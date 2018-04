Výnos 48 % a "pojištění zdarma"

Od tohoto pondělí nabízejí pobočky ČSOB nový produkt pod obchodním názvem ČSOB Spořící program Maximal Invest. Jde o jednorázově placené investiční životní pojištění s minimálním pojistným ve výši 50 000 Kč. Tento program umožňuje investovat do stále oblíbenějších zajištěných fondů a současně být pojištěn pro případ závažné zdravotní komplikace. Investiční horizont je 8 let a v případě úmrtí, plné invalidity a nebo vážné nemoci v prvním roce trvání pojištění je garantována návratnost vkladu. V následujících letech bude v těchto závažných situacích vyplacena aktuální hodnota pojištění. V případě plné invalidity následkem úrazu kdykoliv v průběhu trvání pojištění je navíc vyplaceno pojistné plnění ve výši jednorázového vkladu, maximálně však 500 000 Kč.

Princip spořícího programu je následující: ze zaplaceného vkladu bude odečten tzv. alokační poplatek, který činí 4% při vkladu do 499 999 Kč, 3 % při vkladu od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč, a nebo 2 % při vkladu nad 2 000 000 Kč. Dále je vklad snížen o správní poplatek, jehož výše v současnosti činí 240 Kč ročně. Pokud tedy bude učiněn vklad například ve výši 100 000 Kč, bude převedeno 95 760 Kč na podíly programu investování. Konkrétně je zbývající pojistné investováno do fondu ČSOB Světový Click+ 7 denominovaného v korunách, který se neprodává samostatně, ale slouží výhradně k nákupu podílů v rámci Maximal Investu. U tohoto fondu je garantováno minimální zhodnocení ceny podílu na konci programu ve výši 25 %, což je 2,83 % p.a. Maximální zhodnocení může dosáhnout 48 %, tedy 5,02 % p.a. Při stotisícovém vkladu bude tedy hodnota pojištění na konci programu při nepříznivém vývoji kapitálových trhů dosahovat částky 117 832 Kč. Při optimistické variantě bude hodnota fondu činit 139 676 Kč.

Kdo nechce čekat na konec programu, má od druhého roku trvání pojištění možnost část naspořených prostředků odčerpat, tyto tzv. částečné výběry jsou ovšem zpoplatněny od 1 % do 4 % z hodnoty výběru v závislosti na délce trvání programu. Rovněž minimální výše výběru je stanovena na 4 800 Kč. Kromě částečného výběru prostředků je možné toto pojištění vypovědět. V takovém případě je však účtován poplatek ve výši 1 % až 5 % z hodnoty pojištění.

Podstatnou skutečností pro určení výhodnosti tohoto programu ovšem je, že výnos z investičního pojištění je na rozdíl od přímé investice do zajištěných fondů zdaňován. Při dožití je uplatněna srážková sazba daně ve výši 15 %, při výpovědi dokonce 25 %. Námi uvedený klient, který vloží do tohoto programu 100 000 Kč, obdrží za 8 let nejméně 115 157 Kč po zdanění a svůj vklad tak bude mít zhodnocen nejméně o 1,78 % p.a. To samozřejmě za předpokladu, že nedojde ke změně zdanění výnosu životního pojištění.

Příklady zhodnocení u jednotlivých vkladů po odečtení všech poplatků a srážkové daně Jednorázový vklad Minimální výnos Efektivní úrok Maximální výnos Efektivní úrok 100 000 Kč 115 157 Kč 1,78% 133 725 Kč 3,70% 500 000 Kč 588 516 Kč 2,05% 683 102 Kč 3,98% 2 000 000 Kč 2 380 879 Kč 2,20% 2 763 710 Kč 4,13%

Název fondu: Fund Partners CSOB World Click Plus 7 Upisovací období: 16.2.2004 - 14.5.2004 Složení koše: indexy SaP 500 (50%) + DJ Euro Stoxx 50 (50%) Minimální výnos za období (období = 1 rok): 0% Maximální výnos za období: 6% Minimální výnos při splatnosti: 25% Maximální výnos při splatnosti: 8krát maximální výnos za období = 8 * 6,0 = 48 %

ČSOB Pojišťovna však není jedinou institucí, která nabízí pojištění s vazbou na podílový fond se zajištěným výnosem. Investovat do fondu s garantovaným výnosem prostřednictvím pojištění umožňuje i Credit Suisse L&P Pojišťovna. U této pojišťovny mají klienti u investičního životního pojištění možnost zvolit si fond s garantovaným výnosem 2,4 % p.a. Tento produkt je však primárně určen pro pravidelné investování a čerpání daňových výhod spojených se životním pojištěním.

Princip je shodný jako u ostatních investičních životních pojištění. Klient má možnost se pojistit pro případ úmrtí, invalidity či úrazu a zároveň investuje do podílových fondů. Ze zaplaceného pojistného je odečteno pojistné na krytí rizika a příslušné poplatky. Zbývající částka je alokována do podílového fondu. Zaručený roční růst prodejní ceny podílových jednotek fondu je stanoven na 2,4 %. Konstrukce fondu však poskytuje nižší výnosový potenciál, než je tomu u zajištěných fondů, kde je část vkladu investována do derivátů zajišťujících participaci na akciových indexech. Zde je vytvořený podíl na zisku nad rámec garantovaného výnosu investován do fondu, který je složen z konzervativních finančních instrumentů s fixním výnosem. Nelze tedy očekávat příliš vysoký výnos, který by mohl umazat nevýhody vysokých poplatků. Mezi ně náleží roční poplatek za správu pojištění ve výši 480 Kč, bid offer spread (rozdíl mezi prodejním a nákupním kurzem podílových jednotek) ve výši 5 %, roční srážka z počtu podílových jednotek nakupovaných v prvních 2 letech pojištění ve výši 5 % (doba nákupu max. 25 let) a roční poplatek za správu fondu ve výši až 0,7 % z hodnoty investice. Pro ilustraci dopadu těchto poplatků dodejme, že pokud klient zvolí variantu bez pojistné ochrany a bude spořit po dobu 30 let částku například 250 Kč měsíčně, garance 2,4 % pro něj fakticky znamená "vrácení" zaplaceného pojistného.

Z obou příkladů je patrné, že prezentovaný garantovaný výnos bývá značně znehodnocen nejrůznějšími poplatky. Sjednat samostatné pojištění a investovat jinde, je stále výhodnější než platit kombinovaný produkt. Ten se však lépe prodá a finančním institucím umožní skrýt skutečné náklady.

Zdají se Vám kombinace pojištění a garantovaných fondů zajímavé? Jaký máte názor na nejrůznější balíčky finančních produktů? Děkujeme za názory.