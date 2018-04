Výměna peněz: ptejte se na kurz i na poplatky

Rozhodující při směně peněz je samozřejmě cena. První věc, která každého při výběru směnárny napadne, je to, jaký kurz nabízí. Kurzovní lístek, který je uveřejňován zpravidla již u vchodu, obvykle uvádí přehled hodnot valut i deviz. Výměna české měny za měnu cizí pak probíhá podle kurzu označeného jako valuta-prodej.

Nicméně při výběru té nejlepší směnárny by neměl kurz být jediným hodnotícím kritériem. Transakci totiž může pěkně prodražit poplatek účtovaný za provedenou směnu. Bohužel na tuto „drobnost“ obvykle není klient upozorněn včas a jeho výši zjistí teprve po celé transakci. Poplatek za směnu byl však uplatněn pouze u tří nebankovních směnáren z jedenácti, zatímco u testovaných bank je to většina – šest z deseti. Ale například směnárna v hotelu Dvořák v Českých Budějovicích si dle sdělení pracovníků za směnu pro neubytované účtuje poplatek ve výši sedm procent.

V bankách hledejte akční ceny

U bank je poplatek za směnu spíše pravidlem než výjimkou. V případě, že je bankou účtován, pohybuje se kolem jednoho až dvou procent směňované částky – většinou s určenými minimy, které se obvykle pohybují od třiceti do padesáti korun. Právě účtovaná minima však dokážou směnu pěkně prodražit, protože při nákupu více měn bývají účtovány u každé zvlášť. Některé banky se snaží proto směnárnám konkurovat různými akcemi. )

Česká spořitelna má v období od 1. června do 30. září již tradiční akci prodeje cizí měny zdarma. Na začátku prázdnin plánuje dle sdělení svého tiskového mluvčího akci u turisticky atraktivních měn i Raiffeisenbank a Komerční banka. Ani absence poplatku nemusí nutně znamenat výhodnou směnu – některé směnárny, ale i banky si „rozpouštějí“ poplatek do kurzu. Vhodné je i zmínit, že zatímco poplatek za prodej valut (tedy z naší strany nákup, když jedeme na dovolenou) není v nebankovních směnárnách většinou zpoplatněn, u nákupu valut (pokud nám po dovolené nějaké zbudou a budeme je chtít proměnit zpět do korun) bývá účtován častěji. Stejně tak bývá tato „zpětná“ transakce dražší u bank.