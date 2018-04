Lidé chtějí měnit práci, firmy jim budou muset přidat

Vysoké procento lidí, kteří o změně zaměstnání uvažují, personalisty překvapilo. „Potvrzuje to stav na trhu práce. Zatímco v předchozích letech, kdy bylo méně pracovních příležitostí, byli Češi při zvažování změny práce opatrnější, nyní jsou nabídkám otevřenější,“ říká k výsledkům šetření Jitka Součková. Doplňuje, že od počátku roku v agentuře Grafton Recruitment registrují o 20 procent více otevřených pracovních pozic než na konci roku 2014.

Největší pohyb se očekává na nižších administrativních pozicích a mezi operátory ve výrobě. Fluktuace roste i u výrobních dělníků, pracovníků logistiky nebo operátorů call center. Oživení trhu, tedy na jedné straně nová místa a na druhé více uchazečů, je však citelné napříč všemi segmenty.

Kdo má šanci Stále je nedostatek technicky vzdělaných lidí, tedy kandidátů na pozice v IT a engineeringu.

Dále chybějí obráběči kovů a jiní kvalifikovaní řemeslníci.

Fluktuace roste u výrobních dělníků a pracovníků logistiky.

Absolventi humanitních vysokých škol s dobrou znalostí cizích jazyků mohou najít uplatnění v centrech sdílené podpory.

Jako hlavní důvod zvažovaného odchodu uvedlo 66 procent dotázaných nedostatečné finanční ohodnocení na stávající pracovní pozici. Personalisté se shodují na tom, že pokud si firmy budou chtít udržet kvalitní zaměstnance, budou jim muset přidat, případně je motivovat zajímavými benefity.

Dalšími často zmiňovanými důvody, které vedou k úvahám o výpovědi, byly nevyhovující mezilidské vztahy na pracovišti a nekompetentní nadřízení.

Změnu práce plánuje například i třiadvacetiletá Alice. „Pracuji už skoro tři roky jako prodavačka v módním butiku. Je to moje první zaměstnání. Tehdy jsem byla ráda, že jsem práci sehnala, ale teď už bych šla klidně jinam,“ svěřuje se mladá žena. Rozeslala proto do několika obchodů svůj životopis. „Minulý týden jsem byla na pohovoru. Prý mi dají do 14 dnů vědět. Chtěla bych, aby to vyšlo, je to butik v Pařížské ulici a s touto zkušeností už bych pak měla dveře otevřené skoro všude,“ dodává Alice.

Do zahraničí za studiem jazyků

Z průzkumu také vyplynulo, že 12 procent respondentů by si letos rádo našlo práci v zahraničí. Tento plán mají především absolventi vysokých škol, kteří si tak chtějí zlepšit jazykové znalosti. Zhruba 16 procent dotázaných chce kariérně růst ve stávajícím zaměstnání a 28 procent je se svou současnou prací spokojeno. Sedm procent oslovených přemýšlí o tom, že by se pustilo do vlastního podnikání, z toho část to plánuje při mateřské dovolené.

Personalisté z Graftonu se účastníků průzkumu zeptali i na to, ve kterých oblastech v rámci svých profesí by se rádi rozvíjeli. Třetina respondentů by chtěla navštívit nějaké odborné školení, zhruba stejný počet zaměstnanců má v plánu studovat jazyky. „Šest procent ze zhruba tisícovky oslovených respondentů by chtělo nasbírat zkušenosti v průběhu zahraniční stáže. A celkem 12 procent lidí chce nastoupit na rekvalifikační kurz nebo si doplnit vzdělání,“ dodává Jitka Součková. K nejčastěji zmiňovaným rekvalifikačním kurzům patřily ty z oblasti služeb, jako jsou manikérky či maséři.