku vymáhá dlužné částky soudní cestou. "Děláme to především u vyšších částek, které dosahují tisícových hodnot, kde je soudní vymáhání ekonomicky opodstatněné," doplňuje Vondra.

Soudní cesta je hlavním nástrojem vůči neplatičům i ve FN Hradec Králové.

Co se děje s dluhem, který skončí u inkasní společnosti 1. fáze: upomenutí dluhu posílání upomínek, SMS, telefonické hovory 2. fáze: období primárního inkasa trvá 2 - 3 měsíce

kontaktování ze strany inkasní společnosti 3. fáze: terénní vymáhání inkasní společnost využívá i terénní pracovníky, kteří se snaží osobně s dlužníkem komunikovat 4. fáze: pozdní mimosoudní či předžalobní inkaso nastává zhruba po půl roce

poslední etapa, než pohledávka postoupí do právního vymáhání Není-li inkasní společnost v mimosoudní části úspěšná a s dlužníkem se jí nepodaří dohodnout úhradu, vrací pohledávku věřiteli, nebo, má-li mandát, zajistí podání žaloby k soudu. Pokud ani poté dlužník neprovede úhradu, může se pohledávka dostat až do exekuce. Zdroj: Jana Tatýrková, tisková mluvčí Asociace inkasních agentrur

Chybička se někdy vloudí, schovejte si potvrzení

Občas se může stát a také se stává, že nemocnice pochybí a vymáhá dluh na regulačních poplatcích neoprávněně. Jak samy nemocnice přiznávají, jde o chyby lidského faktoru, které mohou vzniknout například z administrativních důvodů (chybné vložení dat do počítače apod.).

Pokud byste se do podobné situace dostali, musíte zaplacení poplatku prokázat potvrzením od zdravotnického zařízení. Alespoň po dobu tří let (obecná promlčecí lhůta jsou tři roky) si uschovávejte všechna potvrzení o zaplacených regulačních poplatcích. Jinak by se mohlo stát, že byť jste řádně zaplatili, budete vedeni jako dlužníci.

Dlužné částky jdou do desítek milionů

I přesto, že dlužné částky tvoří jen malé procento z celkového objemu vybraných regulačních poplatků, jejich výše dosahuje mnoha milionů korun. Například společnost Krajská zdravotní eviduje za období výběru regulačních poplatků dluh ve výši 18,5 milionu korun.

"Společnost ročně v průměru na regulačních poplatcích vybere zhruba 80 milionů korun. Pacienti dlouhodobě za regulační poplatky dluží v průměru jen necelých pět procent z jejich celkového objemu. Přesto jde o poměrně vysoké částky, které v rozpočtech nemocnic Krajské zdravotní schází," doplňuje Jiří Vondra.

Více než 2,7 milionu korun dluží na poplatcích pacienti, kteří byli ošetřeni v Motolské nemocnici v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011. Za letošní rok je dluh zhruba 2,85 milionů korun, jehož značnou část podle Pavlíny Dankové pacienti ještě uhradí. Nemocnice každým rokem eviduje zhruba tři tisíce neuhrazených faktur.

FN Olomouc za regulační poplatky dluží k 31. květnu 2012 kolem 7 800 pacientů zhruba 2,4 milionů korun.

Aktuální výše nezaplacených regulačních poplatků se ve FN Hradec Králové pohybuje kolem čtyř milionů korun. Přičemž nemocnice eviduje asi 18 tisíc dlužníků. Ovšem, jak zmiňuje Jaroslava Rodrová: "Je to sice napohled velké číslo, nemocnicí ale projde každoročně přes 40 tisíc hospitalizovaných pacientů a provedeme téměř 700 tisíc ambulantních vyšetření, včetně pohotovostních."