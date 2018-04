Výnosová míra klesá s délkou spoření

I když výnosová míra penzijního připojištění klesá s rostoucí délkou spoření, díky daňovým výhodám a možnosti dostávat příspěvky od zaměstnavatele stojí za to začít spořit i v mladším věku (nejlépe jako doplněk k dlouhodobým investicím do akciových nebo smíšených fondů). Výnosová míra je totiž stále relativně velmi zajímavá (viz tabulka).

Důvodem klesající výnosové míry je fakt, že na svou jednu konkrétní úložku dostanete pouze jeden příspěvek od státu případně od zaměstnavatele. V tomto roce je pak výnosová míra Vaší úložky díky připsanému státnímu a případně zaměstnavatelského příspěvku vysoká. V dalších letech pak výnosová míra klesá, protože Vaše úložka spolu s příspěvkem od státu, případně zaměstnavatele, je už jen zhodnocována hospodařením fondu (toto zhodnocení se obvykle pohybuje mírně nad inflací).

Odhad výnosových měr pro různé úložky a období.

Předpoklady: 6,5% zhodnocení prostředků fondem, 15% efektivní daňová sazba a reinvestice daňové úspory při 6,5% výnosové míře

Počet let Měsíční úložka 100 Kč 200 Kč 300 Kč 400 Kč 500 Kč 1000 Kč 1500 Kč 5 23,6 % 22,2 % 20,6 % 19,0 % 17,4 % 14,8 % 13,9 % 10 13,8 % 13,2 % 12,6 % 11,8 % 11,1 % 9,9 % 9,5 % 15 10,9 % 10,5 % 10,0 % 9,6 % 9,2 % 8,4 % 8,2 % 20 9,5 % 9,2 % 8,9 % 8,6 % 8,3 % 7,7 % 7,6 % 25 8,7 % 8,5 % 8,2 % 8,0 % 7,8 % 7,4 % 7,2 %

Výše uvedená tabulka ukazuje, že výnosová míra klesá i s rostoucí měsíční úložkou. Měli byste tedy spořit co nejméně? Vůbec ne! Jelikož je výnosová míra přes svou klesající tendenci zajímavá i u vyšších částek na delší dobu (pořád přes 7%), doporučujeme zvolit tuto vyšší částku. Pokud byste ukládali menší částku, výnosovou míru byste sice měli vyšší, ale s výjimkou stavebního spoření byste těžko našli atraktivnější příležitost pro bezpečné uložení dalších peněz. Máte-li tedy již sjednáno stavební spoření a přesto máte stále k dispozici 1.500 Kč měsíčně ke spoření, klidně ukládejte u svého penzijního fondu tuto částku. Částka 1.500 Kč měsíčně je zároveň jednoznačně tou nejlepší částkou pro strategii daňové spekulaci. Pro jednotlivé strategie spoření s penzijním fondem klikněte zde.