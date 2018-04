Vymáhání mzdy

P. Zítko, Brno



Pokud jste do dnešního dne od soudu neobdržel žádnou písemnost ohledně situace s bývalým zaměstnavatelem, doporučuji vám dostavit se k soudu a nahlédnout do spisu o konkurzu na vašeho zaměstnavatele. Jeho číslo byste se měl dozvědět v podatelně soudu. Zde zjistíte, v jaké fázi se věc nachází, zda již byl jmenován správce konkurzní podstaty a podobně.

Osobu správce konkurzní podstaty můžete zjistit také přímo na aktuálním výpisu z obchodního rejstříku svého zaměstnavatele, kde by měl být správce uveden. Pak doporučuji obrátit se přímo na něj, aby vás o průběhu konkurzu informoval.

Existuje zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento zákon umožňuje zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán návrh na prohlášení konkurzu, uplatnit pohledávku dlužné mzdy maximálně za tři měsíce a odstupného.

Ovšem pokud nárok na ně vznikl v období šesti měsíců před podáním návrhu na konkurz u příslušného úřadu práce.

Ten zaměstnancům dlužnou mzdu vyplatí, a to v maximální výši 1,5násobku takzvané rozhodné částky, kterou každý rok stanovuje vyhláškou ministerstvo práce a sociálních věcí.

Možnost obrátit se na příslušný úřad práce se vztahuje na všechny fyzické osoby, jejichž pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti trvala ke dni podání návrhu na prohlášení konkurzu. Anebo také na fyzické osoby, jejichž pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti skončily v průběhu šesti měsíců předcházejících tomu, v němž byl podán návrh na prohlášení konkurzu.