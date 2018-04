Výměna platební karty vás může vyjít až na 250 korun

Platební kartu je podle bank nutné vyměnit zejména v případě, že byla poškozena, a tudíž je nefunkční (včetně opotřebení), případně došlo-li ke změně příjmení držitele karty. Požádat o novou kartu pak musíte, i když vám ji ukradli. Na tom se shodly téměř všechny oslovené finanční domy.

Některé banky však vzhledem k možným bezpečnostním rizikům přidávají i důvody další. Kupříkladu LBBW doporučuje vyměnit platební kartu po návratu z mimoevropské politicky nestabilní země či ze země s vysokou kriminalitou (např. Jihoafrická republika, popřípadě některé z asijských zemí), a to kvůli vysokému riziku zneužití/okopírování karty. Vyměnit svou platnou kartu za jinou ale budete muset i v případě, že od banky žádáte nastavení vlastního designu.

oznámit změny ovlivňující totožnost je povinné Povinnost klienta oznámit bance neprodleně změny a předložit příslušné dokumenty, popř. další informace k prokázání těchto změn, je zakotvena ve Všeobecných obchodních podmínkách banky. Jedná se mimo jiné o změny ovlivňující totožnost, právní postavení nebo podpisové oprávnění klienta.

Povinnost nechat si kartu vyměnit ovšem nemáte. Přesto to banky doporučují. Například při změně příjmení držitele. "Klient nemá povinnost kartu měnit, záleží jen na něm, zda se na základě konkrétních důvodů pro takový krok rozhodne," sdělil iDNES.cz Milan Kříž, tiskový mluvčí GE Money Bank.

Pouze snaha vyhnout se nepříjemným situacím by tedy měla nejčastěji nově provdanou ženu přimět k tomu, aby požádala o často zpoplatněnou výměnu platné karty. "Jestliže bude po klientce chtít obchodník prokázat totožnost a zjistí rozdíl mezi jménem na kartě a v průkazu totožnosti, v takovém případě neumožní provedení platby. Je to sice výjimečný případ, ale stát se to může. Proto je dobré takové nepříjemnosti předcházet," vysvětluje Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

Na kolik přijde výměna platební karty Banka Označení poplatku Výše poplatku (v korunách) Citibank kreditní karty - zdarma

debetní karty - zdarma při expiraci či odcizení karty zdarma



zdarma*/150 Česká spořitelna výroba náhradní karty

- elektronické

- embosované

- z důvodu změny jména

100

200

zdarma ČSOB předčasná výměna karty 150 GE Money Bank výměna karty zdarma Komerční banka vystavení duplikátu elektronické karty, vystavení duplikátu embosované karty 130



250 LBBW obnovení karty s dosud neprošlou dobou platnosti 200** mBank vydání duplikátu karty 100 Poštovní spořitelna výměna karty od 150*** Raiffeisenbank vydání náhradní karty či duplikátu 150 UniCredit Bank duplikát karty

předčasná obnova karty 200

zdarma Volksbank vydání náhradní kreditní karty včetně PIN (z důvodu ztráty, krádeže)

vydání náhradní debetní karty 200

zdarma Pozn.: * při expiraci či odcizení karty; ** v případě změny embosovaných dat na kartě nebo v případě poškození držitelem + poplatek za změnu údajů na kartě; *** v závislosti na druhu karty a důvodu výměny

Novou kartu získáte zpravidla do týdne

Jakmile zajdete do banky a oznámíte třeba změnu příjmení, bydliště apod. včetně nového čísla dokladu totožnosti, pracovník vše zaznamená. Nejspíš vám (ve vybraných případech, jako je i změna příjmení) zároveň nabídne výměnu platební karty. Pokud toho využijete, novou kartu získáte běžně do jednoho pracovního týdne, maximálně však do 15 pracovních dnů.

Odložíte-li výměnu karty na později, můžete ji provést u většiny bank pouze na pobočce. Cestu vám ušetří pouze Citibank, Česká spořitelna pouze u kreditní Chytré karty, ČSOB, mBank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. U nich máte možnost požádat o novou kartu navíc telefonicky, případně prostřednictvím služeb elektronického bankovnictví.