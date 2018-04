Vynesou letos dluhopisové fondy znovu 10%?

Výkonnost dluhopisových fondů v uplynulých letech:

Fond 2001 2000 1999 1. IN Dluhopisový fond 6,07% 6,18% - CitiBond Czech Fund 8,12% 5,56% 5,50% Conseq Invest Dluhopisový* 14,85% - - ČSOB český dluhopisový 5,82% 5,47% 6,10% IKS Dluhopisový 10,44% 5,89% 6,59% ING Český fond obligací 10,82% 8,64% 11,06% ISČS Bondinvest 7,48% 4,95% - ISČS Sporobond 7,00% 4,84% 6,25% NEWTON Investment, Kosíř 4,96% 3,61% 6,16%

Zdroj: výpočty Fincentra; * fond má irský domicil

Letos bude doma hůře

Přiznávají to všichni oslovení analytici. České dluhopisy podle nich zhodnotí mírně nad úrovní inflace. Znamená to tedy, že tento strop (5-7%) se bude týkat i těch investorů, kteří mají své prostředky uloženy právě v dluhopisových fondech investujících výhradně do tuzemských dluhopisů (CitiBond Czech Fund, ČSOB Český dluhopisový, ING Český fond obligací či NEWTON Investment Kosíř). Omezený potenciál pro růst hledejme v tomto případě především ve velmi nízkých úrokových sazbách ČNB (prostor pro jejich další snižování již není příliš velký).

Především na východ od nás (v Polsku a Maďarsku) bychom mohli být svědky výnosů vyšších ve srovnání s ČR. Kandidátské země na vstup do Evropské unie totiž čeká postupné sbližování úrokových sazeb k sazbám EU, což bude samozřejmě spjato s vyšší výnosností dosahovanou na dluhopisových trzích. Výnos kolem 10% ročně by v tomto případě neměl být utopií, je však nutno počítat s měnovým rizikem, které by mohlo poněkud eliminovat celkový efekt pro korunové investory. Z fondů, které vsázejí právě na tyto kandidátské země lze uvést například ISČS Trendbond, IKS Plus bondový a v menší míře i ISČS Bondinvest či Conseq Invest Dluhopisový.

V zemích Eurozóny a v USA by se měl v tomto roce ubírat vývoj dvěma směry. Vše bude záležet na ekonomickém vývoji v těchto zemích. Pokud se začne americká ekonomika vzpamatovávat z recese, budou atraktivní zejména podnikové dluhopisy, které by mohly právě z růstu ekonomiky těžit. Naopak výnosy u státních dluhopisů by vzhledem k nízkým úrokovým sazbám měly spíše stagnovat.

Na co sázejí dluhopisové fondy

Nebude jistě od věci uvést přehled dluhopisových podílových fondů spolu s jejich aktuálním dluhopisovým portfoliem. Pro ty z vás, kteří uvažují o investici právě do tohoto typu fondů, může následující tabulka posloužit jako jedno z rozhodovacích kritérií.

Fond ČR Maďarsko Polsko Eurozóna USA státní podni- kové Citibond Czech fund 48,14% 34,86% ČP Invest Fond korpor. Dluhop. 43,55% 11,11% ČP Invest Fond stát. Dluhop. 9,24% ČSOB Český dluhop. Fond. 14,50% 20% 3% IKS dluhopisový 54,50% 10,50% 1,40% IKS plus bondový 12,89% 18,47% 14,23% 7,70% ISČS Bondinvest 32% 14% 14% 29% ISČS Sporobond 28% 11% 8% 29% ISČS Trendbond 17% 16% 45% Newton Investment, Košíř 40,35% 58,15% 1. IN dluhopisový fond 70,92% 4,61% 3,03% 3,03% Conseq Invest dluhopis. Fond 70,40% 4,90% 24,70%

Zdroj: Investiční společnosti

